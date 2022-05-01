日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

5月連假最美花海就決定是你！隨著花旗木、四月雪桐花遍地開花，同樣飄仙氣的百合花景點已滿開，還有金燦燦的金針花秘境隱身南投日月潭，目前正積極盛放中，兩大全新美景讓大家勞動節、母親節不愁沒地方賞花。

桃園觀音：白千層鐵砲百合花園

昨（4/30）最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權

位於桃園觀音區「白千層鐵砲百合花園」為近年新興朝聖地，園區種滿4000株鐵砲百合，並無私開放遊客賞花。加上這片美景源自園主特別為母親而種植，備具意義的故事曝光後也被成為「孝子百合花」，趁著5月大爆發的花況，帶媽媽母親節美拍更為應景。

昨（4/30）最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權

由於本土疫情案例升溫，因應防疫及支持在地小農的永續經營，今年只限購買農產品的民眾進入園區，想一睹白茫茫的花毯記得遵守規則，賞花也勿忘戴口罩喔！

地點：桃園市觀音區廣青路672巷

昨（4/30）最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權

南投日月潭：頭社活盆地

圖為2020年5月花況。圖／IG@molly888666授權

而若想欣賞最吸睛的金針花景觀，除了知名的東部多個景點，南投日月潭附近也有隱藏版打卡點，目前已低調開花。這處秘密花園座落魚池鄉的「日月潭頭社活盆地休閒農業區」內，實際種有廣達3公頃的金針花，亦是全台唯一的水田金針花。

圖為2020年5月花況。圖／IG@molly888666授權

首波由平地金針花搶先登場，黃澄澄的花朵搭配壯觀的山景與綠樹，徜徉在大自然間超療癒；8至9月則有花東縱谷的品種，隨著季節還能賞見園區不同的花色，200種色系姿容等著大家挖掘，花控快收入口袋名單。

圖為2020年5月花況。圖／IG@molly888666授權

圖為2020年5月花況。圖／IG@molly888666授權

地址：南投縣魚池鄉平和巷70號收費：每人100元

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