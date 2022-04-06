2022全台「懶人野餐」地點推薦！躺在草原慵懶看海太療癒，只懂懶人露營就Out啦

不用自己準備野餐墊、野餐籃、點心美食等，一通電話或上網預訂，拎著野餐籃到公園、海邊任何地方都能野餐，越來越多人喜歡懶人野餐，對於野餐新手、沒有野餐道具的人來說十分方便，甚至花一杯咖啡、一份下午茶的錢就能享受野餐的樂趣！快看ReadyGo幫大家整理的全台「懶人野餐」推薦吧~

台北#璐露野生活 Luluyelife

以野餐為主題，主打不受氣候影響也能野餐，店內以自然綠意、木質元素打造野餐風格，其中一隅擺設了帳篷、野餐墊、野餐籃等道具，瀰漫著輕鬆的氛圍。除此之外，璐露野生活更提供野餐道具租借、餐盒/外燴佈置等，且有多種不同風格，若是想租借野餐道具記得提前預約，浮誇的道具擺出來氣勢就輾壓全場，不管是帶出去旅遊露營，或是到附近的大安森林公園、華山1914文化創意產業園區、國父紀念館等都很適合！

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璐露野生活 Luluyelife

地址｜台北市大安區光復南路420巷20號1F

營業時間｜09:00-18:00

桃園#HoneyWood Cafe

HoneyWood Cafe位於桃園平鎮知名婚宴會館「晶麒莊園」內，室內採米白色裝潢，利用光影、大理石、竹籐打造韓系ins風，絕對是女孩的愛；三角木屋座位區則須預約，抱枕、地墊、餐墊等應有盡有，另備有可愛的野餐箱，裡頭放著餐具、水及防蚊液，感受到店家的貼心。

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HoneyWood Cafe

地址｜桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號

營業時間｜09:00-20:00

新竹#森窯 Have a Picnic

隱藏在森林中的披薩屋，鄉村式房屋融合木質、紅磚等元素，整體呈現暖色調又帶點斑駁，充滿溫度。窯烤披薩是森窯 Have a Picnic的招牌，不想撲空一定要事先預訂，點完餐後可選擇室內座位，也可到森林中野餐享用，店家還免費提供野餐墊租借，森林、野餐、披薩三個願望一次滿足！

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森窯 Have a Picnic

地址｜新竹縣北埔鄉外坪村六股8鄰20-1號

營業時間｜週三至週五 11:00-17:30/週六、日11:00-18:30/週一、二公休

台中#日日木木

一間主打野餐風的戶外咖啡廳，進去就能看到矮小可愛的橘子樹，分為沙發區、草地架高的野餐區以及有篷頂的三角屋，小桌子和野餐墊都幫你擺好了，輕輕鬆鬆就能一邊享用下午茶一邊享受野餐樂趣，而園內唯一的兩大帳棚則需事先預約。日日木木每個角落都清新可愛，不只網美們，大人小孩毛孩都玩得不亦樂乎。

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IG@niu_u

日日木木

地址｜台中市東勢區石城街石山巷

營業時間｜週五15:00-19:00，週六日11:00-19:00

彰化#小田生活mmm

小田生活是一間野餐風格的寵物友善咖啡廳，小小的水泥屋座落稻田中央，一大片青綠色草坪是最大特色，也因為這樣總有許說主人帶著毛小孩來這裡放電。小田生活提供野餐墊及摺疊桌，並貼心地設有遮棚，大太陽下吹著暖風，點一杯飲料配上田園風光再愜意不過了。

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小田生活mmm

地址｜彰化縣田中鎮民光路一段395巷258號

營業時間｜13:00-19:00(星期三公休)

屏東#粮田集市

以“米良”合而為糧的簡體字，代表著這塊田地的核心價值，粮田集市其實是休耕的農地，規劃成適合野餐休憩的綠地，假日更有市集進駐及音樂會，十分熱鬧。園區分為帳篷、草地、半露天沙發區，帳篷只有四頂需事先預訂，特別的是粮田集市營業到晚上11點，入夜後營火升起、掛燈點亮又是另一種不同的氛圍，在這裡不用怕餓肚子，慵懶地待上一整天也沒問題。

圖/IG@tingyu0508

粮田集市

地址｜屏東縣潮州鎮潮州路337號正對面

營業時間｜16:00-00:00(星期二公休)

入園門票｜平日免費入園，低消$100；假日門票$150可折抵$100消費

屏東恆春#野餐 Picnic

如果你對野餐很有憧憬，但又懶得準備美食、道具，那來這裡就對了！野餐Picnic位於屏東恆春，由兩間老屋改建而成，保留了屋瓦、木天花板與老樹，搭配前院的小植栽，充滿文青感，踏進店內映入眼簾的是各式各樣藤編竹籃、野餐墊、乾燥花等，有點復古又有點異國鄉村風。野餐Picnic提供少數內用座位，但更熱門的是野餐套組租借，採每日限量預約，拎著盛裝飯糰的竹籃，前往店家推薦的「社頂公園」、「船帆石小沙灘」野餐地點，感受恆春半島的陽光。

圖/IG@shiuan.__

IG@qping611

圖/IG@qping611

野餐 Picnic

地址｜屏東縣恆春鎮東門路124號

營業時間｜11:00-17:00(野餐套組採預約制、內用採現場制)

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