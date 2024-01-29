三峽茶鄉小旅行 幸福茶滋味

喝好茶迎龍年，新北市農業局推薦到有「台灣綠茶的故鄉」之稱的三峽一日遊，山巒環繞，氣候涼爽，土質良好，具有得天獨厚的茶葉生產環境，值得到訪喝好茶。

▲好茶滋養人心，讓人身心都舒暢。圖片提供/新北市政府農業局

食農教室 體驗製茶過程

一年終日奔波在匆忙生活節奏中，想讓身心得到洗滌與放鬆，遠離塵囂，春節期間就來三峽特色茶鄉一日小旅行，推薦到三峽成福路上天芳茶園體驗採茶，茶園為第五代茶農黃耀寬經營，是五星級衛生安全製茶廠，可走進茶園採摘「青心柑仔」茶的一心二葉，並到食農教室體驗「炒菁」、「揉捻」及「乾燥」，炒出一杯三峽好茶，春節期間推出任買2盒特色茶優惠880元。

▲除了手工揉茶及品茶體驗，茶行也會帶著遊客做手工茶染及茶凍。圖片提供/新北市政府農業局

品茶體驗 茶染、茶凍DIY

可再往三峽溪東路方向探訪三峽茗茶祥興行，茶行以茶席品茗將茶藝文化深入人心，除了手工揉茶及品茶體驗，也帶著遊客做手工茶染及茶凍，茶行所產蜜香紅茶蟬聯5年「頂級美味大獎（Superior Taste Award）」三星肯定，蜜香紅茶及謐淨白茶也獲得「法國農產品加值協會世界茶葉大賽」金獎及優質獎肯定，茶農歡慶獲獎推出消費滿2500元，贈送寓見初茶小禮盒，也別忘了購買當地知名「碧螺春綠茶」、「蜜香紅茶」與「白茶」三色好茶禮盒，送禮自用兩相宜。

▲甘樂食堂／甘樂茶事以三峽碧螺春製作的「碧螺春茶乳捲」是人氣產品。圖片提供/新北市政府農業局

碧螺春茶乳捲 限量人氣產品

徒步沿著三峽河，走上以悠閒氣氛聞名的石板街道清水街，推薦大家前往百年古厝改造而成的甘樂食堂／甘樂茶事，三峽碧螺春製作的「碧螺春茶乳捲」是人氣產品，可搭配特色飲品「青仁黑豆茶」，雙重品味三峽茶鄉茶點魅力。

相關資訊：

●天芳茶行 (02)26726808。

●三峽茗茶祥興行 (02)8676-7288，或上三峽茗茶祥興行臉書粉絲頁選購。

●甘樂食堂／甘樂茶事 (02)26731857，新北市三峽區清水街317號。

午茶時段：2點－5點，茶乳捲每天下午1點30分開放現場排隊購買，售完為止。

(新北市政府農業局廣告)