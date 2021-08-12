想念湛藍海水！全台「水上消暑景點」盤點　衝浪、泡冷泉、到部落泛舟

夏天當然就是要玩水呀！沙灘玩沙玩膩了嗎？這個夏天跟著小編，帶你體驗不一樣的水上體驗新玩法，順便介紹熱門體驗地點，輕鬆體驗沒煩惱。熱辣辣的太陽絕對也擋不住你的熱情，越玩越high！

衝浪地點

近幾年衝浪也是越來越夯！每到夏天社群上總能看見朋友一到周末就趕著衝進大海的懷抱，現在衝浪教學也越來越多，有興趣的趕快把握炎炎夏日，找個離你最近的衝浪好地方，一起成為衝浪好手吧！！！

新北中角灣

新北中角灣。 圖／北海岸及觀音山國家風景區

新北就有一處追浪好地方！由於擁有灣口內凹的沙岸地形，再加上四季北風吹入，帶來一波波漂亮的超高浪花，新北中角灣成為北臺灣絕佳的衝浪地點，每到假日總能見到衝浪客的身影。另外，這裡也有店家提供浪板租借與教學，即使新手也能玩得盡興。除了是衝浪聖地，這裡也是遠眺「燭臺雙嶼」的好地方，由於這裡的沙灘質地較細，也非常適合親子出遊哦～

交通：

1.搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」於中角灣站下車。

2.於淡水捷運站前、基隆火車站旁搭乘兩地對開的淡水或基隆客運，於中角灣站下車。

屏東墾丁南灣

屏東墾丁南灣。 圖／kkday

超人氣的墾丁南灣因為湛藍的海水，因此又被稱為「藍灣」，是許多人度假首選之地！能夠進行超豐富的水上活動，像是帆船、香蕉船、水上摩托車、SUP立槳等等，當然也是一處熱門的衝浪地點，許多衝浪店林立，提供衝浪板租借與體驗課程等，由專業教練帶你體會大海的波濤洶湧，若是旱鴨子也別擔心，亦有趴板租借，照樣很好玩！

交通：

1.由恆春搭往墾丁、鵝鑾鼻等地的台汽、高雄、屏東客運，在臨海站或南灣下車。

2.由高雄火車站前、小港機場前搭往墾丁的台汽、高雄客運，在臨海站或南灣下車。

開放時間：08:30-21:00

入園門票：免費

屏東墾丁佳樂水

屏東墾丁佳樂水。 圖／IG, hihi_lanlan

墾丁除了有南灣，還有佳樂水也吸引大批衝浪客前來享受乘風破浪的快感，這裡還曾舉辦過國際衝浪大賽哦！除了可以享受衝浪的快感之外，這裡也很適合觀賞特殊景緻，由於砂岩和珊瑚礁久經強風和海浪的侵蝕，猶如北台灣的野柳，雕琢出各種奇岩怪石，像是觀音石、兔子石或是蜂巢石等，不會衝浪的朋友一起去也不無聊～

開放時間：07:30-17:30

入園門票：全票$80／人；半票$40／人（含搭乘遊園導覽車）

台東東河金樽漁港

台東東河金樽漁港擁有得天獨厚的衝浪環境，因海岸地形及浪頭波力強，加上冬天東北季風的影響，又被譽為「衝浪天堂」；從2011年開始，屏東縣政府在此舉辦國際衝浪公開賽，吸引各國衝浪選手共襄盛舉！如果不會衝浪也沒關係，這片美麗的海岸線絕對值得你前往，還能體驗到濃濃的漁港風情哦！

泛舟地點

每年的4~10月的豐水期是最適合泛舟的旺季，說到刺激又好玩的泛舟，許多人第一個想到的景點都是花蓮秀姑巒溪，小編今天要介紹另外兩個泛舟聖地，體驗不一樣的泛舟！

奇美部落文化泛舟

奇美部落文化泛舟。 圖／IG, scottchenphotos

首先第一個要介紹的是位在花蓮奇美部落，Tatadok（達達鹿）在阿美語是順流而下的意思，使用現代的船筏設備，讓你舒適徜徉在群山環抱、風景絕美的秀姑巒溪中，並由奇美部落的勇士帶你順著溪流，說著部落的故事，體驗撒網和抓蝦等趣味。行程結束後還可以回到奇美部落品嚐風味餐，享用當季有機蔬菜、秀姑巒溪的魚蝦，深刻體會阿美族的部落文化。

宜蘭安農溪

宜蘭安農溪。 圖／IG, 1027coco

安農溪又稱為電火溪，每年5月初至10月底的早上9點及下午1點，開放兩個梯次讓人體驗泛舟，行程大約2個半小時，與在秀姑巒溪泛舟一樣驚險又刺激。泛舟路線總共可以分為三段：坡度較陡及水流湍急的挑戰區；河道由窄漸寬，並有三處險及堰堤的驚險區以及水流平緩，能下水玩耍的戲水區。就是要把全身都玩到濕透，才會涼快消暑嘛～

交通：

1.搭乘台鐵，於羅東火車站下車。

2.搭乘噶瑪蘭客運、首都客運，於羅東轉運站下車。

冷泉地點

泡冷泉可不是非得到蘇澳冷泉才行！快來跟著小編看下去還有哪些透心涼的冷泉秘境，一編舒服地泡湯、一邊欣賞山林美景，還可以吸收芬多精。不喜歡太刺激運動的你，就選這一個！

新北三芝冷泉

新北三芝冷泉。 圖／IG, sora.ricardo

新北三芝冷泉又稱老梅冷泉，雖然泉水量不大，但硫磺味十分濃厚，不只呈現牛奶色，還有豐富的礦物質。由於此處未經開發，因此三芝冷泉算是天然野泡池，深藏在老梅溪的山林裡，若是想泡的話，需費點力走入這片生機盎然的原始森林，過程可能有點辛苦，但當你泡入這片池子中，一切絕對值得！

苗栗南庄冷泉

苗栗南庄冷泉。 圖／IG, jones5d2

每次去苗栗都很無聊，沒有什麼好玩的景點嗎？那你可就大錯特錯了，有一座自然湧泉藏於苗栗南庄內，據說當時農民在冬季會用來泡稻穀使它發芽，但現在的技術已不再需要這樣耕作方式，因而成為一處消暑戲水的秘境！若是五月時前往，還有機會欣賞到桐花唷～由於這處秘境位處於深山，因此前往戲水時要特別小心自身安全。

蘭嶼野銀冷泉

蘭嶼野銀冷泉。 圖／IG, lai_lai_._

許多人前往蘭嶼第一個想到的是潛水，然而這座獨特又有魅力的島嶼可不只這樣，最特別、最具人氣的野銀冷泉，泉水池相當大，還有大片白沙沙灘，泡在其中欣賞蔚藍的天空與雄偉的山峰，不只放鬆、還能療癒自己的身心靈。下次來到蘭嶼若想要來趟追尋自我的旅途時，就來泡一下冷泉吧～

看完介紹後，心中是否已經敲定下次消暑要做什麼呢？小編自己偏好衝浪，刺激又有挑戰性！累了就把整個人泡在海水上，想到就覺得涼到不行～夏天的炎熱感通通OUT！

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