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2022五月雪紛飛！全台6大「雪白油桐花毯」私房秘境　輕鬆好走又好拍

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照片授權：IG@3more_hi4、IG@taiwan.4fun、IG@vicky.chung0224
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作者：Funliday

每年油桐花季節一到，台灣各地從北到南超過70條賞桐地點，總能眺望如白雲朵朵般綻放樹梢的油桐花，當漫步古道置身林間，片片白色花瓣隨風落滿地，形成一條浪漫的雪白花毯，光是蹲坐在地，抬頭呆望樹與花的紛紛落下，就叫人沉醉不已。想要來一場輕鬆踏青的五月雪賞桐之旅，除了廣為人知的新北土城桐花公園、新北承天禪寺、桃園大溪花海農場、桃園龍潭小粗坑古道、苗栗銅鑼客家大院桐花樂活公園、西湖渡假村、彰化芬園挑水古道及雲林古坑荷苞山桐花公園，全台各地還有數條走起來輕鬆不費力的賞桐秘境，走，周末就追雪去！



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筆直高大的油桐樹森林｜新北三芝三生步道



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山坡路旁的灌溉水圳，豐沛水流乘載一朵朵落下的桐花花瓣，在步道抬頭仰望，遮蔽天空的全是油桐樹，位於新北市三芝的三生步道，總長約2公里，是三芝地區種植桐花的密集區域，步道全線以細緻碎石鋪地，坡度平緩，易於幼兒長輩行走，遍地都是雪白一片的油桐花毯，漫步其中，令人悸動不已。



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新北三芝賞油桐花一日遊

三千棵油桐樹的私宅林園｜桃園龍潭甘家堡桐花林



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位於桃園龍潭的甘家堡，又名甘家堡生態休閒園區，是甘氏家族的私人桐花林園，佔地面積約10公頃，園區內種植3000棵的油桐樹、水生植物的池塘和依山坡而建的大片草坪，由於園區樹與人的身高差不多，無論是站著賞花或席地而坐野餐，都能近距離感受桐花的美。



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桃園龍潭賞油桐花一日遊：

人少平日限定開車遊賞桐花｜苗栗三義桐花走廊



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苗栗三義桐花走廊位於三義與通霄交界，與苗42線道平行，距離三義市區約10分鐘車程，全長約2公里的緩坡車道，路線單純，平緩好走，若平日車潮人潮稀少時，還可直接開車遊賞桐花林，桐花朵朵飄落車窗，情境極美。



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苗栗三義賞油桐花一日遊：

沁涼水圳的賞桐散步道｜台中外埔水流東桐花公園



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台灣西部城市一般都是水往西流，但台中外埔的水流東農業灌溉渠道卻是一路由西向東墊高，流經葡萄果園、番茄果園、稻田和酒莊，沿著兩側種滿油桐樹的水圳渠道前進，約是2.4公里平坦好走、消暑沁涼的景觀步道，適合老幼散步或騎單車，也是外埔在地人的私房賞桐秘境。



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台中外埔賞油桐花一日遊：

當桐花與藝術作品相遇｜南投埔里牛耳藝術渡假村



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南投是全台最早綻放桐花的縣市，南投埔里牛耳藝術渡假村佔地2萬坪，園內種植多樣花草，其中又以油桐樹最為茂盛，白綠交織、彩花奪目，漫步其中，總能看見一朵朵桐花落在園區上萬個色調鮮豔、童趣彩繪的石雕、木雕作品之上，相當詩情畫意。



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南投埔里賞油桐花一日遊：

滿山滿谷或走或騎遍雪白花毯｜彰化員林藤山步道



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每年4月5月，南投彰化交界百果山風景區的藤山步道，總是盛開滿山滿谷的油桐花，涼亭、景觀亭和上百個台灣俚語字牌林立水泥步道兩側，總長1.5公里，全程無階梯，平緩好走，即使推嬰兒車也能輕鬆前行，適合全家大小散步踏青，或騎單車悠閒賞花，時不時還可以遠眺八卦山景與彰化市景。



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彰化員林賞油桐花一日遊：

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延伸閱讀：2022 浪漫五月雪紛飛！全台6大輕鬆好走的賞油桐私房秘境報你知！

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