成都世大運／曾為聖跳馬鍍銀 教練：出身弱勢卻有膽識

頂著一個爆炸頭的出賽的台灣體操好手曾為聖，在成都市世大運男子跳馬決賽以14.416分摘下銀牌。教練林育信說：「他處在弱勢家庭卻很有膽識。」

現年25歲的曾為聖，在世大運體操男子跳馬決賽安排在第5名選手登場，他第一跳以難度5.6分、實施分8.966，加總14.466分。

第2跳難度分降為5.2分、實施分仍為9.166的高水準，加總14.366分，最終2次分數平均，獲得14.416分，排名一度衝上第1名，可惜之後才被烏克蘭選手超越，但仍替台灣再拿1面銀牌。

教練林育信在接受中央社訪問時說：「曾為聖我從小看到大，大概觀察了有8年，他學體操樣樣通、樣樣不精，直到進了國立體大後，我才發現他很有膽識，也很喜歡有難度的東西，就這樣他才開始專攻跳馬。」

林育信笑說：「為聖的腦袋比較直，跟他說太深奧的東西可能很難理解，但是對於這種類似賭博式跳馬，只要落地沒站穩就直接再見的運動，他卻非常有興趣，尤其那短短幾秒鐘在空中的刺激性，就是他最享受的時光。」

儘管外界都把奪牌重點放在李智凱、蕭佑然身上，但曾為聖這面銀牌卻始終藏在林育信的心中。

林育信說：「其實我原本就設定他會拿牌，只是沒想到還可以暫居第1，現在難度已經上來了，未來就是要保持穩定，等到難度加上去之後，有沒有機會拚奧運。」

據了解，曾為聖處於弱勢家庭，父親很早就過世，媽媽因為生病無法固定工作，也讓林育信看了相當心疼，都會想辦法幫他找贊助維持訓練，幸好這筆世大運體操銀牌的國光獎金，對曾為聖的家庭不無小補。