快訊

路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

找空姐應援團熱舞遭批性騷 柯競辦喊尊重專業：絕無物化之意

成都世大運／壓軸「金」喜！網球混雙力退地主奪代表團第7金

成都世大運／7日搶獎牌 羽球混雙金包銀游泳王星皓再登場

中央社／ 台北6日電
李佳馨（左）和葉宏蔚打進羽球混雙金牌戰。圖／大專體總提供
李佳馨（左）和葉宏蔚打進羽球混雙金牌戰。圖／大專體總提供

第31屆成都世大運明天進入倒數第2天賽事，總共僅6種運動項目登場，其中羽球混雙台灣內戰提前金包銀，而游泳的男子400公尺混合式，台灣好手王星皓也將登場。

世界大學運動會明天會進行羽球、跳水、擊劍、游泳、排球、水球等6種運動項目，其中台灣代表隊僅在羽球、游泳出賽。

羽球個人賽事經過前3天激戰，將於明晚6時起進行5組的金牌戰，排在第1場出賽的就是混雙項目，將由台灣的葉宏蔚/李佳馨對決李芳至/鄧淳薰，提前篤定金包銀。

混雙世界排名第16的葉宏蔚/李佳馨，7月初才剛拿下超級300的美國羽球公開賽冠軍，近況相當不錯，其中李佳馨曾在2017年台北世大運，和當時搭檔王齊麟拿過混雙金牌，明天將力拚在世大運個人項目的第2金。

至於游泳池畔，已經在本屆世大運拿到男子200公尺混合式銀牌的王星皓，也將繼續在男子400公尺混合式出賽，看是否有機會游進決賽再拚另一面獎牌；另外就是男子4x100公尺混合接力，台灣代表隊也將先於預賽登場力拚決賽門票。

世大運 成都世大運

延伸閱讀

成都世大運／男雙遭地主逆轉 李芳至、柏禮維銅牌收尾

成都世大運／羽球隊讚啦！混雙金牌戰上演「寶島內戰」預約金包銀

成都世大運／羽球中華隊4組選手進準決賽保底4面銅牌

成都世大運／林俊易8強止步錯過頒獎台 李芳至雙闖4強挑戰3金

相關新聞

成都世大運／最後驚天一跳 文華佑、林佳興跳遠「銀包銅」

中華田徑隊在成都世大運再傳捷報，男子跳遠文華佑和林佳興不約而同在最後一跳躍出7公尺83，一同登上頒獎台，完成「銀包銅」成...

成都世大運／羽球隊讚啦！混雙金牌戰上演「寶島內戰」預約金包銀

羽球混合團體賽打下金牌的中華羽將，個人賽確定再有金牌入袋，且是「金包銀」，2組混雙組合李芳至／鄧淳薰和葉宏蔚／李佳馨先後...

成都世大運／張鎮衙游艾喆助中華2分氣走日本 奪隊史最佳11名

中華男籃在成都世大運最終戰打出精彩一役，張鎮衙狂飆7記三分球在內的26分，游艾喆最後3秒再罰進致勝球，助隊驚險以84：8...

成都世大運／7日搶獎牌 羽球混雙金包銀游泳王星皓再登場

第31屆成都世大運明天進入倒數第2天賽事，總共僅6種運動項目登場，其中羽球混雙台灣內戰提前金包銀，而游泳的男子400公尺...

成都世大運／壓軸「金」喜！網球混雙力退地主奪代表團第7金

4個單項打進決賽的中華網球隊，壓軸登場的混雙再傳回好消息，吳芳嫻和許育修打到決勝盤「超級搶10」力退地主金雨全／湯千慧，...

成都世大運／男雙遭地主逆轉 李芳至、柏禮維銅牌收尾

羽球混合團體賽打下金牌的中華羽將，個人賽再傳捷報，先是2組混雙李芳至／鄧淳薰和葉宏蔚／李佳馨先後打下明天金牌戰門票，確定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦