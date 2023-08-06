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成都世大運／我單日3金2銀2銅 網球表現超搶眼

中央社／ 台北6日電
吳芳嫻（左）和許育修打下成都世大運網球混雙金牌。圖／大專體總提供
吳芳嫻（左）和許育修打下成都世大運網球混雙金牌。圖／大專體總提供

台灣代表隊今天在成都世大運進帳3金2銀2銅，其中網球場上大豐收，單日拿下混雙、男團、女團3金，目前代表隊累積9金已經追平上屆拿坡里世大運的金牌數。

參加第31屆成都世界大學運動會的台灣代表隊，截至今天為止，累積9金16銀17銅、共42面獎牌。

由於明天羽球混合雙打確定還會再拿1金的情況下，今年的成都世大運累積金牌數至少10面，也確定不論是金牌數、總獎牌數，都是除了台北世大運外的史上最佳成績。

受到下雨影響，網球賽事不斷延後，不過台灣混雙組合許育修、吳芳嫺沒有受到太大影響，和中國組合鏖戰1小時38分鐘後，還是以2比1的盤數順利摘金。

另外，加上以積分計算制的網球團體賽，台灣也靠著優異的個人成績拿下男團、女團金牌，總計世大運網球代表隊拿下5金1銀1銅的史上最佳成績。

田徑場上男子跳遠決賽，台灣雙保險文華佑、林佳興在第6次試跳時，一樣都跳出7公尺83的成績，替台灣另外進帳1銀1銅。

世大運 成都世大運 許育修

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