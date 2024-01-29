國定古蹟 唯一奉祀湄洲媽祖神尊 鹿港天后宮 新春祈福保安康

國定古蹟鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，鹿港天后宮在傳承中創新，讓信眾可透過網路點燈，並舉辦千人湄洲進香謁祖、兩岸媽祖巡安遶境、分靈聖母至江蘇昆山慧聚天后宮及韓國觀音閣等；從1990年第一屆台灣燈會在中正紀念堂舉辦，鹿港天后宮湄洲天上聖母北上遶境後，時隔33年，鹿港媽祖於2023年再度北上賜福。

農曆春節的鹿港天后宮年味十足，主委張偉東說，湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現僅存鹿港天后宮的「二媽」，湄洲開基二媽神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜會恭請「湄洲媽祖」進中殿視事，舉行新春祈福儀式。而熱鬧滾滾的氣氛也從除夕夜開始，一直持續到農曆三月媽祖生。

鹿港天后宮2024年點燈，信眾親至天后宮或透過轉帳辦理，可獲得限定結緣品「天后專屬鑰匙套」。

敲響平安鑼 討個好彩頭

鹿港天后宮於除夕夜當晚11時15分，依循傳統恭請湄洲天上聖母進駐中殿視事，齊向媽祖祈求國泰民安；現場提供平安圓，讓民眾吃平安、享平安；還可敲響平安鑼，討個好彩頭；當晚也頒發學子圓夢獎助學金。大年初四則會擲甲辰年各行業概況，每年都受各界矚目。新春期間也會隨機發放發財小紅包。

國定古蹟鹿港天后宮香火鼎盛，每年農曆春節年味十足。

新春展演 稜轎腳祈平安

鹿港天后宮新春展演從大年初一至初五，於天后宮佈道館鄉土廣場展出，除了恭請天后宮媽祖駐駕讓信眾稜轎腳祈平安，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人佑眾生，並設有傳統工藝展及民藝收藏特展。

鹿港天后宮2024年點燈，民眾可親至現場或透過網路點燈，安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿，每人全年800元；限量的閤家平安斗全年3,800元。

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▓ 鹿港天后宮

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▓ 天后宮佈道館

彰化縣鹿港鎮中山路475號

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▓ 天后宮停車場

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