快訊

獨／「人命真的關天？」山難轄區在台中 南投路程少4小時卻拒支援

冬季嚴選！ 8間「追雪族必住旅宿」 享受高海拔山野間的雲霧繚繞

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@jing_ling_668、IG@aaronchun0711
圖/IG@jing_ling_668、IG@aaronchun0711

每年到了冬天寒流來襲之時，常人皆會想要躲在家裡裹緊棉被保暖，但在這個時候卻正是喜歡賞雪的朋友們最興奮的時刻了。抱著既興奮又期待的心情上山追雪，白天欣賞雪景，晚上落腳山中是再適合不過的選擇了。既然抱著一百分的心情上山，那就讓追雪旅宿將你的興奮指數衝破一百分！

宜蘭｜太平山國家森林遊樂區

R&J Guesthouse

由Ryan跟Joanne夫妻二人共同經營，具有鄉村風的設計，而室內典雅則走一個典雅風，且充滿著清香味，將歐洲與台式的鄉村風元素巧妙的融合一起。早餐是由女主人用當地食材每日現做，而夫妻倆對於烘焙、烹飪與葡萄酒皆有濃厚興趣，若有機會到此一遊不妨可以跟他們交換心得唷！

圖/IG@derrickchen0906
圖/IG@derrickchen0906

圖/IG@derrickchen0906
圖/IG@derrickchen0906

太平山莊

太平山莊為森林遊樂區主要餐飲住宿區，住宿館別依台灣貴重針葉五木命名，位於中央階梯的右側，由下而上分別紅檜館、香杉館、台灣杉館、扁柏小屋及肖楠館。住在園區內的太平山莊，最大的優點就是離太平山各景點相當近，日出、雲海皆盡收眼底，還可以省下上山的交通時間和體力，不過房間的設施基本、房價較高，也非常地搶手，若有興趣的朋友一定要在入住前兩個月開放訂房時搶先一步呢！

圖/IG@patriciachen0208
圖/IG@patriciachen0208

台北｜陽明山國家公園

輕行旅

位在捷運復興崗站的輕行旅，在走出捷運站沒幾步路即可抵達之處，大廳採光明亮空間也適宜，除了上山賞雪外，附近還可以去北投泡溫泉或是到淡水看夕陽。居住在高樓層的旅客還有個額外福利，就是可以欣賞整片關渡平原！

圖/IG@venuslin0113
圖/IG@venuslin0113

圖/IG@smile.0709
圖/IG@smile.0709

日勝生加賀屋國際溫泉飯店

對泡溫泉以及喜愛日式文化的朋友們，肯定要來位在北投的加賀屋溫泉飯店一探究竟。藏身在北投溫泉旅宿一級戰區，到處都散發著溫泉的氣息，冬天來溫泉重鎮取暖真是再適合不過了！另外，於台灣入住加賀屋比在日本入住來的便宜，所以快抓緊機會，來一趟日式追雪旅程吧！

圖/IG@9m_loveslife
圖/IG@9m_loveslife

圖/IG@beitoukagaya
圖/IG@beitoukagaya

圖/IG@beitoukagaya
圖/IG@beitoukagaya

桃園｜拉拉山神木群步道

大溪老城四季行館

座落大溪三大老街中央路，桃園大溪老城區第一家民宿，距離大溪老街僅約七百公尺，從民宿的後方望去，就能一覽順時埔及崁津大橋美景，採取「類飯店民宿」的模式希望能提供入住的旅客不一樣的選擇。大溪老城四季行館雖然不是五星級飯店，但整體衛生、設備、服務CP值非常的高，也在google評價上有不錯的成績，相信來試過之後一定也會有好印象的。

圖/IG@amile77
圖/IG@amile77

圖/IG@amile77
圖/IG@amile77

拉拉山雲山房

「雲深不知處，只在此山中」雲山房的地理位置非常好，用走的便可以抵達拉拉山最熱鬧的街上，而此處的確也如其名，住在這就能覽遍山中雲海，若能在這住上個幾天，每天早晨喚醒你的會是五星級的世界美景。一早醒來享用著雲山房提供的早餐搭配外頭如詩如畫的美景，所有煩憂都可以暫時拋在腦後了！

圖/IG@jiaen0326
圖/IG@jiaen0326

圖/IG@jiaen0326
圖/IG@jiaen0326

南投｜合歡山國家森林遊樂區

清境木木杉阿彬民宿

座落於南投仁愛鄉清境一處的小民宿，距離清境農場相當近，而民宿的名字其實就是以老闆名字命名。在阿彬這座小木屋下，最不缺的就是美景了，房間的落地窗放眼望去映入眼簾的是令人心曠神怡的雲景，還有滿山滿谷的樹林，這就是大自然令人陶醉之處呀！民宿的外觀上看起來雖然簡單不華麗，但以檜木為主的裝潢，走進屋裡都可以聞到原木的香氣，搭配進門天然的微風，整體十分的清爽宜人。

圖/IG@hueichiux
圖/IG@hueichiux

圖/IG@hueichiux
圖/IG@hueichiux

松雪樓

松雪樓海拔3150公尺，原是蔣公行館，而後改建全台灣海拔最高、合歡山上唯二的旅館，矗立在半山腰遠看著實有些霸氣。有意願訂房的朋友千萬要提前詢問，因為這松雪樓也是秒殺等級的，機會是不等人的唷！在高山上不用擔心氣溫過低，室內恆溫維持在14、15度之間，住宿的客人可以免費享用早餐，而附設的餐廳也提供了午餐、晚餐及下午茶等中西式套餐，讓來到合歡山的遊客有更多選擇，不再只能吃泡麵。

圖/IG@aaronchun0711
圖/IG@aaronchun0711

圖/IG@jing_ling_668
圖/IG@jing_ling_668

延伸閱讀>>冬季必訪，無敵山景溫泉必住推薦!

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 民宿 美景

延伸閱讀

詐騙集團取名「神話」 22嫌遭檢方起訴

獨／過去都遮臉示人 吳淡如女兒拍廣告當了人生第一次演員

詐騙求職民眾開帳戶軟禁 北市刑大攻堅宜蘭民宿逮人

美國女華僑遭詐9萬美元 來台灣打官司求償獲賠

相關新聞

冬季嚴選！ 8間「追雪族必住旅宿」 享受高海拔山野間的雲霧繚繞

每年到了冬天寒流來襲之時，常人皆會想要躲在家裡裹緊棉被保暖，但在這個時候卻正是喜歡賞雪的朋友們最興奮的時刻了。抱著既興奮又期待的心情上山追雪，白天欣賞雪景，晚上落腳山中是再適合不過的選擇了。既然抱著一百分的心情上山，那就讓追雪旅宿將你的興奮指數衝破一百分！

台南奇美耶誕市集12月登場、屏東聖誕節「冰雪城堡」還會飄雪！南台灣2大最美必拍

南台灣聖誕行程可以著手安排了！台南年度最美「奇美耶誕市集」即將於12/18開跑，屆時現場將能爽逛近80個攤位，即日起還能美拍13公尺高的聖誕樹；而「2021屏東聖誕節」除了有日前分享的打卡攻略，再有攝

搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花廊」　不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境

一年一度短而美的花季來襲！新北泰山楓樹河濱公園近幾年憑藉「蒜香藤」紫色花海成為打卡聖地，往年10月份綻放的浪漫景致今年延後至11月中開花，日前各地秘境盛放中。今天與大家介紹花控成功蒐集的4處「蒜香藤花

與山嵐共浴！全台8家「露天溫泉」盤點　泡牛奶浴美膚、賞翠綠山景

入秋後逐漸微涼的天氣，是不是讓你開始想到暖呼呼的溫泉了呢？台灣就位在板塊交接處，加上日治時期建立了溫泉開發的基礎，造就了台灣的溫泉文化，特別是「露天風呂」文化，與幽靜的山嵐共浴，享受片刻大自然的寧靜，暫時脫離都市中的喧囂，不僅達到身體舒緩，也能放鬆身心，一起來看看這幾間你絕對不能錯過的露天溫泉吧！

5大北部花海超好拍！台版富良野、普羅旺斯花毯、士林官邸菊展　還能在花叢露營賞星星

北部花仙子出動！11月花季陸續登場，今天為大家盤點台北、桃園的5大最美花海，大部分還只要搭捷運、公車就能抵達，趕快跟著踩點去吧！

2021全台花海攻略！苗栗銅鑼雪白杭菊、彰化波波草飄仙氣　秋冬賞花更浪漫

台灣四季怡人，不僅在春天、夏天有五彩繽紛的花海可以欣賞，微涼的秋日與涼爽的冬天也有特別又充滿意境的花海可以走走看看，拍攝美麗的照片喔！Ready Go 精選全台花季攻略，讓你在秋冬賞花的同時還能與親朋好友一同體會季節變化的自然魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。