疫情快消散！全台6月活動先筆記　花海景點＋玩法總整理

六月萬物扶疏綠草紅花肆無忌憚的瘋長，台灣各地許多活動也隨之展開。夏日午後的蟬鳴和冰涼的剉冰不禁讓人想起學生時期的青春往事。每一個夏天都像再一次的青春，讓小編帶著你看看8個六月份旅遊活動推薦，玩衝浪、賞夏日花卉、熱血划龍舟，這個夏天一起揮灑汗水好好享受假期吧！

六月份旅遊活動推薦＃1

馬祖藍眼淚

▲六月份旅遊活動推薦-賞馬祖藍眼淚。 （圖／yalin_1203,Instagram）

六月除了澎湖花火節還有一個期間限定的離島美景不可錯過，那就是馬祖的藍眼淚。每年4~6月是馬祖藍眼淚的爆發期，特殊的藻類因水面的波動或環境的變化而發出如同藍絲帶的絕美景致，被網友們推為一生必看一次的天然美景。還沒看過的你機票買一買、假請一請，讓我們在夜間划著獨木舟尋淚去。

六月份旅遊活動推薦＃2

宜蘭烏石港衝浪

▲六月份旅遊活動推薦-宜蘭烏石港衝浪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到衝浪你第一個會想到什麼呢？小編想到的就是單手拿著浪板走到海裡追浪的帥哥啦！想學衝浪除了要有浪板和防磨衣這些配備，還需要抓到技巧才能在海中帥氣地站起來。從裝備到技術都讓衝浪成了學習門檻比較高的水上活動。無論你是和小編一樣沒玩過衝浪，或抓不到衝浪技巧的新手都可以在宜蘭烏石港衝浪體驗的活動中，讓教練幫你把用具準備好並手把手教學讓你降低阻礙挑戰在板上起身衝浪划水的那一刻！

▲六月份旅遊活動推薦-宜蘭烏石港衝浪。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

六月份旅遊活動推薦＃3

福隆沙雕

▲六月份旅遊活動推薦-福隆沙雕節。 （圖／matongliao,Instagram）

一年一度的福隆沙雕節將在5/28日登場，為期94天的福隆沙雕節，今年的活動特別special，攜手華特迪士尼推出全亞洲首發「重溫皮克斯經典」沙雕展，我們將在這邊看到《玩具總動員》、《蟲蟲危機》、《汽車總動員》、《怪獸電力公司》、《靈魂急轉彎》等...大人小孩都喜歡的動畫角色！沙雕模擬圖出來後實在是可愛到快讓人凍未條！

udn旅遊備註：受疫情影響，福隆沙雕節將延期辦理，實際變動以官方為準。

六月份旅遊活動推薦＃4

向日葵花季

▲六月份旅遊活動推薦-向日葵花季。 （圖／duffy_lifediary,Instagram）

向日葵的花期一路從5月延續到10月份，位在桃園市觀音區的向陽農場是北台灣知名的賞向日葵景點。象徵「勇於追求自己的愛」的向日葵超適合青春又熱血的夏天。無論是想來看比人還高的向日葵花田，或者想餵小羊、吃烤肉向陽農場都能滿足你。

六月份旅遊活動推薦＃5

鳳凰花花季

▲六月份旅遊活動推薦-鳳凰花花季。 （圖／hannababy_,Instagram）

「又到了鳳凰花開的季節」，在作文裡用上這一句好像就會被老師在左邊用紅筆劃上幾個圈圈。位在高雄的大湖番茄會社，在日治時期是番茄罐頭的加工廠，被當地人稱作「柑仔蜜會社」，在荒廢多年後因為這會社前的一棵大鳳凰木，讓這個廢墟景點像是被鋪上紅地毯一般再次吸引大家的注意。

六月份旅遊活動推薦＃6

划龍舟

▲六月份旅遊活動推薦-划龍舟。 （圖／yang.j.fan,大佳龍舟隊,Instagram）

六月份最讓人期待的就是端午節連假啦！2021的端午節連假從6/12(六)放到6/14(日)，除了吃粽子用艾草水洗澡，也別錯過划龍舟錦標賽這個慷慨激昂的六月份限定活動。

udn旅遊備註：受疫情影響，原訂6月12日至6月14日龍舟賽事，將視疫情發展滾動式修正。

六月份旅遊活動推薦＃7

繡球花

▲六月份旅遊活動推薦-繡球花。 （圖／baibai.ya,Instagram）

今年陽明山的繡球花季從5/22到6/20，象徵忠誠永恆、美滿團聚的繡球花，除了花語溫馨粉嫩的球狀花卉更是好拍到不行。除了陽明山，新北的泰山黎明步道花園、新竹的台灣花鳥園、雪霸休閒農場、苗栗的山芙蓉咖啡藝廊也都是賞繡球花的好去處啦～

六月份旅遊活動推薦＃8

台北電影節

「啥款！」今年的台北電影節將在6/24~7/10舉辦，而今年的台北電影節大使就是最近攻佔全台票房的辣個男人—邱澤！除了頒布獎項，台北電影節就臺灣新片、新銳導演扮出一系列的活動，像是夏日驚奇市集、影人面對面座談，讓閱聽者能和創作者有近一步交流和接近的機會，進而用更多元更直接的方式感受電影的感動。想來點藝文風的六月份活動，那就別錯過一年一度的台北電影節啦～





＊部分活動時間可能因新冠肺炎防疫升級而有所調整，詳細活動資訊請參閱該主辦單位公佈為主。





想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」