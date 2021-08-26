快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

當季水果旅行！全台12大果園盤點　牛奶香瓜、酪梨親自採

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲當季採果樂。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲當季採果樂。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】提到採果樂，可能許多消費者第一個念頭是鄰近的國度─日本，但其實位於亞熱帶地區的台灣，憑藉著優越的氣候與肥沃土地，孕育出多樣化的蔬果，早已成為遠近皆知的「水果王國」。

為了讓廣大的消費者能了解到台灣水果的魅力，台灣休閒農業發展協會特別打造「農遊超市」網站，將各個農村的特色進行分類，並歸納出16種類別、300多條農業旅遊行程，將散布在各縣市的農業特色挖掘出來。

其中，水果旅行便有多種選擇，此次特別遴選12個果園，從北到南、從西到東一字排開，讓各縣市的消費者輕鬆找尋到喜愛的區域與物種，親身感受果香的洗禮。

▲夏季採果地圖方便按圖索驥。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲夏季採果地圖方便按圖索驥。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

01 【金湖岸楊梅大王】 一年四季採萊姆

▲酸甜萊姆採摘體驗。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲酸甜萊姆採摘體驗。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在這裡，全年度都能看見鮮豔飽滿的果實，酸酸甜甜的滋味挑逗著每一位品嘗過的旅客味蕾。由於堅持以自然農法栽種，無毒無農藥的健康理念，將讓每位旅客享受最原始且無負擔的青甜滋味。

★地址：桃園市觀音區中山路一段1412巷123號

02 【馬賴農場】 感受百香果迷人香氣

▲體驗食農教育及原住民文化生活。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲體驗食農教育及原住民文化生活。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於海拔600～650公尺之間的農場，不僅生產百香果等作物，更因為具有泰雅族部落的文化背景，讓整體旅程更具深度，在這能輕鬆體驗到結合食農教育及原住民文化生活體驗的採果旅程。

★地址：新竹縣五峰鄉竹林村5鄰160號

03 【玉順農創莊園】 感受紅寶石之美

▲百聞不如一見，親摘紅棗。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲百聞不如一見，親摘紅棗。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

每年到了暑假，公館鄉的果園群便出現一顆顆的鮮豔紅寶石，而玉順農創莊園憑藉著外型如雞心的「雞心棗」聞名，加上主人堅持無毒耕作，高品質的紅棗已經成為追求補氣養血的女性最愛。

★地址：苗栗縣公館鄉石墻131-5號

04 【東新觀光果園】 讓你捨不得「梨」開

▲梨子無農藥耕作能邊採邊吃。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲梨子無農藥耕作能邊採邊吃。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

往東勢林場方向的路旁，有一家生產梨而遠近馳名的果園，因為堅持無農藥的耕作，讓旅客能享受邊採邊吃的樂趣，熱心且親切的果園主人也會不厭其煩的介紹水果們的成長歷史，讓您感受最有溫度的採果之旅。

★地址：台中市東勢區勢林街約5K處(往東勢林場方向)

05 【奈米休閒農場】 葡萄DIY任君選

▲碩大葡萄是園主心血結晶。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲碩大葡萄是園主心血結晶。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

作為台灣少見以葡萄為主題的農場，「奈米休閒農場」是農場主人耗盡20餘年的苦心研究成果，以有機農業的方式結合「生活、生產與生態」三指標，讓園內的巨峰葡萄總是滿掛枝頭。除了能在藤架下暢飲葡萄酒，更能動手摘採葡萄、製作葡萄酒等DIY，讓您享受愉快滿足的田園之旅。

★地址：彰化縣大村鄉南二橫巷8號

06 【橙色農作】 充滿藝術氛圍的採果之旅

▲友善耕作環境產出的鮮美果實。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲友善耕作環境產出的鮮美果實。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在果園主人的藝術美感加持下，讓「橙色農作」跳脫出果園傳統的窠臼，加上早在20多年前便採取友善耕作的概念，讓水果和昆蟲鳥禽共生，也因此讓旅客能來趟最原始、純淨，卻又充滿藝術氛圍的火龍果採果樂。

★地址：雲林縣林內鄉和興路31號

07 【錦普觀光果園】 一吃就難忘的紅心芭樂

▲懷舊味的紅心芭樂。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲懷舊味的紅心芭樂。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位在枕頭山休閒農業區的錦普觀光果園，一年四季皆盛產各式水果，尤其紅心芭樂更是最受歡迎的產物，由於果園主人們堅持無毒耕作，加上熱情的介紹與導覽，讓每位到訪的旅客不僅給予最高評價，更對於他們香甜脆口的芭樂流連忘返。

★地址：宜蘭縣員山鄉枕山路106之2號

08 【大坪頂果園】 看見果二代的熱情

▲以熱情栽種的酸甜百香果。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲以熱情栽種的酸甜百香果。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

百香果的學問可說是博大精深，為了傳承並讓更多人知道百香果的價值，返鄉接班的二代主人蔡永鴻，用熱情與信心向每位旅客介紹如何了解百香果、品嘗百香果，感受其酸酸甜甜的絕妙滋味。

★地址：南投縣埔里鎮西安路三段259號

09 【月季優質農場】 感受十年功的堅持

▲堅持有成的生態平衡採果樂園。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲堅持有成的生態平衡採果樂園。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

從下定決心做有機，即使經歷過十多年的時間、賠上許多冤枉錢也不願放棄的農場主人，終於成功種植出最引以為傲的珍珠芭樂與水晶芭樂，加上為了生態平衡採混種枇杷及各種水果，讓這裡成為最佳的採果體驗天堂。

★地址；台東縣鹿野鄉北一路658號

10 【豐碩果園】 香氣超乎想像的牛奶香瓜

▲牛奶香瓜溫室栽種果香迷人。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲牛奶香瓜溫室栽種果香迷人。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於水上鄉大崙村典型農業鄉村的豐碩果園，牛奶香瓜、牛奶翠妞、黃玉米等產物為主，由於受惠曾文水庫純淨水源的灌溉，加上農場主人導入科技化溫室管理設施，以及不計成本使用大量鮮奶、天然有機肥，讓這裡的牛奶香瓜擁有與眾不同的香氣，可說一吃就上癮。

★地址：嘉義縣水上鄉89之13號

11 【左岸幸福莊園】 品味幸福酪梨

▲細心呵護的幸福果實。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲細心呵護的幸福果實。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

在日據時代便是台灣酪梨的重要產地，坐落於台南大內區的左岸幸福莊園，延續著母親的信念與思念，於88風災後成立後，便不斷針對天性脆弱的酪梨進行耕耘，以最自然的方式對待土地，也讓生產出來的「幸福果」酪梨，成為每一位品嘗過的旅客最幸福的滋味。

★地址：台南市大內區大內里1號（遊客集合地點）

12 【鴻旗休閒農場】 跟著「旺來」老師採果去

▲有機品質認證的鳳梨。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供
▲有機品質認證的鳳梨。 　圖：台灣休閒農業發展協會／提供

位於高樹大武山下水源保護區的鴻旗有機休閒農場，是「鳳梨老師」許天來的得意之作，由於農場的水質無汙染、土壤肥沃都受到品質認證，加上農場主人的用心栽培，讓每個季節都能產出不同品種的鳳梨。

★地址：屏東縣高樹鄉產業路330號

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水果 觀光 DIY

延伸閱讀

酪梨沒保存好恐吃進「自由基」 營養師：沒吃完要做這一步

麻豆文旦今年大豐收 中華郵政今推優惠寄送堆積如山

讓果農聽見歌再唱！他從小就懂事也替族人分憂解勞

台南玉井山區果園圍網防猴害 穿山甲誤闖遭網纏繞受困

相關新聞

當季水果旅行！全台12大果園盤點　牛奶香瓜、酪梨親自採

提到採果樂，可能許多人的念頭是鄰近的日本，其實不必捨近求遠，台灣憑藉著優越的氣候與肥沃土地，孕育出多樣化的蔬果，是名符其實的「水果王國」。

不能出國就在台灣滑雪！全台「室內滑雪場」一覽，享受冰涼快感

台灣也可以滑雪！台灣屬於亞熱帶氣候，很少有下雪的機會，加上疫情的影響，現在想要出國滑雪實在是太難啦！今天小編就要來介紹台灣的室內滑雪場及注意事項，不用出國就可以盡情享受滑雪的快感～快跟著小編看下去吧！

南台灣濱海風光！ 台61線西濱快速道路 潟湖、鹽田美景一次飽覽

號稱「窮人高速公路」的台61線西濱快速道路，北起新北市八里區、南至台南市七股區，其中末端的七股段，穿越台南西部濱海區域，這裡不但擁有被劃為生態保護區的濕地、還有浩瀚無際的潟湖，前者可欣賞水鳥在紅樹林間自由翱翔；後者則能感受當地特有的養蚵奇景，讓台61線西濱快速道路成為親近南台灣濱海風光的最速捷徑。 01穿越台南西部濱海區域的台61線西濱快速道路，能欣賞到最親近南台灣濱海風光。

新北「海上天堂路」未開放先轟動！盤點全台4大「海中央最美延伸台」 不只澎湖拍得到

澎湖著名的天堂路風景為許多人離島旅遊的朝聖地，但北海岸近期也新增一處新亮點，走在海上觀景平台等同走向海中央，照片曝光後掀起熱議，預計9月啟用。今天就為大家精選全台4大海上天堂路，統統免費拍，先列入疫後

彷彿月球表面！從雲端欣賞台灣的美　攝影達人鏡頭下的獨特美景

疫情已降至二級，上次出門感覺已經是很久以前的事情，既然能夠出門，就把口罩戴好，隨機來趟公路小旅行。而旅程中最重要的一件事之一就是拍下當地獨特美景照片，除了從地面上拍攝外，近年來流行的空拍，更能捕捉到難得的畫面，就來聽聽這些攝影達人分享從雲端欣賞台灣美麗的道路風景心路歷程，看看他們是怎麼拍出這些獨一無二的影像。

體驗舒適豪華露營！ 「蟬說」世外桃源 台中最高級的大自然靜謐感

提到豪華露營 Glamping 絕對能堪稱近幾年最夯的旅遊形式之一，全台的豪華露營地點琳瑯滿目，不論是在山中享受一份寧靜的或是靠海邊擁抱一片遼闊海洋，每個地點都各有特色，而今天要介紹2021年2月才全新開幕、隱藏於台中太平區酒桶山上的「蟬說 山中靜靜 」。蟬說 山中靜靜是蟬說集團旗下新開幕的豪華露營旅宿，沿習蟬說集團的經營理念，蟬說 山中靜靜同樣充滿溫度森林美學，希望將美好帶給顧客，使來到的這邊的旅人皆能放鬆心靈、富足而歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。