玩到不想回家！ 北台灣「2大親子飯店」 玩滑梯、電動車、家家酒 孩子盡情放電、爸媽成功偷閒的好選擇

每當假期出遊，有孩子的家庭會特別加以考量入住地點，能不能讓孩子盡情享樂和放電就是其一。在台灣主打親子飯店和民宿的選擇非常多，但長期以來能擄獲父母的心和抓住小孩的喜好，讓爸媽花錢再訪也甘心的飯店，就需要以口碑致勝了。

為大家推薦北台灣2大親子飯店，大大獲得育兒界、親子團的口碑推薦，朝聖過的豎起姆指、還沒朝聖過也期待有一天能成功入住，一起來看看它們的特色主打，如何處於不敗的魅力吧！

宜蘭蘭城晶英酒店

圖／小佳的幻想世界授權

宜蘭親子飯店的代表「蘭城晶英酒店」，擁有193間寬敞客房、千坪戶外空中花園，指定入住8.9樓的芬朵奇堡樓層，房內提供兒童牙刷牙膏及漱口杯、兒童遊戲帳篷(含單人枕頭及棉被)、入住期間配有兒童電動車乙部，贈送獨家芬朵奇堡紀念禮品，還能依房型人數至新月豪華影城不限次數觀賞院線電影、免費使用豐華會、芬朵奇堡、窩窩樂等各項設施，難怪一提到宜蘭親子飯店，大家都首推蘭城晶英酒店！

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想要玩得盡興，部落客小佳的幻想世界提醒務必提早於下午三點前完成Check in，因為三點鐘一到所有服務都會開放，入住8.9樓芬朵奇堡主題樓層可以挑選電動車，一房間配一台車，從早開到晚，開累了還能直接停進房間，紀念商品則是可以挑選任一隻玩偶，新月影城所有場次電影都可以開放劃位。

半戶外的芬朵奇堡樂園，提供四種大型設施讓幼童到大童都可以玩耍：朵朵跳跳床、彩虹旋轉溜滑梯、兒童電動車、藍寶機器人氣墊溜滑梯，爸媽也可以坐在旁邊的椅子上休息，還貼心提供冰水和沒冰的水讓房客自行取用，隨時幫小朋友補充水分。

圖／小佳的幻想世界授權

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室內選擇有窩窩樂與迪士尼共同企劃的三大主題玩樂空間，西部牛仔酒吧《好喝窩 WOW BAR》可以在這裡玩玩具跟塗鴉，還有免費飲料可以點來喝、兒童互動劇院《好看窩 WOW SHOW》提供迪士尼院線片或是經典電影，配置影城及的座椅和影音設備，親子可以同時入座觀看、親子休憩空間《好樂窩 WOW LOFT》提供兒童讀物及學齡前玩具，還有幼兒溜滑梯跟大螢幕互動電視，下午4點半至晚上9點提供「幼兒陪伴服務」，讓父母更加安心。

6樓的蘭城百匯自助餐廳供早餐享用，最棒的是蘭城晶英的明星「藍寶＋朵朵＋奇奇」會來陪伴大家吃早餐，把握時間到達餐廳就有機會合影，全程玩下來大人和小孩都會感覺真是不虛此行！

圖／小佳的幻想世界授權

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地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

新竹煙波大飯店湖濱館

圖／Ann•榜哥•生活事務所授權

桃竹苗地區最大的親子度假休閒飯店「新竹煙波大飯店湖濱館」，部落客Ann．榜哥分享入住星際太空艙兒童房以特別的太空艙設計，房內有酷炫手動操作儀表板、火箭帳篷、粉色沙發組，是專為孩子們設計的親子房。

圖／Ann•榜哥•生活事務所授權

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首先室內溫水泳池就能讓孩子盡情戲水，SPA池、男女三溫暖、兒童戲水池還有溜滑梯。3歲以下孩童適合遊玩「小彩虹樂園」，內有一些軟質地積木或泡棉教具。卡樂次元則適合3歲以上至12歲的孩子，「卡樂基地」有各種主題商店教具，可玩角色扮演、辦家家酒，「波波綠星球」結合了大球池、溜滑梯和彈力跳床等，小孩們絕對在這玩到筋疲力盡，「躲貓貓星球」是迷宮區，可在裡面躲貓貓或是和朋友們一起找尋出口，「咻咻星球」有專屬兒童騎乘的交通工具，還可360度環繞車道，「咖咖星球」搭配高科技投影，大夥們一起穿梭太空情境，動動手腳打擊可愛的反派角色，創造親子同樂回憶。

圖／Ann•榜哥•生活事務所授權

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每天固定時段都會有免費的親子活動可參與，少部分特定活動如唱跳音樂劇坊、近距離互動生態課、動物飼養體驗、卡樂夥伴現身抱抱，可到俱樂部的櫃台做場次報名，館內服務員都會隨時通知。早餐時段還有早安派對，可以和卡樂次元全體總動員歡樂合影、抱抱時光留念，對孩子們來說絕對是開心滿足，玩到捨不得離開的好地方，

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地址：新竹市東區明湖路773號

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