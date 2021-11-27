冬季嚴選！ 8間「追雪族必住旅宿」 享受高海拔山野間的雲霧繚繞

每年到了冬天寒流來襲之時，常人皆會想要躲在家裡裹緊棉被保暖，但在這個時候卻正是喜歡賞雪的朋友們最興奮的時刻了。抱著既興奮又期待的心情上山追雪，白天欣賞雪景，晚上落腳山中是再適合不過的選擇了。既然抱著一百分的心情上山，那就讓追雪旅宿將你的興奮指數衝破一百分！

宜蘭｜太平山國家森林遊樂區

R&J Guesthouse

由Ryan跟Joanne夫妻二人共同經營，具有鄉村風的設計，而室內典雅則走一個典雅風，且充滿著清香味，將歐洲與台式的鄉村風元素巧妙的融合一起。早餐是由女主人用當地食材每日現做，而夫妻倆對於烘焙、烹飪與葡萄酒皆有濃厚興趣，若有機會到此一遊不妨可以跟他們交換心得唷！

圖/IG@derrickchen0906

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太平山莊

太平山莊為森林遊樂區主要餐飲住宿區，住宿館別依台灣貴重針葉五木命名，位於中央階梯的右側，由下而上分別紅檜館、香杉館、台灣杉館、扁柏小屋及肖楠館。住在園區內的太平山莊，最大的優點就是離太平山各景點相當近，日出、雲海皆盡收眼底，還可以省下上山的交通時間和體力，不過房間的設施基本、房價較高，也非常地搶手，若有興趣的朋友一定要在入住前兩個月開放訂房時搶先一步呢！

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台北｜陽明山國家公園

輕行旅

位在捷運復興崗站的輕行旅，在走出捷運站沒幾步路即可抵達之處，大廳採光明亮空間也適宜，除了上山賞雪外，附近還可以去北投泡溫泉或是到淡水看夕陽。居住在高樓層的旅客還有個額外福利，就是可以欣賞整片關渡平原！

圖/IG@venuslin0113

圖/IG@smile.0709

日勝生加賀屋國際溫泉飯店

對泡溫泉以及喜愛日式文化的朋友們，肯定要來位在北投的加賀屋溫泉飯店一探究竟。藏身在北投溫泉旅宿一級戰區，到處都散發著溫泉的氣息，冬天來溫泉重鎮取暖真是再適合不過了！另外，於台灣入住加賀屋比在日本入住來的便宜，所以快抓緊機會，來一趟日式追雪旅程吧！

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圖/IG@beitoukagaya

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桃園｜拉拉山神木群步道

大溪老城四季行館

座落大溪三大老街中央路，桃園大溪老城區第一家民宿，距離大溪老街僅約七百公尺，從民宿的後方望去，就能一覽順時埔及崁津大橋美景，採取「類飯店民宿」的模式希望能提供入住的旅客不一樣的選擇。大溪老城四季行館雖然不是五星級飯店，但整體衛生、設備、服務CP值非常的高，也在google評價上有不錯的成績，相信來試過之後一定也會有好印象的。

圖/IG@amile77

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拉拉山雲山房

「雲深不知處，只在此山中」雲山房的地理位置非常好，用走的便可以抵達拉拉山最熱鬧的街上，而此處的確也如其名，住在這就能覽遍山中雲海，若能在這住上個幾天，每天早晨喚醒你的會是五星級的世界美景。一早醒來享用著雲山房提供的早餐搭配外頭如詩如畫的美景，所有煩憂都可以暫時拋在腦後了！

圖/IG@jiaen0326

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南投｜合歡山國家森林遊樂區

清境木木杉阿彬民宿

座落於南投仁愛鄉清境一處的小民宿，距離清境農場相當近，而民宿的名字其實就是以老闆名字命名。在阿彬這座小木屋下，最不缺的就是美景了，房間的落地窗放眼望去映入眼簾的是令人心曠神怡的雲景，還有滿山滿谷的樹林，這就是大自然令人陶醉之處呀！民宿的外觀上看起來雖然簡單不華麗，但以檜木為主的裝潢，走進屋裡都可以聞到原木的香氣，搭配進門天然的微風，整體十分的清爽宜人。

圖/IG@hueichiux

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松雪樓

松雪樓海拔3150公尺，原是蔣公行館，而後改建全台灣海拔最高、合歡山上唯二的旅館，矗立在半山腰遠看著實有些霸氣。有意願訂房的朋友千萬要提前詢問，因為這松雪樓也是秒殺等級的，機會是不等人的唷！在高山上不用擔心氣溫過低，室內恆溫維持在14、15度之間，住宿的客人可以免費享用早餐，而附設的餐廳也提供了午餐、晚餐及下午茶等中西式套餐，讓來到合歡山的遊客有更多選擇，不再只能吃泡麵。

圖/IG@aaronchun0711

圖/IG@jing_ling_668

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