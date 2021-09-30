精選全台12處不可錯過的「野溪溫泉」 秋天就該這樣玩！

台灣得天獨厚的地理條件，有著多處自然形成的野溪溫泉，讓親近大自然的玩法又多了一種，除了能鍛鍊體力登山外，更能在山上休息或停留片刻時，在天然溫泉水中享受一片寧靜，浸泡在毫無人工開發的溪谷中，享受用錢也買不到的自然奇景。 因此ReadyGo精選了全台12處野溪溫泉，來看看下個週末可從哪個開始踩點吧！

【北部】

台北陽明山下七股野溪溫泉

圖/IG @cherisehsu

相信來過陽明山的旅人們都對山上的硫磺味印象深刻吧，而隱藏其中的下七股溫泉則是是台灣少數、陽明山公園裡唯一合法的野溪溫泉，這裡著名的硫磺泉號稱可以軟化皮膚角質、止癢、排毒等，更特別的是其溫泉的顏色呈現乳白色，好似浸泡於高級牛奶浴之中。交通位置更是便利，只要搭車到「大油坑」，再走大約十分鐘的路程即可抵達，或開車至陽明山金包里大路、台2甲陽金公路9K處。

入口處：陽明山金包里大路、台2甲陽金公路9K處

桃園嘎拉賀野溪溫泉

圖/IG @kishi.0218

嘎拉賀為很多、很大的意思，又稱新興溫泉，是北部最大的野溪溫泉，水溫約為44～55度之間，屬弱鹼性的碳酸泉，對慢性皮膚病與養顏美容有不錯的效果。比較特別的是，這裡有三光溪與溫泉教會流下的溫泉瀑布，因此除了泡湯外還能享受到天然SPA的快感。

入口處：自行開車時能導航「嘎拉賀溫泉停車場」，走下坡大約1小時內能夠到達

桃園四稜野溪溫泉

圖/IG @aarondoong

跟一般的野溪溫泉相比，四稜野溪溫泉不只是單純泡溫泉而已，因為路程較艱辛，更多了一份冒險感。四稜野溪溫泉地質屬於雪山山脈的變質岩溫泉，水溫大約45～65度，屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質清澈，更號稱「溫泉彩壁瀑布」，石壁上有著黃色、藍色、綠色等七彩色澤，除了溫泉舒服外還十分夢幻！

入口處：四稜溫泉步道入口位於台7線58.5K處，再步行大約1小時（單程）

新竹泰崗野溪溫泉

圖/IG @samidive4200

泰崗野溪溫泉位於新竹縣尖石鄉，水溫大約43~54℃左右，屬於弱鹼性的碳酸氫鈉泉，單程前往溫泉大約一小時即可抵達，距離不遠，屬於初中階步道，是outdoor圈知名的新竹野溪溫泉！泉水皆是從硬頁岩的裂隙湧出的，浸泡於溪水再被風化雕刻成有趣的奇岩怪石包圍，山中的樂趣大概也不過如此吧！

入口處：新竹縣尖石鄉秀巒道路的控溪吊橋，步行約40～50分鐘（單程）

【中部】

台中谷關馬陵野溪溫泉

圖/IG @juhi_ts

冬季枯水期限定的台中谷關馬陵野溪溫泉屬於碳酸泉，溫泉水跟冰涼的溪水混和起來的溫度非常剛好，水質也非常乾淨清晰，因此即使不易到達，依然使許多山友跋山涉水而來。單程大約4小時，其中行走的時間大約2～3小時，需步行在大理石上，以及穿著溯溪鞋避免跌倒，同時溫泉區的落石也較多，隨時保持警覺。

入口處：導航至台中市和平區東關路一段電廠巷，並往前開到分岔路口後下切到停車處

南投精英溫泉

圖/IG @diveintobluewme

精英溫泉又稱「布卡山溫泉」，位於南投縣仁愛鄉精英村的塔羅灣溪上，原是當地泰雅族原住民消除疲勞的秘境，後來因超級容易到達而成為熱門景點。泉水溫度可達75℃，屬弱鹼性碳酸泉，泉池多、河床寬闊舒適，非常適合野營，還有精英瀑布可探索，是個CP值很高的溫泉瀑布，讓網友們笑稱不來會後悔呢！

入口處：可導航馬蘭民宿，往前走即可看到精英野溪溫泉的告示牌

【東部】

宜蘭梵梵野溪溫泉

圖/IG @bunnykaikai_

說到野溪溫泉，宜蘭的梵梵溫泉絕對是人人都聽過的秘境溫泉之一。因擁有未經開發的自然生態景觀，保留山林間的原始風貌，更不需要辛苦地跋山涉水，只需步行20分鐘即可抵達。泉質是碳酸泉，富含豐富的鎂鈣離子，水質清澈，聽著潺潺溪流聲、吸著新鮮空氣，輕鬆地享受大自然給的奢華體驗。

入口處：導航至四季國小英士分校，見到右邊有英士社區的拱形牌坊，右轉進入社區後即會看到停車場指標

台東紅葉野溪溫泉

圖/IG @sanzlife_on

紅葉野溪溫泉號稱全台最容易抵達的野溪溫泉，只要步行1分，全家大小都能輕鬆抵達，且範圍很大不用擔心人擠人，還可以自備挖土器來自掘湯池。這裡是中央山脈大南澳片岩區的變質岩溫泉，屬於碳酸氫鈉泉，水質乾淨、水溫適中，輕鬆待上一整個下午絕對不是問題！

入口處：台東縣延平鄉紅谷路119-6號(換日線Life Villa 民宿)，順著產業道路向下切約400公尺左右

台東栗松野溪溫泉

圖/IG @g905162

栗松野溪溫泉被譽為「台灣最美麗的野溪溫泉」，因泉水沿著岩壁順勢留下，因而產生了五顏六色的礦物質結晶與溫泉綠藻，猶如大自然的翡翠屏風。位於台東海端鄉，屬於弱鹼性的碳酸泉，水溫約45-65度，且路途較為難走，許多人只是聽過卻未曾走過看過，提醒旅人們做好功課、評估過體力在做前往。

入口處：南橫公路（台20號道）上約168.5K處

台東金鋒野溪溫泉

圖/IG @gangsterprincessk

金峰溫泉位於太麻里溪下游的金崙村，是方便好上手的野溪秘境，從一旁的停車場只需走約5分鐘的路程，整座溫泉池被岩壁包圍，隨處可見白煙氤氳，旅人們可以在此盡情享受煙霧瀰漫的靜謐時光。因位於大武山自然保留區內，較鮮為人知，因而金峰溫泉近乎完整的保留了原始風貌，泉質清澈透明，可飲可浴，想感受純淨無污染的清新空氣與芬多精，不妨前往一探究竟。

Google map停車處座標參考：22°35’42.2″N 120°56’23.8″E

【南部】

高雄十三坑野溪溫泉

圖/IG @juhi_ts

位於高雄寶來溪上游的十三坑溫泉，早期單程需要步行六至七小時才能到達，而現在可直接由小關山林道下切溪床，不用經過十坑溫泉而縮短了許多徒步時間，降低門檻後後成為近期熱門的野溪溫泉之一！溫泉彩壁結晶的規模龐大，使岩壁染上黃、白、黑、綠、褐等繽紛色彩，溫泉水在石堆之間積蓄，水溫可高達90度，一旁還有不斷噴射蒸汽的熱泉，地質環境非常原始，即使到達不易也會覺得一切都值得。

Google導航座標參考： 23°05’52.8″N 120°43’05.4″E (關山林道)

＊路況非常差不建議開一般轎車。

屏東哈尤溪野溪溫泉

圖/IG @ginnyliou

哈尤溪野溪溫泉被譽為「雲豹之湯」，以高聳的七彩岩壁讓人驚艷，因岩層富含鐵質及各種礦物，泉脈自岩壁縫流出，經硫磺的沖刷，將不同的色彩與壯麗的峽谷結合，宛如一幅天然的畫作。另外要特別注意的是，想一覽哈尤溪野溪之美必須先穿越數10個河床，接著還要涉水步行約40分鐘才能到達，且需上網申請，由專業導覽人員帶隊才能探訪，若私闖劃設領域或私下帶團等會依法處以罰鍰。

申請網站：「漫步霧台」網站，需於到訪日前7天至14天上網申請

導覽服務費用：半日（2至4小時）1600元、全日（5至6小時）2500元

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