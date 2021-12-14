聖誕節在台灣追雪！3大「白雪木景點」純白花海如積雪　隨拍隨美飄仙氣　

台灣在聖誕節前也會下雪？！原來是「白雪木」盛開啦～～白雪木是一種園藝植物，花的形狀像雪花，冬天滿開的白雪木就像積雪一樣超夢幻！小編來推薦大家幾個賞白雪木的景點吧～

台中｜沐心泉休閒農場

沐心泉休閒農場。 圖／IG, sunlightbai

沐心泉休閒農場。 圖／IG, qqsweet1982

來台中新社，除了去新社花海、古堡以外，一定要去沐心泉休閒農場看看！秋冬之際白雪木盛開，同時也是「黃金楓」轉紅的季節，金黃樹葉與白雪木相互輝映超級夢幻！農場本身也有餐廳，可以在這裡用餐享受一下浪漫氛圍。

地址：台中市新社區中和村中興街60號

營業時間：平日9:30~18:00、假日9:30~18:30

入園門票：150元（花季期間不折抵消費）

花季期間：2021/11/25－2022/1/2 （花季期間入園採預約制，詳洽官方FB）

南投｜易經大學

易經大學。 圖／IG, yuting5213

有「台版大三巴」之稱的南投易經大學，在各個季節都開滿不同的花，包括春天的櫻花、秋天的波斯菊等等，當然還有秋冬之際的白雪木！莊嚴宏偉的南天門配上盛開的雪白白雪木，有種置身日本的錯覺～

地址：南投縣南投市文化路705巷667號

花期：大約11月底～1月初

台南｜山上花園水道博物館

山上花園水道博物館。 圖／IG, jennifer.tww

山上花園水道博物館。 圖／IG, misameng_

水道博物館內種植約300株的白雪木，沿著小徑就可以「賞雪」，配上一旁博物館的紅磚英式建築，充滿異國風情。除了白雪木，館內的復古工業風其實也非常好拍，建議大家也可以進去逛逛喔！

地址：台南市山上區山上里山上16號

營業時間：9:30~17:30，16:30最後入園（每週二休園）

入園門票：

淨水池區：免費

博物館區：全票（外縣市民眾）100元、半票（學生、65歲以上國民、台南市民）50元

花期：大約11月底～1月

看完有沒有好心動想衝一波！提醒大家因為大自然是無法預期的，一點點的天氣變化、降雨都可能讓花況有明顯差異，抱著享受大自然的心態隨遇而安，可能更有驚喜！

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