新竹市一步一風情 初夏散步提案
新竹市從舊城區到濱海鄉間，處處可見獨特人文與自然風貌，美食小吃更是不容錯過。想知道哪裡好吃好玩嗎？一起跟著初夏的新竹市散步提案走走吧。
散步路線1→名家帶路嚐舊城
這份散步路線適合喜愛飲食文化與老店街區的饕客。
沿途欣賞新竹都城隍廟、市定古蹟「周益記」等歷史建築，跟隨美食哲學家李元璋老師，在味蕾上感受新竹。介紹給您知名中央市場內的美食店家「阿金糯米餃」，以及在地青年返鄉創立的「想，做書店」、北門大街上獨具風情的老牌冰品店「早點四果湯」等等。
更多舊城特色店家還有傳統糕餅-如美餅舖、無塑商店-新村小商號、玫瑰色二手書店、赤子複合式店家等，看到的不只是商品，而是老闆分享出來的生活風格。夏日更適合在舊城來枝814冰店的傳統枝仔冰、慧心冰店的甜湯或是葉大粒粉圓的粉圓冰，感受透心涼的古早味。
這份散步路線推薦給喜愛新創老店且恣意探險的旅人。
介紹給您隱於馬路旁的歷史建築「六燃大煙囪」、老屋創生的圓夢基地「梁氏甜點」，也別忘了走訪藏於小巷弄內乘載兒時記憶的生活器具專賣店「碗容奶奶家」及歷史建築變身成文青聚落市集的「將軍村開放圖書資訊園區」等等。
夏日避暑推薦
夏日時分也推薦到南寮與香山體驗海岸景觀與生態，香山濕地螃蟹族群繁盛，每日退潮螃蟹出來覓食，形成壯觀螃蟹海，也可觀賞美麗夕陽。
鄰近元培大學的「LUAU Pizza柴寮披薩」，則充滿「南洋童話」氛圍，順著山勢搭建木棧橋與營造花園景觀，是山區避暑享受美食的好選擇。
新竹由城到海之美正等著你來探索，期待讓民眾這夏天在新竹市能有多元且深度的旅行回憶。
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