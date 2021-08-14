體驗舒適豪華露營！ 「蟬說」世外桃源 台中最高級的大自然靜謐感

提到豪華露營 Glamping 絕對能堪稱近幾年最夯的旅遊形式之一，全台的豪華露營地點琳瑯滿目，不論是在山中享受一份寧靜的或是靠海邊擁抱一片遼闊海洋，每個地點都各有特色，而今天要介紹2021年2月才全新開幕、隱藏於台中太平區酒桶山上的「蟬說 山中靜靜 」。蟬說 山中靜靜是蟬說集團旗下新開幕的豪華露營旅宿，沿習蟬說集團的經營理念，蟬說 山中靜靜同樣充滿溫度森林美學，希望將美好帶給顧客，使來到的這邊的旅人皆能放鬆心靈、富足而歸。

圖/IG @liaochiayu

蟬說 山中靜靜位於台中太平的酒桶山裡，從市區往郊區開僅需約半個小時的車程，因地理位置不太好找，交通方式建議自駕，在時間掌控上會比較有彈性。不同於其他露營場，在這抵達入口停車場後需撥打專線電話後，即會有園區的服務人員開接駁車下來做接送。園區入住時間為16:00，但14:00即可入園，可提早入園體驗捕夢網手作課程與享用精緻下午茶餐點。

圖/IG @hshirleyy

入園後即可看到充滿綠意的大片草原，目前的園區配置精簡，主要可分為餐廳、草坪、帳篷（樂讀山及金雨樹）和盥洗四區。營區共分為兩區，戶外的金雨樹區共有7帳，為5米帳篷配置兩張雙人床，最多可4人入住，帳篷前方有營火。每個帳棚都有一個客廳空間，可讓親朋好友坐在戶外談天說地，享用帶來的美酒零食。帳篷內空間約有5米，空間相當寬敞，可完全站立毫無壓迫感、即使放了兩張雙人床後還有空間可以走動，除了衣架、小桌子、基本備品如牙刷、毛巾等應有盡有！就連插座數量也非常充足，完全將豪華露營的好處發揮到極致！

木造區的樂讀山帳篷區總共有4帳，帳篷較小約4米，室內空間幾乎只有床沒有足夠的走動空間，但帳篷前一樣有一處舒適的客廳空間，若要聊天、飲食、玩遊戲皆是綽綽有餘。

圖/IG @aya_tuan

餐廳算是禪說 山中靜靜中的一個大亮點，使用接近落地的大片窗戶，極佳的採光讓整體空間顯得溫暖，預定一泊二食的晚餐與早餐皆在餐廳使用，每餐都是十幾道的精緻Buffet，菜色豐富多樣、擺盤精美，更有融合異國元素的料理，處處感受得到料理的用心。

圖/IG @hshirleyy

最後點評一下蟬說 山中靜靜的衛浴，由於是新開幕的營區，廁所乾淨且舒適寬敞、水壓穩定、沐浴乳與洗髮精更選用台灣在地品牌「茶籽堂」，除了高規格之外更看到的出營區強調的天然、自然氛圍與在地的關懷。

圖/IG @hellgirl13004

與佔地廣大、套裝行程豐富的豪華露營區相比，蟬說 山中靜靜的設置確實更精簡一點，但園區內的處處用心依然可以完整這一趟放鬆與放空的旅程，如果你需要為生活重新充電、遠離日常瑣碎及生活壓力的世外桃源，那麼非常推薦蟬說 山中靜靜。

官網：蟬說 山中靜靜、FB、IG

地址：台中市太平區山田路218號

下午茶、手作、入住/退房時間： 15:00、16:00/11:00

房型：金雨樹五米帳篷兩張雙人床、樂讀山四米帳篷兩張雙人床

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