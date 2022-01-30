全台8間夢幻級「牛舌燒肉」精選！老饕私藏名單大公開　吃爆高CP值烤肉

好吃的燒肉到處都有，韓式、日式燒烤琳瑯滿目，究竟如何選擇氣氛最好、CP值爆棚的店家呢？這次小編替饕客們整理了遍佈全台的超人氣燒肉店，不僅能夠吃到夢幻等級的老饕牛肉，更可以品嚐網友激推的夢幻牛舌，不僅是滿足味蕾更滿足視覺饗宴！

燒肉擔當

圖/IG yakinikupic

位於台北東區街頭的燒肉擔當位置不多，前往用餐建議要先訂位。位置有吧台與半開放包廂二種，餐廳會根據人數分配合適的位置。而燒肉擔當在肉品的品質上絲毫不馬乎，運用新鮮的頂級食材佐上鮮甜蔬菜，而來到燒肉擔當最為推薦的便是店家招牌燒肉拼盤以及厚切牛舌，均消2000-3000元／人，每一口都吃得出健康美味。

營業時間：17:30-00:00

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷52號

電話：02-87733252

脂 板前炭火燒肉

圖/IG @jessielovefood

脂 板前炭火燒肉隱身於台中的國美綠園道巷弄之中，店面濃厚的日本風味讓人彷彿置身京都。一入到店內可選則的是吧台區以及榻榻米包廂區，店員親切的態度以及專業的代烤服務讓人吃得安心且愉悅，店家嚴選的日本和牛入口即化卻又充滿油脂香氣，而單點的厚切極上牛舌$680，厚而爽脆Q彈，讓人允指回味！

營業時間：週二-週四 17:00-00:00。週五-週一 11:30-14:30、17:00-00:00。

地址：台中市西區五權六街61巷1號

電話：0909-176-606

吉村·牛舌 Yoshimura

圖/IG peiwen_0928

吉村牛舌為台灣少數的牛舌專門店，使用的是澳洲轂飼的牛，鮮嫩卻同時帶點嚼勁，搭配鹽蔥醬入口別有一番風味。而來到吉村必點的則是「炭燒極厚牛舌」，外層酥脆內層軟嫩，定食更附上熬製的牛舌湯，味道很濃郁順口，若是喜愛牛舌的饕客，來到板橋不妨前來試試！

營業時間：11:30-15:00、17:00-20:30

地址：新北市板橋區公館街110號

電話：無，僅接受現場候位

正義燒肉 Seigi Yakiniku

圖/IG @_carlos_tseng_

隱身市場中的燒肉小店，訂位預約均透過網路訊息安排。而店裡僅有板前六個座位，所以不建議來這裡聚餐，反而更適合隻身前往，一個人在吧檯享受美食，忘卻那些無意義的社交煩惱。牛肉菜單有澳洲&日本和牛兩種，價格非常親民，而厚切牛舌口感Q彈且富含肉香，搭配上吻仔魚生雞蛋飯非常的過癮。

營業時間：17:30-21:30（週日、一休息）

地址：台中市西區模範市場一巷35號

電話：僅接受網路訂位

八和和牛燒肉專門店

八和和牛燒肉專門店

八和燒肉融合融合日式、歐式以及台灣特有的食材元素，搭配當季時蔬、空運海味，並透過不同的烹飪手法呈現富有新意的創意料理。每一道餐點，都展現出職人的用心，使用日本三大和牛之一的近江牛和牛，每一個部位都能精準的呈現美味，讓和牛呈現多變與獨創滋味，來到八和不僅享受美食，也體會氣氛、感受舒適溫暖服務。

營業時間：17:00-23:00

地址：台北市大安區安和路一段102巷4號

電話：02-23250531

新橋燒肉屋

圖/IG @mandy19891026

位於新竹的人氣單點燒肉，佛心店家新鮮包肉生菜無限續加、清甜雞湯放置於每桌，可以讓顧客創意調味，特選雪花牛厚實、油花豐富，吃起來大塊滿足，而重頭戲特選牛舌Q彈順口，搭配上檸檬汁微酸的滋味，好吃不膩口。當月壽星還貼心贈送牛五花肉+韓國泡菜壽星禮喔！

營業時間：11:30-14:30、17:30-23:30

地址：新竹市東區府後路9號

電話：03-5218228

燒肉心 Kokoro Grill

圖/IG @ii_luvtoeat

燒肉心位在竹北熱鬧地區，巷子環境靜謐悠閒。一入到店內，開放式的空間有專人為顧客代烤，而主廚精選雙人套餐價位為$2580，有著豐富的食材：牛小排切片、蔥花後腹肉、和牛牛排、北海道生食干貝等，搭配上季節時蔬與香甜的起司麻吉地瓜燒，讓饕客吃出低調奢華的幸福。

營業時間：17:30-24:00

地址：新竹縣竹北市成功二街146號

電話：03-6681175

胡同

圖/IG @felisa_life1128

胡同燒肉為連鎖燒烤店，這次介紹的是胡同一號店，店內座無虛席，需提前兩個禮拜預訂。店內的達拉斯（美國安格斯黑牛）、牛五花以及和牛橫膈膜（澳洲和牛），服務人員代烤服務適切掌握火候，鮮甜的牛肉烤起來口感都非常軟嫩多汁，而舌下肉則是屬於較有彈性嚼勁的口感，喜歡牛舌的饕客不妨試試。

營業時間：週一至五 18:00-23:00。週六至日 12:00-14:30；17:30-23:00

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷17號

電話：02-27761575

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