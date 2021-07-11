疫後旅行首選！ 2021最新「實境遊戲包」　AR、RPG通通玩起來

在家裡快悶壞的你如果疫情解禁想去哪玩呢？小編覺得人數較少的非跟團活動或者戶外性質的體驗會比較適合。既然這樣小編就分享幾個不用跟團、不用預約三五好友揪一下就能玩的實境遊戲包給你，以「遊戲道具包+手機遊戲頁」的方式，在不同的故事背景結合現場實地景物和歷史文化，一步步進行推理解謎。疫後旅行就讓我們穿梭在巷弄裡，找尋線索推理真相吧！

什麼是實境遊戲

簡介

讓整個城市、鄉村成為你的遊樂場，利用實境遊戲包裡的線索與道具，將現實的人、事、物、景融入遊戲中，用更特別、更新鮮的方式認識旅遊地，在燒腦又充滿刺激與冒險的過程裡，突破層層關卡得出最後結局真相！





特點

．不限日期隨時可玩

．自行遊戲沒有關主不必跟團

．線上預訂遊戲包直接寄到家





2021最新實境遊戲包一覽

2021最新實境遊戲包推薦＃1

和平島公園《時光之鳶，守護岩傳說》





地方簡介

和平島是全台灣離陸地最近的離島，以陸橋和本島相連。歷經了原住民來討生活、西班牙人築城、日本人的治理和國民政府的殺戮，讓這一塊離島因歷史背景有了許多不同的地名像是：「大雞籠嶼」、「社寮」、「和平島」。揮別歷史時至今日這個地方成了大家夏日來戲水、看奇岩怪石、欣賞浪漫日出的好去處。





實境遊戲簡介

▲2021最新實境遊戲包推薦-和平島實境遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

除了在基隆的和平島享受海水沁涼、緬懷一下歷史情懷，我們也可以透過實境遊戲走進古老的傳說裡。藉由AR虛擬、道具資料包和手機破關抓寶，讓我們解謎破關的同時享受一下和平島的海蝕地景、沿海步道和舊雷達站的下午茶小點心。疫情趨緩後就來玩一個結合山海風光x點心美食x合作破關的活動吧！





實境遊戲故事背景

《時光之鳶．守護岩傳說》實境遊戲，改編自和平島一段跨越六百萬年的傳說故事，被挑選為島嶼勇士的你，必須親自踏上這座島，才能有機會找到破碎的寶石碎片，實現對兩族的承諾並恢復小島的和平！快點召集你的夥伴幫助小島開啟尋寶之旅吧！





2021最新實境遊戲包推薦＃2

城市RPG《那些年，我們一起的戀愛滋味》

▲2021最新實境遊戲包推薦-那些年我們一起的戀愛滋味。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





地方簡介

台北車站、西門町、南陽街、中正紀念堂，這些地點都是台北高中生常去的地方，一起去補習班讀書談戀愛、去網咖打game、在便當街吃晚餐、在中正紀念堂練舞，這些地點都是台北高中生修習學業和戀愛學分的地方～





實境遊戲簡介

▲2021最新實境遊戲包推薦-台北城市RPG。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

《那些年，我們一起的戀愛滋味》是一款以高中生的戀愛故事為劇情背景所設計的全新型態戶外實境遊戲，結合娛樂、美食、拍美照、解謎的實境遊戲，用合作互動體驗帶玩家回到高中，那個做什麼都要一起的群體生活時期。透過遊戲凝聚大家的感情互享嘴砲、一起燒腦，無論你是團隊最常動腦的柯南還是喜歡拍照吃美食的朋友，都能在設定角色中找到適合你的位置。





實境遊戲故事背景

高中畢業多年後，8個高中好友重新相遇，小彥、小桃跟一前一樣又遲到了。嘴巴不饒人的赤木忍、花輪止不住的碎念遲到的他們。春哥和白爛不停地翻過去的舊帳，不停糾正彼此卻又鬧的話說個沒完不斷吐槽，就這樣他們回憶起的高中往事青春美好歷歷在目。玩家將扮成遊戲裡的赤木忍、花輪、春哥、白爛等...人物，重溫他們高中的那些年。





2021最新實境遊戲包推薦＃3

《時空大飯店》台北城南實境遊戲

▲2021最新實境遊戲包推薦-時空大飯店。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





地方簡介

台北城南指的是南門以南的地區，從日治時代發展到現在，這個區域可說是台北的文教重鎮，在城南我們可以看到日本人建造的台北植物園，和許多的博物館、美術館、老書店、古蹟建物、和錢幣社集郵社等老建築，豐富的文化資源和人文歷史塑造了這個地方特殊的風情。





實境遊戲簡介

▲2021最新實境遊戲包推薦-時空大飯店。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「時空大飯店」是一間位在時間之外不受時間所影響的的飯店。入住的人，時間將暫停並得到長生永壽。《時空大飯店》是全台第一款「老化模擬體驗的實境解謎遊戲」，透過一組遊戲任務包和老化小道具，讓玩家一邊體驗老化、一邊在不同時間內穿梭於城市的大街小巷。在解開一個時空之謎的同時也遊歷城市地方街頭巷尾的景致風韻。





實境遊戲故事背景

近日時空之河相當不平靜，住在時空大飯店裡的住客「錫大郎」神秘地消失在他的房間，我們是時間外的人，無法進入時間裡面，僅發現錫大郎留下的零星如日記般的文字，和一些奇怪令人不解的謎題，因此必須委託你來幫助本次的調查，解開著個時間之謎。





2021最新實境遊戲包推薦＃4

《諾亞計畫》國立臺灣博物館實境遊戲

▲2021最新實境遊戲包推薦-《諾亞計畫》博物館實境遊戲。 ▲2021最新實境遊戲包推薦-《諾亞計畫》博物館實境遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





地方簡介

國立臺灣博物館成立於1905年，是全台歷史最悠久的博物館，當時日本人為了慶祝鐵路開通，並讓來參訪的來賓對台灣的現況一目了然，因此蓋了這個博物館。館藏分為植動物、鑛物、人類器用、歷史教育資料、農林業資料材料、水產物、工藝品、貿易類等...





實境遊戲簡介

透過遊戲道具與手機，在博物館裡的動植物化石間搜集資訊破解關卡。打開《諾亞計畫》遊戲包透過手中裝置與未來研究人員-喬森通訊，和三五好友協力下幫未來人解決生存難題，營救百億人口的未來。





實境遊戲故事背景

▲2021最新實境遊戲包推薦-博物館實境遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

西元 2140 年，世界上有七成物種會消失，饑荒蔓延全球，完成「採食器」是百億人口存活僅剩的希望。因此科學家開啟了一場與時間賽跑的研究---「諾亞計畫」。為了加速「採食器」完成，需要這個時空的你在館內支援前線，你的成敗，將決定未來人類的命運！





加碼推薦好玩遊戲包

加碼推薦＃1

《大溪時空記憶》大溪老街實境解謎

▲加碼推薦-《大溪時空記憶》實境解謎。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

大溪老街舊稱大嵙崁，在過去曾是熱鬧滾滾小市鎮，依傍著大漢溪讓此地成為成為木材河運門戶。也許對許多現代人來說，老街就是一個賣烤香腸、臭豆腐、滷豆乾、彈珠汽水的地方，一個假日有著擁濟人成平日乏人問津的去處。但其實每一個老街都有它歷史的故事、人文的風情、自然的美景，這些無法取代的歷史醞釀都讓老街應該以不同的姿態展現在大家面前。





▲加碼推薦-大溪老街實境解謎。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

《大溪時空記憶》解謎遊戲，就是將大溪成為戶外遊戲的平台，讓想前往大溪老街的旅客可以帶上大溪老街戶外遊戲包後，就可以自行隨時在老街開始遊戲。透過遊戲包裡的道具素材，結合了大溪老街巷弄間的故事與特有地景，讓玩家身歷其境，深度認識大溪體驗推理又知性的刺激冒險。





玩家心得

「沒想到大溪這麼好玩！隨著遊戲的進行走進熱鬧老街以外的巷弄，好像更認識大溪一點；關卡難度適中，有點挑戰性又不至於擊垮意志，新手同伴也覺得不錯；網頁的使用者介面要是更友善就好了，還是會推薦給朋友玩。」

「整體體驗很有趣、景點豐富好玩！」





加碼推薦＃2

《下一個被害者》台北市區遊戲包

▲加碼推薦-«下一個被害者»遊戲包。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





實境遊戲簡介

與Netflix影集«誰是被害者»聯名的蒐證推理遊戲«下一個被害者»，由同一個製作團隊與遊戲設計公司聯合打造，讓參與的人深入其境扮演刑警的角色。除了透過血跡、指紋、DNA鑑定，所有細小的指示和線索可能都是破獲這場刑案中至關重要的要素。在大臺北街頭透過採集證據、互動推理破獲這起偵破智慧犯詭奇的命案，究竟是連環殺人案還是死因另有其他等著你來解迷！





實境遊戲故事背景

▲加碼推薦-«下一個被害者»。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在相近的三棟樓頂發現三具槍殺後遭焚燒的屍體，在三處都找到同一人的腳印，當警方正朝著連續殺人案件的方向破案時，卻在三具屍體的驗屍報告裡發現三名死者，竟在同一時間死亡。如此弔詭又難以讓人理解的案情，讓兇嫌獲得了「分身殺手」的稱號。在有效期限內刑警們能否將真兇緝捕到案，阻止下一個被害者的出現？





玩家心得

「遊戲包包裝精緻、遊戲道具不馬乎，很有帶入感。」

「內容難度適中，適合新手但實境解謎的老手又能體驗到。」

＊本遊戲體驗期限至 2021/12/31 止，請於效期前完成遊戲，到期後將無法玩該遊戲包。





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