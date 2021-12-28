25元草莓三明治！新北隱藏版早餐超平價 台中建國市場還吃得到芋泥布丁水果
入冬草莓季來襲，除了各式手搖、冰品及甜點，台式早餐也能以平價入手升級版粉色美味。今天跟大家分享北部及中部CP值超高的「草莓三明治」，最低25元即可吃到夾著新鮮切片草莓的三明治，50元還有布丁、芋泥、水果等豐盛組合，充斥滿滿台灣味卻質感爆棚的銅板價好康請收。
芳鄰早餐店
位於新北汐止火車站附近的「芳鄰早餐店」為在地人的必吃早餐，每逢冬季回歸的「草莓三明治」近年更開始吸引許多人朝聖打卡。這款「草莓三明治」以去邊吐司夾著切片草莓，每片也抹上甜蜜草莓果醬，每日新鮮現做一份才25元，親民價超划算，超適合列入口袋名單。溫馨提醒大家若以這款限定三明治為目標，記得提前致電預訂才不會撲空喔！
地址：新北市汐止區建成路160巷週一至週五05:00-14:00；週六日 05:00-14:30
幸運找餐潛艇堡三明治專賣店
隱身台中建國市場的「幸運找餐潛艇堡三明治專賣店」主打新鮮食材打造的三明治，另有供應潛艇堡和甜品。而最吸引饕客的莫過於多元口味且份量足的三明治，其中冬季草莓系列嚴選大湖草莓製成，像是清爽的「草莓奇異果蘋果」、滑嫩口感的「草莓布丁」都是不少人的必點品項，芋泥控更有「草莓芋頭布丁」三重組合，淺紫的綿密芋泥、鮮紅草莓配上亮黃布丁更成了搶眼色系組合，每份50元就能吃到。
除了甜的口味，也有像是南瓜起司、法式燻雞等經典鹹三明治，由於用料實在、回購率極高，同樣建議提前預訂，若帶去野餐、露營也是十分愜意的早餐、下午茶組合呢！
地址：台中市東區泉源里建成路500號（建國市場A區156攤）營業時間：06:10至售完為止（週一、二公休）
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