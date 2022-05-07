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全台精選5家「峇厘島風渡假莊園」置身南洋　熱帶植栽環繞、泳池享漂浮下午茶

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／@shinnn0911、圖／@yabi_chiang、圖／@murmurandread
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每到了夏天，總會想要懶洋洋的曬著太陽，放鬆心情，很多人更會選擇在暑假期間出國度假放風，雖然目前因為疫情影響還無法出國旅遊，但即使不出國，也能在台灣感受到滿滿南洋風情！以下整理了5間全台各地的南洋風旅宿，一起來場偽出國的夏日小旅行吧！

宜蘭 卡松安民宿

圖／@yu_wang0417
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一走進卡松安民宿，宛如置身南洋，從植栽、石板、造山等造景都能看出民宿主人的用心。在這裡，可以感受到滿滿的南洋風情，時間彷彿慢了下來，讓人暫時忘卻平時忙碌的生活步調。如果家裡有養寵物也不用擔心，卡松安是寵物友善的民宿，不妨帶著毛小孩們一起到卡松安享受悠閒的度假時光吧！

圖／@yu_wang0417
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地址：宜蘭縣冬山鄉安中路36號

連絡電話：0933-103-789

宜蘭 暮夏 Villa

圖／@bubble.o511
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位於宜蘭五結鄉的暮夏Villa總共有兩間獨棟Villa可以入住，兩種房型都有獨立的泳池和庭院，可以享受隱密獨立的空間。不論想下水嬉戲、或是想坐在泳池邊的躺椅上曬曬日光浴、看著周圍的熱帶植栽放空都沒問題，適合三五好友或是家人們一起入住，一起享受不被打擾的快樂時光。

圖／@bubble.o511
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地址：宜蘭縣五結鄉新店路114-3號

連絡電話：0936-902-462

南投 峇里峇里民宿

圖／@annie_life1989
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位於日月潭附近的峇里峇里民宿，所有的家具、擺設等，都是由民宿主人親自到峇里島挑選，精心打造了異國風味濃厚的空間，周圍的檳榔園更是增添了熱帶風情。除了有戶外的泳池之外，房內透明玻璃的浴池也可以欣賞窗外的美景，可以讓人徹底放鬆、好好享受。民宿旁邊還有「烏布雨林峇里島主題餐廳」，如果想要享用異國風味的料理，也可以於此大飽口福！

圖／@shinnn0911
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地址：南投縣魚池鄉東光村慶隆巷73號

連絡電話：+ 886-49-2880928

台南 桂田酒店

圖／@murmurandread
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台南知名的五星級飯店桂田酒店除了可以享受高級的住宿品質、豐盛的美食佳餚外 ，飯店內還有南洋風的戶外庭園，瀑布的造景、翠綠的植栽和清澈的流水，還有富峇里島風格的涼亭，讓人宛如置身熱情的南洋地區。南洋風戶外庭園內還有一座證婚塔，如果想要在這裡舉辦浪漫的戶外婚禮也沒有問題！

圖／@murmurandread
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地址：台南市永康區永安一街99號

連絡電話：(06) 243-8999

花蓮 夢峇里莊園民宿

圖／@yabi_chiang
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花蓮瑞穗的夢峇里莊園民宿原汁原味地將峇里島的家具擺設以及建築風格搬到台灣，有雙人Villa、雙人豪華Villa和閣樓四人房等三種房型，Villa內有私人泳池和舒適的發呆椅，不論是想要泡在水裡消暑嬉戲，或者是懶懶散散的躺在椅子上發呆都很適合，還能夠享用超chill的泳池漂浮下午茶，如果想到東部散心、感受南洋風情，夢峇里莊園民宿絕對是最棒的選擇！

圖／@yabi_chiang
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地址：台灣花蓮縣瑞穗鄉南三路310號

連絡電話：0932-650-258

延伸閱讀>>【全台小木屋住宿推薦】化身為童話故事的主角，置身國外海景渡假！

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民宿 峇里島 酒店

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