屏東迎新春 來追落山風

落山風，吹動藝術的風，邀請您來恆春半島看藝術季，還可以走訪四重溪泡溫泉，趁著春節假期來趟質感追風之旅！

2023落山風藝術季主題「風的頻率」向海明威《老人與海》致敬，與日本越後妻有、瀨戶內藝術節策展團隊Art Front Gallery合作策展，屏東縣長周春米說，世界級美景就在屏東海口港，從早到晚都精采，歡迎民眾把握機會，體驗恆春半島冬季最夯的景點！

「遠得要命的看海美術館，成為大家『再遠也要去』的吹風、看海地」周春米說，落山風藝術季自開辦後獲關注，國際級藝術家接踵而至，希望能在唯一以風為主題的藝術館策展，這裡擁有特別地理條件與漁港，走入風裡、吹入風裡，享受落山風與藝術相遇的震撼。

Art Front Gallery經理庄司秀行表示，落山風藝術季以船為主題，邀請本身有參加日本藝術季的五位藝術家們，完成展覽，每座藝術作品因應屏東的人、事、物設計，期待藉由本次創作，讓世界看見屏東。

今年藝術季以「風的頻率」為主題向文學大師海明威的《老人與海》致敬，書中主角老漁夫聖地牙哥的海上冒險既勇敢且堅毅不屈，有如恆春半島子民、藝術家們在落山風吹襲土地勇敢前行，將大自然的考驗轉化為生活及創作的靈感。

共展出12組戶外作品與兩檔室內展。感受完落山風藝術季獨特魅力，周邊四重溪溫泉季，是台灣最南端溫泉聚落，日照時間長、擁有強勁落山風，有「美人湯」之稱的泉質，今年溫泉搭配由燈飾結合四重溪及旭海在地元素及故事，導入燈光藝術，搭配音樂營造出12處燈區，歡迎旅客到屏東泡湯賞燈。

四重溪溫泉季，搭配燈飾結合四重溪及旭海在地元素及故事，策展導入燈光藝術，搭配音樂營造出12處燈區，歡迎旅客到屏東泡湯賞燈。

四重溪溫泉季，搭配燈飾結合四重溪及旭海在地元素及故事，策展導入燈光藝術，搭配音樂營造出12處燈區，歡迎旅客到屏東泡湯賞燈。

落山風藝術季展至2月25日，期間推出多款專屬紀念品、拍貼機，以及特製海口燒歡迎體驗品嘗；四重溪溫泉季至2月29日。詳細資訊可洽屏東縣政府網站。

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