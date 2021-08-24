不能出國就在台灣滑雪！全台「室內滑雪場」一覽，享受冰涼快感

台灣也可以滑雪！台灣屬於亞熱帶氣候，很少有下雪的機會，加上疫情的影響，現在想要出國滑雪實在是太難啦！今天小編就要來介紹台灣的室內滑雪場及注意事項，不用出國就可以盡情享受滑雪的快感～快跟著小編看下去吧！

滑雪小常識

滑雪類型

滑雪板大致可以分為單板及雙板，單板為雙腳固定在同一個板子上，沒有滑雪杖；雙板則為雙腳分別固定在兩個雪板上，並有兩支滑雪杖可以平衡，相對來說雙板滑雪會比較容易入門喔！

滑雪注意事項

在台灣，包含台北、新竹、台中、高雄都有滑雪場，部分滑雪場由於是乾式滑雪場，不需要穿著厚重的衣服就可以體驗滑雪的樂趣；部分滑雪場則仿真雪，溫度達零下！不過滑雪畢竟是一種運動，一定有一些注意事項，快來看看吧：

一、建議租借或事先準備防水且兼具保暖的服裝，包含外套、雪衣、雪褲、襪子、手套、帽子。

二、由於滑雪相當耗體力，滑雪前需先熱身，舒展一下身體。

三、滑雪時若想暫時休息，切忌擋在滑雪要道，非常危險！

四、跌倒時盡量放低重心、膝蓋微彎，可以將雙手手臂彎曲至胸前，分散跌倒後的衝擊力道，盡量不要用雙手撐或屁股著地，很容易受傷。

五、因滑雪屬於激烈運動，高血壓、心臟病、氣喘、癲癇、懷孕婦女等不建議參加喔！

台中三井OUTLET SNOWTOWN雪樂地

台中三井OUTLET SNOWTOWN雪樂地。 圖／KLOOK

台中三井OUTLET SNOWTOWN雪樂地。 圖／KLOOK

台中三井的SHOWTOWN雪樂地是一座室內恆溫滑雪場，溫度維持在14-16度，不會凍得不舒服！威秀引進日本獨家技術，雪片由乾淨且不含化學物質的水質製成。滑雪場內包含戲雪區、滑雪區、遊戲區、餐飲區，雪樂地會提供雪鞋入場，滑雪的話是滑雪盆，每場次為2小時，大人小孩都可以玩得很盡興；而且一旁就是三井OUTLET，來這邊玩完雪可以去逛一逛，絕對能在這裡待上一整天！

小編小提醒：雖然是恆溫的滑雪場，小編建議還是自備一下防水外套、手套，有小朋友的話也可以帶一下滑雪玩具，就不用現場租借或購買了！

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

營業時間：平日11:00-21:30／假日10:00-21:30

票價：

台北/台中/高雄/滑雪學校SKI SCHOOL

台北/台中/高雄/滑雪學校SKI SCHOOL。 圖／kkday

台北/台中/高雄/滑雪學校SKI SCHOOL。 圖／kkday

台北/台中/高雄滑雪學校

滑雪學校在台北、台中及高雄都有分校，滑雪道主要採乾式滑雪機，不是真的雪，但完全模擬滑雪的狀態，體驗起來就像真的在滑雪！因為溫度不低，不需要重金著裝，如果未來想出國滑學的初學者，很推薦先來滑雪學校體驗一下，一樣有單、雙板及一對一或一對二的體驗班，讓專業的教練帶領你學習滑雪，之後出國直接秀一波XD！

小編偷偷說：如果已經有滑雪基礎的朋友，課程非常多元，也有菁英班可以報名喔！

營業時間：台北13:00-22:00／台中、高雄12:00-21:00

地址

台北滑雪學校：台北市內湖區行愛路77巷67號13~22

台中滑雪學校：台中市南屯區永春東七路523號12~21

高雄滑雪學校：高雄市前鎮區復興四路17號12~21

高雄滑雪學校－飄雪樂園

高雄滑雪學校－飄雪樂園。 圖／IG, lynn_wu0617

位於高雄的滑雪學校，斥資千萬蓋了一座飄雪樂園，場內氣溫0度C，真的非常冷！相比高雄炎熱的天氣，完全是消暑的好地方，喜歡玩雪的朋友，絕對要來這裡大玩特玩，在高雄飄雪樂園無論是要滑雪橇、堆雪人或是打雪仗都可以，而且大人小朋友都適合，是很棒的親子景點喔！

地址：高雄市前鎮區復興四路17號

票價：

新竹小叮噹滑雪場

新竹小叮噹滑雪場。 圖／KLOOK

新竹小叮噹滑雪場。 圖／KLOOK

以前雖然聽過新竹小叮噹樂園，但完全不知道裡面有一座滑雪場，而且還是全台第一座滑雪場喔！小叮噹滑雪場也是全台灣最大的滑雪場，溫度維持在零下3度到8度，超級寒冷，光聽就覺得興奮！購買小叮噹樂園門票就可以進到滑雪場，體驗堆雪人、戲雪、坐雪毯滑雪，不過若想要滑雪或是上滑雪課程的就必須要另外收費喔！

小編小提醒：可以自備防寒外套、手套、雨鞋、玩具，現場租借的話一個項目為50元。

營業時間：09:00-17:00

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

小叮噹樂園票價：

台北內湖Craftzy Sports

台北內湖Craftzy Sports。 圖／IG, _yaffle

台北內湖Craftzy Sports。 圖／kkday

台北內湖的Craftzy Sports超特別！設有全台灣第一台室內互動滑雪訓練模擬機，搭載不同的雪道模式，無論想體驗單板或雙板都可以，搭配7公尺的曲面大螢幕，完全模擬滑雪的刺激感。無論是滑雪新手或資深老手都可以體驗，一旁會有教練指導並幫您客製化難度，非常安全～不過千萬不要小看模擬機，運動量很大，玩完一樣超級累！

小編偷偷說：現場也有規劃平衡板商品展示、重量訓練區（付費）、飲料吧等區域喔！

營業時間：週二至五09:00-21:00／週六09:00-18:00／週日至一公休

地址：台北市內湖區內湖路一段120巷21號1F

票價：850元/半小時、1600元/小時

不得不讚嘆現在科技的進步，在台灣也能滑雪，而且這些滑雪場都是室內場地，完全不受天氣限制，無論天氣晴朗或下雨，都可以盡情滑雪，趕快把這篇收進口袋名單，找朋友一起滑雪、堆雪人。

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime2022請假攻略」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」