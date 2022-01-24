鹿港Q版奈良鹿「不倒翁花燈」秒飛日本！台北還有「千階竹柏古道」夜間祈願秘境

兩大最新日系景點請收！鹿港桂花巷藝術村近期新增了一處吸睛亮點，15隻喜氣的「小鹿不倒翁」排排站萌翻天，夜晚亮燈後絢爛指數再提高，日夜各有風情；而台北木柵的「千階竹柏參道」也新設立了竹束立燈，300盞燈飾一路亮至2/17，成為全台唯一夜間祈願秘境，隱約還有置身京都的感覺。

彰化鹿港：小鹿不倒翁花燈

圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁 圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁

每年春節，彰化鹿港桂花巷藝術村都成功打造洗版社群的燈籠海，繼前幾年的糖果燈海、風車造景，今年加碼Q版的奈良小鹿，搭配達摩不倒翁的開運組合，瞬間變身15隻不同尺寸的小鹿不倒翁花燈，三兩成群排排站的模樣呆萌不已，上方則有繽紛鯉魚旗，白天打卡十分耀眼。不僅如此，另有一隻高達3公尺的汽球造型不倒翁也等著大家蒐集，每天傍晚17:15起亮燈後更能升級唯美氛圍，過年走春超應景。

圖／鹿港鎮長許志宏臉書專頁

小鹿不倒翁花燈地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷505號日期：即日起至2/28或3月初點燈時間：每晚17:15至23:00點燈

台北木柵：千階竹柏參道

圖／臺北市政府觀光傳播局

臺北大縱走第七段「千階竹柏參道」位於木柵指南宮，步道兩側種滿竹柏增添清幽氣息，作為全台石燈籠最多的古道，沿途也有日式石燈籠相伴。而2022年配合「山離我們很近」7+1系列活動「千階祈願 參道縱走」，現場也特別加入竹束立燈，即日起已亮燈，300盞燈飾截至2/17都會成為亮眼的指引，夜晚也能登上指南宮祈福。

圖／臺北市政府觀光傳播局

千階竹柏參道地址：台北市文山區萬壽路115號燈飾亮燈展期：截至2/17

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