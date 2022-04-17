和毛小孩一起看海！全台9家寵物友善住宿　眺望海岸、無敵湖景還有大草皮

每個飼主心中，都有帶著毛寶貝到處旅行的夢～看著毛小孩奔馳大草皮、泳池內玩水，就大大滿足了飼主們的心！今天 ReadyGo 幫大家統整出全台，這些飼主們大力推薦的寵物友善住宿，讓毛小孩也能夠參與家庭旅遊，跟著家庭成員一起吃喝玩樂！

新北｜小希臘民宿 Greek Villa

被頂級海岸景緻喚醒…就是這種感覺！寵物旅遊景點清單肯定少不了九份山海城，寵物友善店家多且以優美的山海戶外景點為主，旅遊起來方便又盡興。來到九份渡假不能錯過這間擁有地中海風格的民宿，除了可以透過落地窗眺望海岸美景，拿起相機來隨手拍也都色彩鮮明，簡直與明信片一模一樣！

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｜地址：新北市瑞芳區洞頂路335號

苗栗｜橘舍三食 Orange Farmhouse

橘舍三食不只是豪華露營聖地，同時也是攜帶毛孩們露營的輕鬆選擇～到了年初更有處處皆是的柑橘，是過年必訪的喜氣採橘農場之一。園區內最為吸睛的就是別具特色的櫃檯，由露營車改造，夜晚還會亮起燈泡，讓人不禁想在這區域拍上幾張照。（提供美味餐點非常適合聊天、聚會）

帳篷內空間比起實際露營舒適許多，除了擁有潔白柔軟的床鋪，還可以讓毛小孩進入帳篷內共度露營時光！此外，晚餐是超有露營氣氛的BBQ，大力推薦給攜帶毛小孩的露營新手～

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｜地址：苗栗縣苗栗市卓蘭鎮西坪里西坪43-15號

苗栗｜好客小屋

二月剛剛落成，就在網路上被問翻的寵物友善住宿就是它！位於苗栗苑裡深山中的小木屋，被綠意滿滿包圍，擁有一大片落地窗因此採光良好的室內，舒適的絨毛地毯讓你以為自己身在國外的森林別墅裡。從客廳、臥室到浴室，都讓人感到心曠神怡。此外，最厲害的便是－夜晚震撼人心的滿天星空啦～快揪上三五好友，帶著毛小孩立即驅車前往！

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｜地址：苗栗苑裡（預定後會提供確切位置）

南投｜盒木 Hermon

帶著毛小孩坐擁無敵湖景一點都不難！從風景、服務到餐點都讓住客讚不絕口，結合咖啡廳跟民宿，擁有才剛開幕沒多久便紅遍各大社群的裝潢以及湖畔風光，彷彿來到韓國濟州島渡假一般。盒木無論是房內或是咖啡廳內都望得見無邊際的湖景，好拍之餘，將美照放上社群絕對會大受歡迎～

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豐富的早餐搭配湖面小船與層層堆疊的山巒，有種來到歐洲渡假的既視感，目光完全捨不得離開啊！

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《溫馨小提醒》：只接受小型毛小孩入住唷～＆疫情期間咖啡廳暫停營業

嘉義｜悅來居莊園

這個位於嘉義的莊園，總是讓人以為在異國森林中渡假！被落羽松包圍的大草原、陽光普照下的野餐時光、毛小孩快樂狂奔，非常適合家庭旅遊，不只毛孩開心，小朋友們也絕對會被這片大草原收服。悅來居莊園除了有民宿，還有歐風的白色系小木屋，木屋門前擺置的桌椅實在太適合清晨起床後，喝杯茶聽鳥鳴了～

小編推薦要辦歐風婚禮、主題派對的人們前往，遠離城市喧囂，享受愜意的森林小時光。

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｜地址：嘉義市嘉義縣民雄鄉秀林村林子尾75-3號

｜電話：05 220 2633

屏東｜聖都 Villa

位於屏東恆春，卻讓人有種來到美國洛杉磯豪宅的錯覺～一抵達民宿就能感受到遼闊感，占地千坪卻只有５間房，讓每組旅客都能夠自由享用私人＆偌大的空間。雙人房配有10米私人泳池、四人房內更升級配有BBQ區，園區內還種有大量熱帶植物，聖都可說是具備各種渡假元素的高級民宿。帶著寵物的飼主更不用擔心寵物沒有空間跑跳！

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｜地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷32號

屏東｜秘密藍 墾丁民宿

絕對會讓人一訪再訪的民宿，非它莫屬啦！這間秘密藍 墾丁民宿的評價實在太驚人，幾乎沒有缺點可以挑剔外，帶毛小孩前來的飼主也都力讚這裡的環境與空間，讓飼主即使帶毛小孩出門也能渡假感十足。整潔的空間、讓狗兒們肆意狂奔的無邊際草皮以及戶外私人水池、親切的待客服務，且超級大的棟距非常適合注重隱私以及擔心毛孩吠叫的飼主前來～>> 告白零失誤！精選8個夢幻屏東夜景，國境之南隱藏的絕美秘境景點大公開

圖／he_is_ohayo

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｜地址：屏東墾丁（預定後會提供確切位置）

宜蘭｜跑跑 pawpawland

民宿環境就跟它的名稱一樣，完完全全就是動物們的快樂跑跑天堂～建築採用清水模建成，而房門外就是毛小孩們最最最愛的大草皮！想看毛小孩自由自在的奔馳，這裡絕對是黃金首選，且傍晚、夜晚時分也很推薦朋友們到屋頂上看星星唷～整間民宿從內到外都質感十足，戶外廚房的精緻程度讓人超驚喜，房間內的擺設與裝潢簡約，是個可以好好放鬆的舒適空間。

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｜地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路36-5號

｜訂房電話：0909-710-588

花蓮｜瑜舍民宿

帶著毛小孩來到花蓮遊玩，就不能錯過這間占地800坪，一打開門就是草皮的—瑜舍民宿。瑜舍不只是一間民宿，更是台灣第一個導盲犬寄養家庭，一心想給毛孩寬闊的快樂空間，便將民宿打造成現在的模樣。陽台外的木棧道＆私人草皮貼心至極，讓住客們可以在看顧得到毛小孩的區域，舒服坐在陽台放鬆曬太陽。出了私人草皮區域，便是毛孩們可以極力狂奔的草原喔！

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民宿設施非常體諒飼主，甚至提供了「洗狗台」還有「吹水機」，讓毛孩飼主省了不少心，只不過每隻毛孩都需要酌收300的清潔費用喔。（小編認為提供這樣的舒適環境，這個價位十分划算～）除此之外，民宿的早餐是出自老闆娘之手，美味豐盛程度讓毛小孩口水也快滴下來！

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｜地址：花蓮縣壽豐鄉志學忠孝127號

｜電話：0900-757127

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