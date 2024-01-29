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阿里山一日遊 滿滿朝氣迎新春 行程推薦名勝美食全擁有
春節連假想帶家人遠離塵囂，到阿里山走春怎麼玩？阿里山國家風景區管理處精選一日遊程，獨享神木、小火車、鄒族、咖啡、茶及茶園步道之旅，提供走春好選擇，擁抱神木森林浴、奮起湖老街嚐美食、漫步二延平步道看夕陽，走讀鄒族逐鹿文創園區，體驗星空下音樂與美食饗宴，用滿滿朝氣迎接新的一年。
阿里山一日玩下山之旅，第一站沿台18線抵海拔2,200公尺「阿里山國家森林遊樂區」，從阿里山車站搭小火車探訪巨大神木群，走訪剛改建完工的全台海拔最高祝山車站，參觀圓弧形、檜木製質感爆表的月台。
第二站來到超高人氣「奮起湖老街」，品嚐甜甜圈、愛玉、米餅、草仔粿各種小吃，還有必吃的鐵路便當，幸運時有機會拍到與小火車進站的合影，也能品嚐阿里山高山茶及阿里山咖啡，區內還有大量柳杉、台灣杉及稀有珍貴的四方竹和肖楠母樹林，都有步道相串聯，讓您悠遊健走，心曠神怡。
第三站漫步阿里山步道群中熱門之一的二延平步道，全長1.1公里，有機會ㄧ次拿下隙頂三寶：茶園步道、雲瀑雲海、二延平夕照，往西俯瞰嘉南平原，往東眺望玉山群峰山景，尤其冬季看到雲瀑、雲海機率高，夕陽美景更吸引愛好攝影者前往拍攝。
第四站深入阿里山山腳下的「鄒族逐鹿文創園區」，為鄒族傳統梅花鹿獵場遺址，回程可事先預約部落獵人宴，在遊程最後放鬆心情，一邊聽著部落樂團演唱伴奏，一邊品嚐原住民大廚料理部落美食，劃下農曆新春美好的遊程回憶。
(交通部觀光署阿里山國家風景區管理處廣告)
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