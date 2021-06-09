全台部落體驗一次看！疫後拜訪8大原住民部落　賞最美秘境、離島淨土

原住民文化是台灣相當重要的文化，擁有不同的內涵及特色，原住民珍貴的文化也漸漸受到重視及維護，今天小編要帶大家看看原台八個部落，分別哪些文化及特色活動可以體驗，跟著小編一起來了解原住民文化吧！

※拜訪部落的同時，也千萬要注意原住民的文化及傳統，彼此尊重喔！

南投武界部落

武界一線天。 圖／kkday

曾被譽為最美秘境的「武界部落」位於南投縣仁愛鄉及信義鄉的交界處，是位置分布最北的布農族部落，海拔約800公尺，因為時常可見佈滿山頭的雲海及雲瀑，故有「雲的故鄉」之美稱。武界部落的天然美景，絕對是前來的理由，除了欣賞日出和雲海，一定要到武界一線天（枯水期限定）走一趟，看看那山高谷深的峽谷地形，然後去看看鐘乳石、到思源吊橋走一回，接著到摩摩納爾瀑布、武界水壩感受它的氣勢磅礡，享受視覺的衝擊～各種天然美景，都是武界部落獨特的魅力！

交通：南投縣仁愛鄉界山巷4號

特色景點：武界一線天、思源吊橋、武界水壩、摩摩納爾瀑布

台東布農部落休閒農場

台東布農部落休閒農場。 圖／KLOOK

布農部落休閒農場位於台東縣延平鄉，是一座推廣布農族文化特色的休閒農場。園區內可以看表演、DIY體驗（皮雕或編織）、射箭體驗，最吸引小編的則是名聞遐邇的部落劇場—布農族八部合音可以聆聽！來到布農部落休閒農場，也有布農族風味套餐可以品嘗，絕對是了解部落特色、體驗部落活動的絕佳地點！各項特色活動幾乎都是自費，小編推薦大家可以買套票，就可以體驗到各項特色活動！

小編小提醒：夏天小黑蚊開始出沒部落，大家可以穿薄外套、長褲，做好防蚊措施喔！

交通：台東縣延平鄉昇平路191號

營業時間：08:00-17:00

票價：門票150元（含100元消費折抵）

特色體驗&園區服務。 圖／FunTime

※遊客數需滿30人部落劇場才有演出，建議可以先電話詢問哦！

蘭嶼達悟族部落

蘭嶼達悟族部落。 圖／KLOOK

達悟族部落位於台東外海的蘭嶼，是唯一分布在離島的原住民族，而主要產業就是漁業，每年3-6月的飛魚祭就是達悟族很重要的文化祭典喔！蘭嶼這座遺世獨立的美麗島嶼，處處皆是秘境，又被稱為台灣最後一塊淨土，海水湛藍又清澈，跟在本島看的海完全不同啊！來到蘭嶼達悟族部落，可以體驗達悟族的傳統半地下建築-地下屋，還能夠划拼板舟，拼板舟運用傳統工法製成，製作過程不用一根鐵釘，造型很特別，上面還有達悟族的美麗圖騰，一定要來體驗達悟族獨特的文化！

交通：臺東縣蘭嶼鄉

特色體驗：傳統建築地下屋體驗、划拼板舟、潛水

屏東霧台部落

屏東霧台部落石板屋。 圖／KLOOK

屏東霧台鄉鄉內包含「谷川部落」、「神山部落」、「霧台部落」等部落，居民多數為魯凱族族民。而「霧台部落」是霧台鄉最大的部落，海拔約1000公尺，因為交通易達性較低，所以保存了濃厚的部落文化，加上豐富的觀光資源，是近年遊客熱愛拜訪的部落之一。霧台鄉又被稱作「石板屋的故鄉」，從前在課本上看到的石板屋建築，來到霧台部落便能一探究竟。在霧台部落穿梭，除了石板建築，也能看見磚牆彩繪、特殊圖騰，另外還能親自採摘農產品並且自己DIY體驗料理魯凱族的獵人便當哦！

交通：屏東縣霧台鄉霧台村

特色體驗：廚藝DIY、部落導覽、欣賞石板建築及特殊圖騰

特色景點：岩板巷、櫻花王（季節限定）

屏東老七佳石板屋部落

屏東老七佳石板屋部落。 圖／tripbaa趣吧

老七佳石板屋部落位於屏東縣春日鄉，海拔約570公尺，為排灣族部落，也是排灣族最大的石板屋聚落。老七佳石板部落為了維持風貌，特別把部落維持城「無電力」的原始部落，沒有過度開發，非常原始且自然！而老七佳部落最具特色的就是它的石板屋群啦！石板屋可以說是族人的智慧，運用縝密的建築技巧，讓石板屋不僅住起來安全，也造就了濃厚的部落文化。雖然因為風災，老七佳部落曾經過幾度遷徙，不過因為原住民文化意識抬頭，石板屋漸漸修建完成，目前有約50幢完整的排灣族傳統北部式石板家屋，若要前往的旅人記得先預約、聽聽導覽，還能體驗傳統祈福儀式、原住民風味餐，趕快來一起了解老七佳石板屋部落的文化吧！

小編小提醒：因為天氣因素與部落祭儀因素，每年約8-9月不接受預約拜訪喔！（詳情以部落公告為主）

交通：老七佳只能透過在地嚮導或當地族人陪同進入，不能自行前往喔！

特色體驗：傳統VuVu祈福儀式、石板屋部落導覽、原住民風味餐

花蓮靜浦部落

花蓮靜浦部落。 圖／tripbaa趣吧

靜浦部落位於花蓮豐濱鄉秀姑巒溪的出海口，為阿美族部落，由於地理位置依山傍海，每天清晨可以在此迎接第一道曙光，故有太陽部落的美稱，也促成了靜浦部落的阿美族人以漁業為主要產業。來到靜浦部落，可以體驗乘著膠筏一邊划向秀姑巒溪一邊欣賞美景、撒下「八卦網」體驗一下捕魚生活、在海邊追逐浪花蟹（因為倒著爬行又稱為「倒退嚕」的一種甲殼類生物）。如果喜歡射箭的朋友也可以來這裡體驗傳統弓箭哦！靜浦部落有超多體驗活動、還有依山傍水的美景，是了解部落文化的不二首選！

交通：花蓮縣豐濱鄉靜浦村

特色體驗：漁獵體驗、划膠筏、追逐浪花蟹、射箭體驗

台東永康部落

台東永康部落。 圖／tripbaa趣吧

位於鹿野高台旁的永康部落，部落居民多為布農人，很特別的是，在進入部落之前，族人會帶領你以清水及玉米和在地祖靈溝通後才能進入。在這裡，有許多縱橫山林的布農獵人，他們除了利用傳統弓箭來狩獵之外，也會將竹子削尖沾上有毒植物的汁液擲向獵物，來到永康部落便可以體驗獵人生活，穿梭獸徑，還有獵人餐桌、搗麻糬、穿上布農傳統服飾等等體驗，都能更深入了解永康部落的文化。

小編偷偷說：今年夏天到台東參加熱氣球嘉年華的時候可以順遊到永康部落哦！

交通：台東縣延平鄉泰平路82-2號

特色體驗：布農族傳統服飾體驗、獸徑廊道導覽、搗麻糬、布農獵人體驗、烏尼囊（感謝你、祝福你）餐桌

嘉義阿里山新美部落

嘉義阿里山新美部落。 圖／kkday

位於嘉義阿里山的新美部落所屬族群為鄒族，前往新美部落，除了能走走看看阿里山的山林生態，當地族人會告訴你新美部落的傳統智慧，例如陷阱的鋪設方式、鄒族的族人利用「弩」狩獵的技巧、獵寮搭建、體驗手作皮雕DIY，以及鄒族的「鞣皮」技術導覽，鞣皮是鄒族的特有工藝，也是鄒族的文化精隨哦！有一句鄒語相當特別，叫做「追追鄒呢」，是鄒族獵人上山前會和家人講的話，意思是要去山上打獵、巡一巡，由此可知狩獵文化相當濃厚，小編推薦到阿里山可以順遊來新美部落走走，體驗部落生活！

交通：嘉義縣阿里山鄉66號

特色體驗：導覽解說、傳統獵寮搭建DIY、獵人獵徑陷阱體驗、射擊體驗

不同的文化與環境，造就了不同的原住民族群，一口氣看完小編介紹的8個原住民部落，是不是覺得很驚奇呢？希望這些古老的智慧、精湛的技藝，都能恒久不衰，趕快安排一下，去體驗體驗吧！

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