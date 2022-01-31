登高還要碰運氣！ 5處超震懾人心的「雲瀑仙境美景」 飄逸柔美又氣勢磅礡

如此懾人美景呈現在雙眼前，想不激動都難呀！ 「雲瀑」又被稱瀑布雲，多半飄逸柔美，但整體氣勢磅礡，這是發生在山區氣流不穩定時，雲霧大量從上往下竄流就會形成，像是瀑布那樣由高處往下傾瀉，故稱作為雲瀑。向大家推薦幾處仙境般的美景，想見它先試試往高山上觀景碰碰運氣吧！

苗栗雲洞山莊

難得位在低海拔也能看見超美雲海的雲洞山莊，在苗栗三義是超人氣的民宿，山莊前有片一覽無遺的無敵遼闊視野，有幸遇上出大景時，能體驗雲瀑奔騰的景象，讓雲洞山莊彷彿成了一座世外桃源。

嘉義 頂石棹

嘉義 頂石棹。圖／摘自歲月之歌 (CC BY-NC)

阿里山公路上的嘉義縣竹崎鄉能拍攝到如夢似幻的「石棹琉璃光」，下方茶園房子會透光上來，加上民宅燈光、路燈與車燈，透過雲霧折射後，產生琉璃一般色澤，在濃濃的雲瀑光影變化中，成了有如人間仙境般的秋冬限定夢幻美景。

嘉義隙頂 二延平步道

隙頂 二延平步道。圖／摘自Martin Chen (CC BY-NC)

在嘉義能將步道、夕照、雲海雲瀑融合、將美景一網打盡，就屬二延平步道了，步道的視野展望絕佳，冬季有機會看到雲瀑、雲海，攝影玩家樂於邊登高邊拍攝。由於步道已年久，考量遊客使用安全，去年9月已封閉二延平步道進行工程改善，預計今年4月完工重新開放，將重現這一幅震撼人心的畫面。

台南二寮

台南二寮。圖／摘自Vincent Sheed (CC BY-NC)

想要觀賞二寮最易出大景的時候，通常是大雨過後的隔日晴朗清晨，此時水氣豐厚，有機會欣賞到壯觀的雲海或雲瀑。當獨特的月世界地形和上升的水氣，交融成獨特的「雲瀑」之象，這時壯美的低海拔雲海，眼前煙雲繚繞彷彿成了美麗的山水畫。

南投 奇萊主北

南投 奇萊主北。圖／摘自jimmy chuang (CC BY-SA)

奇萊山區由主峰、北峰、卡羅樓斷崖、屏風稜線、大禹山等，形成一系列綿延雄偉的山峰，當登上比主峰更高，攀爬角度更為陡峭的奇萊北峰，站在高山懸崖邊拍著眼前腳下超難忘的雲海，絕對是一段精采絕倫又難忘的登山體驗。

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