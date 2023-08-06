成都世大運／桌球男單第4人 17歲楊嘉安一路衝到銅牌

八月底即將滿十八歲的我國桌球小將楊嘉安，昨天以黑馬之姿在成都世大運男單四強賽登場，出戰世界排名第七十九名的中國大陸地主好手周愷，儘管最終遭對手以直落四擊退，但仍是收下一面銅牌，成為史上第四位在世大運桌球男單奪牌的我國選手。

我國過去在世大運男單賽場上僅有莊智淵、江宏傑以及陳建安曾有過奪牌紀錄。今年在林昀儒、廖振珽因傷缺陣的情況下，由十七歲的楊嘉安扛起男單招牌一路殺進四強賽，儘管最終以銅牌成績作收，但楊嘉安也直言透過這次世大運看到很多不足之處，並測試自己的能力在哪，能在生日前夕拿下銅牌，是最好的禮物。

我國田徑女子鏈球紀錄保持人余雅倩，昨天在成都世大運女子鏈球決賽登場，儘管她擺脫低潮擲出生涯第三佳的六十六公尺四六，但最終以第四名成績作收，與獎牌擦身而過。

中華女籃隊昨天在銅牌戰迎戰芬蘭隊，上半場一度與對手拉鋸，不過芬蘭在第四節外線火力全開，最終以五十六比四十九搶下銅牌，中華隊第四名。