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成都世大運／桌球男單第4人 17歲楊嘉安一路衝到銅牌

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
楊嘉安在桌球男單收穫銅牌。圖／大專體育總會提供
楊嘉安在桌球男單收穫銅牌。圖／大專體育總會提供

八月底即將滿十八歲的我國桌球小將楊嘉安，昨天以黑馬之姿在成都世大運男單四強賽登場，出戰世界排名第七十九名的中國大陸地主好手周愷，儘管最終遭對手以直落四擊退，但仍是收下一面銅牌，成為史上第四位在世大運桌球男單奪牌的我國選手。

我國過去在世大運男單賽場上僅有莊智淵江宏傑以及陳建安曾有過奪牌紀錄。今年在林昀儒廖振珽因傷缺陣的情況下，由十七歲的楊嘉安扛起男單招牌一路殺進四強賽，儘管最終以銅牌成績作收，但楊嘉安也直言透過這次世大運看到很多不足之處，並測試自己的能力在哪，能在生日前夕拿下銅牌，是最好的禮物。

我國田徑女子鏈球紀錄保持人余雅倩，昨天在成都世大運女子鏈球決賽登場，儘管她擺脫低潮擲出生涯第三佳的六十六公尺四六，但最終以第四名成績作收，與獎牌擦身而過。

中華女籃隊昨天在銅牌戰迎戰芬蘭隊，上半場一度與對手拉鋸，不過芬蘭在第四節外線火力全開，最終以五十六比四十九搶下銅牌，中華隊第四名。

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