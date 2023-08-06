成都世大運／羽球中華隊4組選手進準決賽保底4面銅牌
成都世界大學運動會羽球項目今天率先登場的是各組8強賽，中華代表隊共在女單、男雙、混雙合計4組晉級稍晚的準決賽，等於提前保底4面銅牌進帳。
女單8強賽，中隊原有雙保險許玟琪、宋碩芸登場，但因宋碩芸昨天在女雙16強賽事不慎扭傷腳踝，原本經隊醫評估後認為不適合再比賽，宋碩芸在多方考量後還是站上球場，不過以0比2的局數遭淘汰。
至於許玟琪面對泰國女將喬伊基旺（PornpichaChoeikeewong），輕鬆以2個21比9過關，如願晉級4強；男單的「左手重砲」林俊易，意外以0比2的局數敗給日本選手，無緣4強。
另外是混雙的2組搭檔，葉宏蔚/李佳馨、李芳至/鄧淳薰都順利在8強擊敗對手，雙雙晉級4強賽，且2組分屬籤表上、下半部，很有機會攜手闖進決賽挑戰羽球混雙金包銀。
男雙組合柏禮維/李芳至也以直落2的局數擊敗泰國組合闖進4強，女雙的李佳馨/鄧淳薰則敗給中國組合遭淘汰；根據世大運官網排定時間，羽球賽事的5組4強賽事，將於下午5時開打。
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