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駿馬神龍送舊迎新 春遊來趟故宮南院輕旅行

聯合報／ 文、圖／國立故宮博物院南部院區
▲郎世寧〈百駿圖〉在構圖的處理上更加強調物象所在的空間感，增添許多新的西洋元素。
▲郎世寧〈百駿圖〉在構圖的處理上更加強調物象所在的空間感，增添許多新的西洋元素。

神龍年即將到來，年前年後，不妨搭乘五分車到故宮南院，來趟文化輕旅行。郎世寧以中國傳統顏料作畫並融入西洋光影技法的〈百駿圖〉及〈八駿圖〉難得同框故宮南院，共108匹「馬力」展至2月4日止；此外，2月14日前，憑當日五分車票免費參觀故宮南院。

神龍神獸大集合！看魁星點斗考運亨通

2月6日起，故宮南院「神獸現形－文物中的奇幻生物」特展及「人氣國寶–道」主題展雙展登場，精選東亞文化圈裡從上古先秦時代，到近代廟宇、民俗創作的各種神祇和動物，以及明末清初八大山人朱耷(ㄉㄚ)及石濤兩位受到道家哲思薰染的重要畫僧的作品，搭配博山爐、竹雕八仙、瑪瑙八卦杯盤等展件，迎接龍年新春。

▲〈宋人霖雨圖〉呈現龍帶來風調雨順的美好寓意。
▲〈宋人霖雨圖〉呈現龍帶來風調雨順的美好寓意。

呼應「龍」的生肖主題，從人氣國寶展的南宋〈劍龍葵花鏡〉、織品展的明代〈龍紋圓補〉到神獸展明代〈青花穿蓮龍紋天球瓶〉以及清代〈青花鯉躍龍門圖折沿盤〉、〈剔紅雲龍紋長方匣〉等，邀請觀眾欣賞各朝代大異其趣的龍造型以及魚躍龍門的故事。

龍曾是水神的坐騎，後又升格為掌控雨水與海水的神，〈宋人霖雨圖〉呈現對風調雨順的盼望；此外，魁星為北斗七星之首，掌理人間考選文運，〈珊瑚魁星點斗盆景〉是在玉盆內以各色珍寶雕刻鑲嵌的花石造景作品，生動精巧呈現鰲魚浮沉波濤，魁星單腿立於鰲首之上的形象，充滿動態的踢斗象徵啟動文運，為故宮人氣珍玩展件。

▲〈珊瑚魁星點斗盆景〉展現魁星動態踢斗啟動文運的畫面，是故宮人氣展件。
▲〈珊瑚魁星點斗盆景〉展現魁星動態踢斗啟動文運的畫面，是故宮人氣展件。

初五情人節 翰墨空間「情為何物」應景選件

情是描述「與心的距離」，舉凡君臣、師生、親子、手足、夫妻、寵物、知己以及陌路、神凡，都有情的展現空間。「翰墨空間–故宮書畫賞析」以「情」為主題選件，從唐玄宗僅存傳世墨跡〈鶺鴒頌〉、元代趙孟頫〈致中峰和尚尺牘〉等精彩書法到日本人〈十一面觀音〉以及取材京劇「霸王別姬」的民國林風眠〈紅顏將軍〉，呈現「情」的各種表情，敬邀「有情人」光臨！

▲日本人〈十一面觀音〉有著多頭二臂或四臂的特殊造型，象徵救拔眾生、引導佛道的威神力。
▲日本人〈十一面觀音〉有著多頭二臂或四臂的特殊造型，象徵救拔眾生、引導佛道的威神力。

（國立故宮博物院南部院區 廣告）

故宮 情人節 廟宇

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