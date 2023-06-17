嘉義乘船遊蚵田吹海風 賞潮間帶啖海鮮

夏天到了！嘉義沿海牡蠣正肥美，快到海邊搭漁筏跟著船長出海探險，一起大啖海鮮，「布袋海上巴士」有全台獨一無二搶灘無人島，還能吃到肥美牛奶蚵；東石「外傘頂洲凱旋號」耙野生蛤蜊、追和尚蟹，船上還有卡拉OK、超澎湃海味buffet大餐，包準玩得開心、吃得開心、拍得滿意。

搭船出海 採野生蚵、耙文蛤、追螃蟹

嘉義外海有一望無際的蚵田，「布袋海上巴士」船長會仔細解說牡蠣的一生，可親自體驗拉蚵收成、享用鮮美海產，還能搶登無人島，一睹生存逾4億年的活化石鱟，潮間帶生態豐富，有機會看到高舉大螯的招潮蟹、成群結隊的和尚蟹，以及沙灘畢卡索之稱的沙蟹。

東石外傘頂洲是台灣沿海最大的沙洲，因形狀似傘得名，一望無際綿延的沙灘生態豐富，遊客可搭乘東石「外傘頂洲凱旋號」，一起探訪移動的外傘頂洲，採野生蚵、耙文蛤、追螃蟹，學習潮間帶知識，還能在船上唱卡拉OK、享用海鮮大餐，是親子出遊的好選擇。

嘉義縣沿海蚵田風光秀麗，民眾可搭乘布袋海上巴士、東石外傘頂州凱旋號出海，到外傘頂洲挖蛤蜊、吃海鮮。圖／嘉義縣政府提供

海鮮產地價 烤蚵吃到飽免驚

此外，若不想搭船出海，也想品嘗當地最新鮮海產，可以到東石漁人碼頭，近期「烤蚵吃到飽」名氣風靡全台，店家以產地價優勢，推出每人平均約200元價格，就能把東石在地新鮮牡蠣「呷免驚」，續點牡蠣都是整籃搬回座位，能以便宜價格吃到台灣牡蠣，只有產地辦得到。

漁人碼頭添亮點 戲水賞夕陽更浪漫

吃飽喝足後，可到知名東石漁人碼頭逛逛，近年碼頭有嶄新變化，今年夏天戲水設施已啟動，河堤步道及園區木棧道、欄杆等也重新鋪設，舒適又安全，縣長翁章梁推動東石漁人碼頭2.0規畫案，以大船入港為意象，打造大型船隻造型觀景台，成東石一大亮點。值得一提的是，中央景觀台除大船入港別具風格外，更打造許多遮陽休息空間，在2樓設置景觀台，讓怕曬的遊客有歇腳處，等待搭船前往外傘頂洲的遊客，也可在觀景台駐足休憩，傍晚賞夕陽、夜間還有浪漫燈光照明，遠眺碼頭欣賞潮汐之美。

嘉義縣東石漁人碼頭今年打造大船入港觀景台，夜間點亮浪漫燈光，可遠眺欣賞潮汐。圖／嘉義縣政府提供

縣長推薦：嘉義縣生態豐富 適合親子旅遊

縣長翁章梁說，最好的教育就是帶孩子走出戶外、親近大自然，嘉義縣生態資源豐富，沿海養殖漁業特別發達，東石、布袋外的蚵田牧場，是地方最具特色的景觀，東石海洋生態融入教育與娛樂，暑假一起到嘉義來場親子生態之旅，從玩樂中學習友善環境。

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