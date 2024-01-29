快訊

6旬翁連續酒駕被罰54萬不繳 上千坪農地「市價千萬」遭查封

美景殺手？伯朗大道旁搭帳篷「招商」掀論戰 鄉公所發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽茶鄉小旅行 幸福茶滋味

聯合報／ 文／新北市政府農業局
▲新北三峽是著名茶鄉，值得細細探索。圖片提供/新北市政府農業局
▲新北三峽是著名茶鄉，值得細細探索。圖片提供/新北市政府農業局

喝好茶迎龍年，新北市農業局推薦到有「台灣綠茶的故鄉」之稱的三峽一日遊，山巒環繞，氣候涼爽，土質良好，具有得天獨厚的茶葉生產環境，值得到訪喝好茶。

▲好茶滋養人心，讓人身心都舒暢。圖片提供/新北市政府農業局
▲好茶滋養人心，讓人身心都舒暢。圖片提供/新北市政府農業局

食農教室 體驗製茶過程

一年終日奔波在匆忙生活節奏中，想讓身心得到洗滌與放鬆，遠離塵囂，春節期間就來三峽特色茶鄉一日小旅行，推薦到三峽成福路上天芳茶園體驗採茶，茶園為第五代茶農黃耀寬經營，是五星級衛生安全製茶廠，可走進茶園採摘「青心柑仔」茶的一心二葉，並到食農教室體驗「炒菁」、「揉捻」及「乾燥」，炒出一杯三峽好茶，春節期間推出任買2盒特色茶優惠880元。

▲除了手工揉茶及品茶體驗，茶行也會帶著遊客做手工茶染及茶凍。圖片提供/新北市政府農業局
▲除了手工揉茶及品茶體驗，茶行也會帶著遊客做手工茶染及茶凍。圖片提供/新北市政府農業局

品茶體驗 茶染、茶凍DIY

可再往三峽溪東路方向探訪三峽茗茶祥興行，茶行以茶席品茗將茶藝文化深入人心，除了手工揉茶及品茶體驗，也帶著遊客做手工茶染及茶凍，茶行所產蜜香紅茶蟬聯5年「頂級美味大獎（Superior Taste Award）」三星肯定，蜜香紅茶及謐淨白茶也獲得「法國農產品加值協會世界茶葉大賽」金獎及優質獎肯定，茶農歡慶獲獎推出消費滿2500元，贈送寓見初茶小禮盒，也別忘了購買當地知名「碧螺春綠茶」、「蜜香紅茶」與「白茶」三色好茶禮盒，送禮自用兩相宜。

▲甘樂食堂／甘樂茶事以三峽碧螺春製作的「碧螺春茶乳捲」是人氣產品。圖片提供/新北市政府農業局
▲甘樂食堂／甘樂茶事以三峽碧螺春製作的「碧螺春茶乳捲」是人氣產品。圖片提供/新北市政府農業局

碧螺春茶乳捲 限量人氣產品

徒步沿著三峽河，走上以悠閒氣氛聞名的石板街道清水街，推薦大家前往百年古厝改造而成的甘樂食堂／甘樂茶事，三峽碧螺春製作的「碧螺春茶乳捲」是人氣產品，可搭配特色飲品「青仁黑豆茶」，雙重品味三峽茶鄉茶點魅力。

相關資訊：

●天芳茶行 (02)26726808。

●三峽茗茶祥興行 (02)8676-7288，或上三峽茗茶祥興行臉書粉絲頁選購。

●甘樂食堂／甘樂茶事 (02)26731857，新北市三峽區清水街317號。

午茶時段：2點－5點，茶乳捲每天下午1點30分開放現場排隊購買，售完為止。

(新北市政府農業局廣告)

相關新聞

龍年來漢來 好運攏總來

漢來美食冷凍年菜、年節禮盒搶市 用宅美食過好年 過年是團圓、送禮表心意好時機，漢來美食餐飲集團去年宅配年菜、年節禮盒大受歡迎、熱銷一空，許多消費者今年提早預購搶訂，輕鬆享受五星飯店年菜。

金門迎新年 幸福龍抵家

金門自古有仙洲之稱，為迎接2024農曆龍年的到來，也是讓金門的「龍」華麗出場的時候了。 在金門 處處都能遇見龍 到金門第一條遇到的龍是尚義機場前的迎賓金龍，這是金門縣政府特別安排的

駿馬神龍送舊迎新 春遊來趟故宮南院輕旅行

神龍年即將到來，年前年後，不妨搭乘五分車到故宮南院，來趟文化輕旅行。郎世寧以中國傳統顏料作畫並融入西洋光影技法的〈百駿圖〉及〈八駿圖〉難得同框故宮南院，共108匹「馬力」展至2月4日止；此外，2月14

國定古蹟 唯一奉祀湄洲媽祖神尊 鹿港天后宮 新春祈福保安康

國定古蹟鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，鹿港天后宮在傳承中創新，讓信眾可透過網路點燈，並舉辦千人湄洲進香謁祖、兩岸媽祖巡安遶境、分靈聖母至江蘇昆山慧聚天后宮及韓國觀音閣等；從199

新竹客家節慶「花燈迎天穿」 龍重登場

有「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」之稱，新埔在客家「天穿日」這天，鎮民以火炬、大鼓陣、燈籠、化妝踩街參與花燈遊街，展現花燈藝術之美及客家活力，讓現場遊客驚豔不已，歡迎全國民眾走訪新竹縣感受獨特的

三峽茶鄉小旅行 幸福茶滋味

喝好茶迎龍年，新北市農業局推薦到有「台灣綠茶的故鄉」之稱的三峽一日遊，山巒環繞，氣候涼爽，土質良好，具有得天獨厚的茶葉生產環境，值得到訪喝好茶。 食農教室 體驗製茶過程 一年終日奔波在匆忙生活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。