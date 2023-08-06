成都世大運／7日搶獎牌 羽球混雙金包銀游泳王星皓再登場

第31屆成都世大運明天進入倒數第2天賽事，總共僅6種運動項目登場，其中羽球混雙台灣內戰提前金包銀，而游泳的男子400公尺混合式，台灣好手王星皓也將登場。

世界大學運動會明天會進行羽球、跳水、擊劍、游泳、排球、水球等6種運動項目，其中台灣代表隊僅在羽球、游泳出賽。

羽球個人賽事經過前3天激戰，將於明晚6時起進行5組的金牌戰，排在第1場出賽的就是混雙項目，將由台灣的葉宏蔚/李佳馨對決李芳至/鄧淳薰，提前篤定金包銀。

混雙世界排名第16的葉宏蔚/李佳馨，7月初才剛拿下超級300的美國羽球公開賽冠軍，近況相當不錯，其中李佳馨曾在2017年台北世大運，和當時搭檔王齊麟拿過混雙金牌，明天將力拚在世大運個人項目的第2金。

至於游泳池畔，已經在本屆世大運拿到男子200公尺混合式銀牌的王星皓，也將繼續在男子400公尺混合式出賽，看是否有機會游進決賽再拚另一面獎牌；另外就是男子4x100公尺混合接力，台灣代表隊也將先於預賽登場力拚決賽門票。