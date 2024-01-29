金門迎新年 幸福龍抵家

金門自古有仙洲之稱，為迎接2024農曆龍年的到來，也是讓金門的「龍」華麗出場的時候了。

尚義機場前的迎賓金龍，除了是金門縣政府特別安排的傳統神獸，更是迎接返金鄉親的精心佈置。

在金門 處處都能遇見龍

到金門第一條遇到的龍是尚義機場前的迎賓金龍，這是金門縣政府特別安排的傳統神獸，更是迎接返金鄉親的精心佈置；金城模範街的雙燈紅龍，優游於老街，夜晚燈光一亮就是遊客必去的打卡點；隱藏在軍事坑道獅山砲陣地的神祕紅龍，今年首度登場，親臨現場朝拜，聽說會幸福一整年；最大的龍連結在大金門與烈嶼鄉的海面上，從麒麟山往下看，金龍悠遊於海上，整年的氣勢就很旺；最厲害的龍，就在金門酒廠出廠的金門高粱酒瓶上，只要在團圓的年夜飯桌上擺幾罐，就會出現無比的歡愉感。當然金門文化底蘊豐富，古蹟、洋樓、宗祠、廟宇等多有龍的形象與民為伍，亦是造訪金門探詢重點。

鑼鼓聲 帶你玩遍街巷

春節連假該怎麼玩？跟著鑼鼓聲響走就對了，初一到初三，各鄉鎮會有突然的舞龍舞獅巡街繞場，鞭炮聲會讓他們舞動得更加興奮；金門農、林、漁、畜及防疫所等五個單位，則為延續20多年的傳統，在02/10-12（農曆正月初一至初三）推出各項以「龍」為主題的迎新春農業展活動；千萬得安排好時間，精心的佈置與活動表演，除了滿到溢出的人潮外，還會有精心小禮物可以索取。

入夜後的金門大橋景致壯觀，在夜間像一條散發金光的巨龍，令人讚嘆！

此外，有個活動絕對全國僅有，2月10日（大年初一），站在烈嶼鄉的上林海灘，就看到對岸廈門施放的兩岸春節煙火，在廈門繁華的夜景襯托下，金門的農曆年精彩無比，絕對適合闔家共遊。

金門縣春節活動等相關資訊詳情請至：https://kinmen.travel/zh-tw/event-calendar/details/3580

(金門縣政府廣告)