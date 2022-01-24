快訊

直播／今日新增15例本土、36例境外 無死亡個案

北市府拍板 春節接種方案初四至初六能打BNT、高端

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹿港Q版奈良鹿「不倒翁花燈」秒飛日本！台北還有「千階竹柏古道」夜間祈願秘境

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁、臺北市政府觀光傳播局
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁臺北市政府觀光傳播局

兩大最新日系景點請收！鹿港桂花巷藝術村近期新增了一處吸睛亮點，15隻喜氣的「小鹿不倒翁」排排站萌翻天，夜晚亮燈後絢爛指數再提高，日夜各有風情；而台北木柵的「千階竹柏參道」也新設立了竹束立燈，300盞燈飾一路亮至2/17，成為全台唯一夜間祈願秘境，隱約還有置身京都的感覺。

彰化鹿港：小鹿不倒翁花燈

圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁

每年春節，彰化鹿港桂花巷藝術村都成功打造洗版社群的燈籠海，繼前幾年的糖果燈海、風車造景，今年加碼Q版的奈良小鹿，搭配達摩不倒翁的開運組合，瞬間變身15隻不同尺寸的小鹿不倒翁花燈，三兩成群排排站的模樣呆萌不已，上方則有繽紛鯉魚旗，白天打卡十分耀眼。不僅如此，另有一隻高達3公尺的汽球造型不倒翁也等著大家蒐集，每天傍晚17:15起亮燈後更能升級唯美氛圍，過年走春超應景。

圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁
圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁

小鹿不倒翁花燈
地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號
日期：即日起至2/28或3月初
點燈時間：每晚17:15至23:00點燈

台北木柵：千階竹柏參道

圖／臺北市政府觀光傳播局
圖／臺北市政府觀光傳播局

臺北大縱走第七段「千階竹柏參道」位於木柵指南宮，步道兩側種滿竹柏增添清幽氣息，作為全台石燈籠最多的古道，沿途也有日式石燈籠相伴。而2022年配合「山離我們很近」7+1系列活動「千階祈願 參道縱走」，現場也特別加入竹束立燈，即日起已亮燈，300盞燈飾截至2/17都會成為亮眼的指引，夜晚也能登上指南宮祈福。

圖／臺北市政府觀光傳播局
圖／臺北市政府觀光傳播局

千階竹柏參道
地址：台北市文山區萬壽路115號
燈飾亮燈展期：截至2/17

延伸閱讀：

全台最萌「史努比燈節」看到飽！14組史努比燈飾、巨大電鍋現場照

９公尺洋蔥溜滑梯！ 全國首座「洋蔥大福遊樂園」在世界最大土地公廟旁

大台北旅遊 鹿港 熱門打卡 燈會 裝置藝術 步道 古道

相關新聞

鹿港Q版奈良鹿「不倒翁花燈」秒飛日本！台北還有「千階竹柏古道」夜間祈願秘境

兩大最新日系景點請收！鹿港桂花巷藝術村近期新增了一處吸睛亮點，15隻喜氣的「小鹿不倒翁」排排站萌翻天，夜晚亮燈後絢爛指數再提高，日夜各有風情；而台北木柵的「千階竹柏參道」也新設立了竹束立燈，300盞燈

2022春節首選一日遊！ 4個「走春果園」大推薦 採果現吃超新鮮

2022春節有長達九天的連假，你規劃好到哪裡去旅遊放風了嗎？ReadyGo準備了能讓大家體驗一日果農的4大果園推薦，那些美到像濟州島的橘子園，可以邊採邊吃超幸福，又大又圓的橘子也是吉祥又好拍，不僅如此還有提供宅配服務，今年春節就帶著家人親自下田採果去！

賞春櫻、森林浴、訪秘境！ 2022走春趣 6處必遊「森呼吸景點」快收藏

【旅奇傳媒/編輯部報導】在傳統習俗裡，春節過年是跟家人團聚的日子，更是出門走春散散心的好機會，今年就不要只待在家裡打麻將，帶著爸爸媽媽或是孩子們， 一同來去郊外走走，換個環境「森呼吸」一下，感受大自然

台灣6處「宮崎駿景點」精選！闖入神隱少女的世界，穿梭魔法公主山獸神森林

鐵粉站出來！長大後才了解宮崎駿電影背後的深遠涵義，每次重新看都會有不一樣的收穫與感觸，真的是太經典了！不過，你們知道台灣也有一些與電影場景相似的景點嗎？快跟著小編的腳步，找尋童年的回憶GO～～

地表超佛價！台南隱藏版「25元草莓大福」顆顆飽滿　秒殺級甜點釋預訂新規

草莓控出發！台南永康有家質感甜點小店，冬季推出隱藏版草莓大福，飽滿紅豆沙內餡夾著新鮮草莓，一盒4入只要100元，平均一顆25元超狂銅板價，隨著在IG曝光後爆紅，成為新興秒殺款必吃甜食，店家今（12）日

桃園最美千株山櫻來了！北部3大「粉色櫻花雨」　陽明山平菁街、三峽櫻花園花況搶先看

全台粉櫻爭相綻放，北部除了有已正式登場的三峽1.4萬坪櫻花林，桃園的山中櫻花園也最新曝光了2022花期，預計1/15開跑，等著花控一睹千株櫻花姿容，而每年都是台北人關注焦點的陽明山平菁街巷口櫻花也悄然

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。