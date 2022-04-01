透明窗配山海美景！全台「小木屋」最Chill渡假住宿精選　發呆獨享遺世海景

記得去年曾看過網友票選喜歡的住宿風格，或許是因為疫情的緣故，遠離塵囂的度假風格已成為現在最流行的趨勢。其中，宛如置身在童話故事中的「小木屋」，更是成為許多人搶訂房的類型之一！想像一下，住在清幽的小木屋裡頭，同時還能飽覽到無敵海景，大概就是最幸福的事情了吧？

花蓮海中天民宿

座落於花蓮溪和太平洋交界處的「花蓮海中天民宿」，走到海邊只要一分鐘，可是被許多住客形容為就像擁有私人海灘一樣呢！民宿提供多種房型，無論是峇里島風木屋還是挑高房中房全都可以看到海景，而除了在房間賞海之外，你也可以到民宿主人特別打造的景觀座位區賞海。值得注意的是，民宿旁有一大片的草地，從四月開始就有機會看到螢火蟲，大家不妨挑這時候安排住宿囉。

圖／IG@r__river

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大橋36-10號

電話：0978-031936

台東民宿‧擁月星宿

原名為原福樟紅檜木屋的「台東民宿‧擁月星宿」位在花東海岸公路上，周遭種植大量的棕櫚樹，整體打造得與度假村一樣，富有浪漫的異國海島風情。擁月星宿的建築以檜木建造而成，且除了木屋四人房之外，每個房間皆有陽台，在陽台就能望著海天一色的美景，十分愜意。另外，擁月星宿為寵物友善旅店，只要事前提出請求且另收費 300 元，就可以帶你的毛小孩來這邊一起玩啦！

圖／IG@maggiedonut

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地址：台東縣成功鎮豐田路25-1號

電話：089-841639

海漾小木屋

被譽為沒得挑惕的「海漾小木屋」，就位在花蓮縣壽豐鄉，是由民宿主人自己畫設計圖，蓋出來的獨棟小木屋。海漾小木屋適合一至四人入住，挑高的屋頂設計也令整體空間寬敞舒適，且有小木屋較少見的大片落地窗設計，讓陽光自然地灑進屋內。海漾小木屋附廚房，提供液晶電視、冷暖氣、藍牙音響等設備，最棒的則是能同時被林蔭與海景給環繞，待一整天也不會膩。

圖／IG@carpediem_wild_m_

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村橄樹腳128號

三姐民宿

說到海景，怎麼能不提到小琉球呢！小琉球的「三姐民宿」都為小木屋房型，提供背包房、雙人房和四人房等房型，不過要在房間看到海景，記得要選擇海景房喔。推薦大家預約獨木舟行程和體驗潮間帶生態，也可以請熱情的三姐幫忙找潛水教練，協助拍下難得的浮潛照，傍晚再到房間的小露台沈澱心情，盡情享受慢活的生活步調。

圖／IG@third__sister

地址：屏東縣琉球鄉信義路18-2號（臨近小琉球烏鬼洞）

電話：0938-360-365

小琉球歐若拉海景民宿

同樣也是位在小琉球的「歐若拉海景民宿」，是近幾年才開幕的新民宿，無論是獨立陽台的海景雙人房，還是適合多人旅行的小木屋家庭房，躺在床上就能將清澈的海水一覽無遺。民宿特別在小木屋的前方擺放躺椅，讓住客能在最無遮蔽的視野下，看海、看日落、看星空，因此也有「小琉球最適合看日落的民宿」美稱呢。

圖／IG@tina81828

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地址：屏東縣琉球鄉天福村信義路51-1號

電話：0936 369 582

侘寂 Wabi-Sabi

花蓮「侘寂 Wabi-Sabi」為遺世獨立的海邊小屋，僅提供兩種房型，雖然不是我們印象中的小木屋，但「美有何用雙人套房」大量使用木頭元素，床前就是一大面的落地窗，放上兩張發呆椅就是賞海的最佳位置了！侘寂 Wabi-Sabi 的裝潢由民宿主人親手打造，以各地找來的老檜木進行妝點，走進房內還能聞到淡淡的檜木香氣，而不同時刻窗外都有不一樣的風景，就讓大自然來療癒你的身心吧。

圖／IG@aimeeecai

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地址：花蓮縣壽豐鄉大橋12號

電話：03-9108509

十二號橋空間

在「十二號橋空間」，走出房門約三分鐘就能到礫石海灘踏浪、疊石頭或傾聽海潮聲，且有多種房型可選擇則，像是日出小屋、山林閣樓小屋、海景雙人、海景家庭四人房以及海風小木屋，全都是位於海景第一排，不僅是絕佳的看海景點，價格也非常親民喔！

圖／IG@bridge12th

圖／IG@bridge12th

圖／IG@bridge12th

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村橄樹腳16號

電話：03-8671214

No.55 Hostel – 55據點

最後，我們要介紹的是位在馬祖的「No.55 Hostel – 55據點」，這家民宿除了背包客房型和海景雙人雅房之外，還有一間獨棟海景小木屋雙人雅房。與其他小木屋的原木色不同，55 據點的小木屋室內用白色油漆粉刷過，看起來有種歐洲鄉村風的清新感覺。此外，海景小木屋還附有一個小露台，超級適合晚上坐在這邊聊天看星空，享受當下。

圖／IG@mayyang___

圖／IG@mayyang___

地址：南竿鄉津沙村150號（忠誠堡）

電話：0836-23426

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