陳水扁保外就醫展延33次 法界悲嘆

前總統陳水扁昨上凱道行使憲法請願權，大陣仗接受採訪，台中監獄不論事前、事後被媒體問及此事都僅以「派員了解狀況後查處」回應。陳水扁保外就醫八年，期間展延卅三次，法界感嘆，中監畫出的紅線總因扁的逼近而後挪，實在可悲。

陳水扁二○一五年一月五日獲准保外就醫，主要是醫療團隊的評估，認定扁處於神經功能退化狀態，病情控制不好，有「致死」可能。中監當時為平息外界質疑聲浪，以「保外醫治受刑人管理條例」的規定，要求扁需遵守「五不原則」，包括「不進入會場」、「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」。

陳水扁離開中監後，除了屢在高雄市美術館特區的豪宅「人文首璽」附近被民眾拍攝到健步如飛畫面，他也開始頻頻向中監出招，測試中監底線，其中遭質疑違反保外就醫規定的事件至少超過十次，包括二○一六年以錄音檔方式上政論節目、二○一七年公開參加凱達格蘭基金會感恩餐會錄影致詞，二○一八年三月參與兒子陳致中的市議員造勢晚會，站上肥皂箱講話並自圓其說遵守「不上台」規定。

扁保外就醫踩紅線 製表／陳宏睿

二○一八年九月，他接受日本產經新聞採訪登頭版，當時他利用與朋友聚會機會，找來日本媒體，再利用轉述方式做成報導，打擦邊球逼台中監獄將紅線後移，對扁違規視而不見。

近幾年來，陳水扁除了經營臉書「新勇哥物語」，還當起「微微笑全國廣播網」廣播主持人，昨天甚至為了替兒子陳致中北上陳情、大方接受媒體採訪，爭議再起。

法界人士表示，若中監依保外就醫規定實質審查扁的行為，扁恐怕早已重回監獄服刑。

法界人士說，調閱過去法務部保外就醫受刑人資料就可知道，能夠獲准保外就醫，通常都是有重大疾病且瀕死之人，幾乎有半數保外就醫受刑人離開監獄不久就死亡。看看阿扁保外就醫展延紀錄、檢視阿扁頻高調踩紅線的行為，應執法的台中監獄束手無策，令人感到悲哀又無奈。

藍：扁家無法教化

【記者屈彥辰／台北報導】前總統陳水扁昨天北上請願，再踩保外就醫紅線。國民黨立委賴士葆批評，民進黨對扁家的包庇縱容無上限，任他踐踏法律、踐踏司法，全台唯陳水扁、吳淑珍可不受法律規範。

賴士葆說，法律的制裁沒有讓扁家認罪或悔改，陳水扁不覺得法律審判是讓陳致中學習受教的機會，念茲在茲陳致中的政治生命而不是陳致中品格操守，這家人是法律不能教化的家庭。

國民黨立委李貴敏質疑，陳水扁會為了陳致中上凱道，但百姓不是更重要嗎？可不可以用同樣的標準對待台灣民生、老百姓的請求？要求政府把應公開的資訊公開出來。

【記者劉宛琳、張睿廷、張曼蘋／連線報導】前總統陳水扁北上請願，新北市長侯友宜昨至新北市議會備詢被問及此事，侯僅露出微笑，沒有任何回應。