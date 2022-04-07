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台灣「中部親子農場」育教於樂，四季採果、餵養動物與遊戲互動一次滿足！

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作者：Funliday

台灣中部的親子農場和生態園區推出許多DIY手作體驗與職人導覽與見習的親子主題活動，無論是近距離觀賞台灣獼猴、浣熊或農場裡的可愛動物群，動手DIY紙扇、紙燈或完成摘果採集任務、甚至是觀賞特技表演、草地大滾球或體能訓練等多元互動，在中台灣親子農場與園區的引導與帶領之下，孩子將與家長齊力完成各種挑戰，享受難得的成就感與親子回憶！



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台中北屯親子必玩景點郭叔叔獼猴生態區｜合法的台灣獼猴飼養園



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來到鄰近台中大坑四號登山步道的郭叔叔獼猴生態區，可以近距離觀察半放養的台灣獼猴母系社會制度和群居習性，在解說員跟牧猴犬的引導下，大家得以看見猴群天真無邪的神態、相互抓癢的可愛模樣以及在樹上迴盪的俏皮動作等等，到這裡能讓你發現不同以往與獼猴的相處模式。強調不灑農藥，友善環境，數十年下來吸引園區百餘隻野生台灣獼猴共同住在此，沒有太多人工造景，而是保留原始森林的樣貌：猴子跳水區、賞猴區、烤肉區，是個適合大小朋友一起認識台灣獼猴，領悟到人猴共存的好所在。



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台中豐原親子必玩景點威爾森的農場｜銅板價的餵食體驗



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既是動物農場也是親子餐廳，鄰近台中后豐鐵馬道和東豐綠色走廊的威爾森的農場，是一間免費親子農場，強調開放動物自由走動的友善眷養環境，山羊、小白兔、天竺鼠、草泥馬、公雞、孔雀、小豬等溫和動物時不時在你身旁散步、休息跟討食，只要花費20-50元不等的銅板價格，依照想餵養的動物購買飼料、紅蘿蔔或牛奶，就可以親近及餵食動物，除了室內用餐區，其他公共區域如沙坑、扭扭車也相當受到喜愛。



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南投市親子必玩景點星月天空動物園｜觀賞動物特技表演



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甫入南投猴探井的星月天空動物園，孩子沒急著餵動物，反倒是先被古早童玩跳格子吸引，拉著爸媽學習如何玩！再來則被各種免費表演秀：魔術表演、鸚鵡算數、氣球特技表演、或單車秀等活動，感到趣味又著迷。位於八卦山山脈至高點，昔以坐擁整片彰化平原百萬夜景餐廳聲名大噪的星月天空，近期轉型融入親子動物園，打造其他親子農場少有的明星動物，像是浣熊、狐獴、白狐、老鷹、陸龜、鸚鵡、大嘴鳥等，園區亦有普遍受歡迎的草泥馬、小白兔、侏儒羊和麝香豬；而喜歡夜生活的親子家庭，不妨傍晚左右造訪，不僅能避開尖峰人群親近動物，也能將夕陽和百萬夜景一次搜羅！



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南投埔里親子必玩景點台一生態休閒農場｜體驗四季採果的樂趣



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溫室草莓採高架式栽種，不用彎腰就可以剪採、百香果需要抬頭摘，火龍果則是要使勁扭下來！孩子透過認真尋找熟成水果的過程，也認識了果農農作的辛勞。南投埔里郊區的跆一生態休閒農場，主打一年四季都有採果體驗、DIY果乾體驗與大片落羽松和花卉香草可供觀賞，蜜蜂與蝴蝶來去自如，宛如花仙子的童話城堡，除了賞花採果外，園區亦有室內戲水池和沙坑、戶外人造瀑布、親子餐廳及住宿泡湯，一次滿足全家人的休閒度假心願。



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南投埔里親子一日遊：

https://www.funliday.com/prevengers/trips/6243cc982e49210032aed64b

 

彰化溪湖親子必玩景點沐卉親子農場｜挑戰有點難度的闖關任務



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位於彰化溪湖鎮的鄉間小區，有一座闖關挑戰與遊戲設施相當多元且豐富的親子樂園，彰化沐卉親子農場，挑戰膽量的高空與低空溜索、攀附繩索的樹屋探險區、攀爬網、彈跳床、手搖船和小型滑水道等各項體能訓練園區，更會不定時的舉辦闖關活動，讓熱愛跨出舒適圈的大小朋友們，獲得闖關完成成就感的喜悅！除了戶外活動空間，沐卉親子農場也有適合靜態的室內項目，例如DIY手作盆栽、沙坑堆沙區、草地滾球、烤肉野餐和露營區。



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延伸閱讀：主打育教於樂的台灣中部親子農場，遊戲、挑戰與知識一次滿足！

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