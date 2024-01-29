龍年來漢來 好運攏總來

漢來美食冷凍年菜、年節禮盒搶市 用宅美食過好年

過年是團圓、送禮表心意好時機，漢來美食餐飲集團去年宅配年菜、年節禮盒大受歡迎、熱銷一空，許多消費者今年提早預購搶訂，輕鬆享受五星飯店年菜。

漢來五星主廚監製研發宅美食，主打「簡單復熱，輕鬆品嘗五星飯店餐廳美食」，龍年推出澎湃大氣、鮮味十足的「鮑魚干貝全雞鍋」，以原汁精華高湯熬煮，吃起來鮮甜軟嫩，香氣逼人。

漢來美食冷凍年菜搶市，旗下漢來福園台菜餐廳推出人氣招牌料理「干貝櫻花蝦米糕」。圖/漢來美食提供

陳年紹興酒浸漬入味的「貴妃藥膳醉蝦」，酒香甘醇，入口留香，還有「五福極品海鮮羹」、「古早味台式香腸」、「干貝櫻花蝦米糕」、「煙燻豬肋排」等山珍海味一應俱全！

漢來糕餅小舖限定伴手禮，高雄米其林入選餐廳，福園台菜主廚王誌雄監製研發的極品佛跳牆及鮑魚佛跳牆也熱銷，炭烤台灣野生烏魚子禮盒，特選高雄蚵仔寮野生烏魚子，鮮香甘醇且口感紮實，配茶品嘗風味極佳。

漢來糕餅小舖每年推出的限定節慶伴手禮都是顧客的送禮首選(圖為旺來酥禮盒)。圖/漢來美食提供

此外，高雄漢來大飯店10樓翠園粵菜餐廳禮盒，嚴選干貝、家鄉肉、特選蝦米等上等食材加上祕法調配的「御膳XO醬禮盒」；還有「臘味蘿蔔糕禮盒」和「臘味芋頭糕禮盒」、漢來購物商城獨賣的「極品臘味禮盒」都是過年必吃美味！

漢來購物商城獨賣的「極品臘味禮盒」也是過年必吃的美味。圖/漢來美食提供

漢來美食乾拌麵，連3年登泡麵達人台灣十大快煮麵排行的「來拌麵」，推出12入裝年節版禮盒，還有全素胡麻椒香口味和8入裝酸辣粉禮盒。

漢來美食線上購物商城：https://hilai.tw/MixMO

訂購專線

糕餅小舖：07-213-5788分機7098

福園台菜海鮮餐廳：07-213-5739

翠園粵菜餐廳：07-213-5737

漢來大飯店迎春送喜 推佳節住房優惠

甲辰龍年到，高雄漢來大飯店新春特別安排舞獅演出，初一至初三還有財神爺送糖果，為賓客帶進福氣和財運。春節連假尾聲適逢情人節，漢來與Häagen-Daz合作「甜蜜共舞 情人節住房專案」，精緻客房5,992元起，贈送Häagen-Dazs冰淇淋，前20組每房還有一顆Häagen-Dazs兩用抱枕。

高雄漢來大飯店與Häagen-Dazs合作「甜蜜共舞-情人節住房專案」，精緻客房只要5,992元起，前20組每房還有一顆Häagen-Dazs兩用抱枕。圖/漢來大飯店提供

深受大人小孩歡迎的三麗鷗主題房特別準備糕餅小舖獨家馬卡龍六入甜蜜禮盒，「浪漫滿屋住房專案」平日雙人房自8870元起，即可由三麗鷗大明星陪伴，打造浪漫之旅，即日起開放專案預訂。

高雄漢來大飯店結合情人節，推出「浪漫滿屋住房專案」，不僅可以入住三麗鷗主題房，還贈送糕餅小舖獨家馬卡龍甜蜜禮盒。圖/漢來大飯店提供

2月超萌黃色小鴨再次降臨高雄愛河灣，漢來「小鴨Come Back! 限定住房專案」，提供俯瞰愛河港灣的港景精緻客房，平日7956元起，還送專屬小鴨玩偶和泡澡小鴨，2月25日前預訂，每房加贈美食餐飲券1000元，讓大小朋友一同感受黃色小鴨超萌魅力。

高雄漢來大飯店推出「小鴨Come Back! 限定住房專案」，提供俯瞰愛河港灣的港景精緻客房。圖/漢來大飯店提供

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