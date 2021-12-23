等到半夜都心甘情願！紅遍全台的「炸雞炒飯」幽靈餐車　超狂份量便當盒蓋不住

新竹的朋友又有一家超夯幽靈餐車給大家追了！這家從桃園紅到全國的鼎吉炸雞炒飯行動專賣車，最近都會來新竹給大家來追，開團都是從LINE社群某天開放登記，太晚登記可是要等到半夜才吃得到超大份量的炸雞炒飯！而且大家還真的願意等到半夜⋯⋯像小米這次比較晚知道，只能晚上11:00 才能取便當也甘願。大家就跟著小米一起看下去吧，會整理各地如何訂購的方式唷。

鼎吉炸雞炒飯行動專賣車位置

幽靈餐車怎麼追？他們每次開團會在不同的地方，大家可以加入他們FB粉絲團追日期。

FB粉絲團：鼎吉炸雞炒飯

此外搶購是在LINE社群進行，小米整理各地方的LINE 社群給大家自行加入，開團搶購都在LINE社群進行唷。

桃園龍東路（LINE社群）

https://reurl.cc/WXQo2D

桃園八德區（LINE社群）

https://reurl.cc/Zj3o63

台北市（LINE社群）

https://reurl.cc/ox23jD

桃園大溪（LINE社群）

https://reurl.cc/kLYW63

桃園三民公園（LINE社群）

https://reurl.cc/2oGOnn

新竹竹北（LINE社群）

https://reurl.cc/RbGo5e

桃園大有路鼎吉(LINE社群)

https://reurl.cc/1oRQb8

桃園陽明公園(LINE社群)

https://reurl.cc/oxGDyq

鼎吉炸雞炒飯行動專賣車環境介紹

他們就是一台行動餐車，小米是在新竹市登記的，就在北大路鞋家福正對面，餐車由最帥的助手一直炸炸雞，老闆娘炒飯炒炸雞及裝盒，我們來的時候已經晚上11點，還在炸滿滿的炸雞等待半夜來領便當的朋友XD

如果有在注意他們，在電視有訪問過他們的心路歷程，從小只能靠著奶奶及社服的照顧長大的女孩奮鬥故事，有興趣的朋友自行看YT影片囉。

他們是從桃園八德跑攤起家，後來嚐試著跑到其他縣市，由於有美味的炸雞+炒飯連蓋子都蓋不下去了，所以爆紅到大家能半夜也願意等。

現場不只聞到炒飯香，還有炸好的炸雞會再跟其他食材翻炒，在現場等的小米快凍未條了。

鼎吉炸雞炒飯行動專賣車菜單目錄搶先看

在搶單時寫好點餐的餐號，還有姓名、電話等，登記完再等他們安排的時間去取單付款，聽說受歡迎的程度是幾乎０棄單，實在超強！特別一提隱藏版可能不同時候是不同口味，最近的口味是金桔檸檬炸雞炒飯，跟6月時的菜單有不一樣唷！

1.金沙炸雞炒飯125元

2.蒜烹炸雞炒飯120元

3.原味炸雞炒飯115元

4.雞排炒飯115元

5.隱藏版炒飯140元(金桔檸檬炸雞炒飯)

6.單點金沙炸雞85元

7.單點蒜烹炸雞80元

8.單點原味炸雞75元

9.單點雞排75元

10.單點雞翅20元

11.蛋炒飯50元

炸雞是用鳳梨及調味料去醃製，鳳梨的天然酵素可以去雞肉的腥味及軟化肉質，是天然的方式去處理，老闆娘說喜歡吃炸雞才賣炸雞，也喜歡大家可以吃到健康的炸雞。

最後拿到時已經11點多了，但是我們新竹美食團熱血魂是不會滅！

鼎吉炸雞炒飯行動專賣車用餐心得分享

每一盒炸雞炒飯真的多到蓋子快藏不住，而且並不是因為盒子小，真的是份量超多，肯定告訴你吃一盒就會很飽了。

我們點了金沙炸雞炒飯(125元)、蒜烹炸雞炒飯(120元)、原味炸雞炒飯(115元)、隱藏版炒飯(140元)，原本小米有點雞排炒飯，但是怕吃不完想取消原味炸雞卻不小心取消雞排>< 下次要再吃一次啦！

炸雞是當天現醃，到現場再來現炸，一盒有不同部位的雞塊。原味及隱藏版外，金莎跟蒜味待炸完後再去跟相對的食材翻炒入味～

四種口味吃完來說小米心目中的排名如下：

隱藏版炒飯

金沙炸雞炒飯

蒜烹炸雞炒飯

原味炸雞炒飯

當然就看不同人喜愛的口味啦～

他們的雞肉有嫩又有汁感，有肉甜味也不會有腥味，原味主要是炸粉的調味與雞肉的醃料結合，單吃原味會覺得蠻不錯吃的，不過如果混其他口味一起吃就會讓原味炸雞變得簡單，當然適合不喜歡重口味的朋友食用。

隱藏版炒飯用的是金桔檸檬炸雞，這個小米最喜愛了，有金桔檸檬的酸V帶甜，每一口可以吃到酸甜的滋味又有金桔的香氣，這樣的搭配還有解油膩的作用，非常推薦！

此外蒜烹是較重口味的蒜香也不錯，金沙炸雞是有加入鹹蛋金莎的鹹香，真的很想來瓶啤酒來配⋯⋯

老闆娘說他們的炒飯調味很簡單，就是醬油、黑胡椒及白胡椒來提味，炒飯會先在家裡炒半熟放在箱子熟成，到現場後再翻炒入味，可以吃到傳統台式醬油炒飯的粒粒分明的軟Q口感。如果大家有細心看，老闆娘會加入炸雞碎碎的麵衣，跟米飯一起吃還混炸卡滋卡滋的脆度感。

今天新竹美食團又熱血成功！下次我們還要吃雞排炒飯啦～

老闆娘跟帥助理也很可愛，跟小米比個YA！下次見了～

ps.聽說帥哥助理是從客人吃到變助理趴趴走的

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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