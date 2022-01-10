2022全台一月活動精選！小王子特展登場、年貨大街回歸，還有彰化最美燈季

今年又到了尾聲，嶄新的一年就要開始！今年雖然依舊無法出國，不過很慶幸在台灣仍有許多精采有趣的活動豐富我們的生活。小編先奉上2022年一月活動月曆，讓我們一起帶著期待的心情，迎接2022吧！

一月活動月曆。 圖／FunTime

失敗博物館

失敗博物館。 圖／KLOOK

失敗博物館可以說是最幽默的展覽，使人意想不到，也會讓人想要一直看下去；這裡展示著各方面如科技、食品、醫療甚至是交通的失敗發明，他們的共同點就是很創新，像圖片上這支「Nokia N-Gage遊戲手機」也是失敗的發明之一，但是它哪裡失敗呢？趕快來展覽找尋答案吧！每個成功背後都有好多失敗案例，這些失敗案例很有趣也很偉大，特別推薦給產品企劃、行銷人來找尋靈感唷！

日期：2021/12/25~2022/3/13

地點：松山文創園區4號倉庫

小王子的藝想世界

小王子的藝想世界。 圖／kkday

睽違七年，小王子終於又來台展出啦！這次的展覽主題是「小王子的藝想世界」的75周年特展，展館內分為五個情境式劇場展區，展示如《小王子》作者珍貴的手稿及文獻、光影投射經典場景、各式互動體驗等等，粉絲們千萬別錯過，不僅好玩又好看，彷彿真的走進小王子的世界，非常值得！

日期：2021/12/29~2022/04/06

地點：華山文創園區西一西二館

湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 特展

湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 特展。 圖／KLOOK

超人氣經典卡通雙人組湯姆貓與傑利鼠也要開展啦！這次將在松菸展出的《湯姆貓與傑利鼠：來玩吧!! 特展》一共將展場分為五大展區，展出內容包含立體裝置、互動設施、各式卡通場景（包含最經典的追逐場景XD），也會展示這八十多年來湯姆貓與傑利鼠不同時期的影像作品哦！好玩又好拍，趕快一起來玩吧！

日期：2021/12/30~2022/2/28

地點：松山文創園區五號倉庫

黃阿瑪的大冒險

黃阿瑪的大冒險。 圖／kkday

平常都當貓奴……這次有機會可以站在貓的視角，體驗當貓的感覺！《黃阿瑪的大冒險－尋找灰胖之旅》有別以往以「人」的視角觀展，這次展覽規畫以「貓」的視角來體驗展覽，無論是逗貓棒、貓跳台還是貓砂池，都以等比例放大，並將各場景融入台灣景色，這也是「黃阿瑪的後宮生活」首次大型展覽哦！黃阿瑪的粉絲們千萬別錯過啦～

日期：2021/12/30~2022/04/06

地點：華山文創園區紅磚區西4館、西5館

2022迪化街年貨大街

2022迪化街年貨大街。 圖／IG, wellfish

2022迪化街年貨大街考量疫情因素，以不試吃、不搭棚架、騎樓街道不設新攤位，並朝線上線下共同行銷，以加強線上行銷為主，不過仍有線下實體銷售，1/15起的週六及週日封街，強化年節氛圍，以當地店家為主進行銷售，整個商圈約有600個店家，還是有非常多選擇，很適合來購買乾貨、食品，感受年節氣氛哦！

日期：2022/1/15~1/30

地點：台北迪化街商圈

2022台中天津年貨大街

2022台中天津年貨大街。 圖／IG, din_waie

天津商圈有中部五分埔之稱，是中台灣規模最大、攤位最多、種類最豐富的年貨大街。2022將要舉辦第20年的天津年貨大街，為了落實防疫，不開放試吃，不過各式攤位琳瑯滿目，一樣有滿滿的年貨可以採買，來這邊採買年貨順便感受一下年節氣氛吧！

日期：2022/1/19~1/30

地點：天津商圈

2022彰化月影燈季

2022彰化月影燈季。 圖／IG, sunlightbai

彰化展開為其61天的2022彰化月影燈季，這一次的月影燈季規劃成九大燈區、九種不一樣的主題，包含甜點派對、浪漫花道、漫步星空、祥龍騰雲等等，範圍遍及彰化縣政府、縣立美術館、大佛風景區、天空步道，很適合來走走、拍拍照，順遊彰化景點哦！

日期：2021/12/17~2022/02/15

地點：彰化縣政府、縣立美術館、大佛風景區、天空步道

2021-2022龍崎光節：空山祭

2021-2022龍崎光節：空山祭。 圖／IG, _nicole131

2021-2022龍崎光節：空山祭每年皆大受好評，被稱作「最美的山中燈會」，是場由「艸非火藝術工作室」攜手在地藝術家、居民、區公所等人共同打造的藝術盛典。今年以《惡地伏流》為主題，講述著一個等待、自我探索、期待並復甦的故事，將展示14件大型光景藝術作品，以迷離夢境意境的意象，希望能帶給觀眾夢境般的奇幻體驗，光看照片就很美對吧～可別錯過啦！

日期：2021/12/25~2022/2/28

地點：臺南市龍崎區虎形山公園

2021四重溪溫泉季

2021四重溪溫泉季。 圖／IG, chang_wei_hua

為期三個月的2021四重溪溫泉季將一路舉辦到2022的2/15！園區內有神社、鳥居、日式庭園等滿滿的日式造景，也有佈滿櫻花的隧道及絢爛的燈海，雖然短期內不能到日本泡溫泉，不過來四重溪一樣可以感受到濃濃的日式氣氛！白天泡溫泉、晚上賞燈海，既舒適又浪漫呀～

日期：2021/11/13~2022/02/15

地點：四重溪溫泉公園、旭海溫泉區

2021落山風藝術季

2021落山風藝術季。 圖／IG, IG, kt301z7

每年10月到隔年的4月，是落山風翻過山脈來拜訪恆春半島的日子～那強風之大，也帶給半島地區不一樣的風情！2021落山風藝術季展示了18件作品，藉由風來襯托作品的美，希望藉由這些作品讓大家感受落山風的美。除此之外，也會有一些紀念品販售、劇場表演等等，若要到屏東可以去逛逛喔！

日期：2021/12/25~2022/3/1

地點：屏東縣車城鄉海口港

十二月的聖誕節、跨年以及2022春節，這些日子都有好多活動帶給生活滿滿的節日氣氛與儀式感，2022的開始一樣有許多精彩活動，趕快開始規畫行程，讓這些活動陪著你開啟嶄新美好的一年吧！

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