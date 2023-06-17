嘉義6大消暑景點 親子同遊最歡樂

這個夏天很不一樣！嘉義縣有好多好玩的親子景點，快帶孩子來場放電小旅行，有親子動手乾冰DIY的「冷研碳索館」，有玩水消暑的「東石漁人碼頭」，還有大手牽小手和可愛動物近距離互動的「逐鹿傳說梅花鹿園」及「獨角仙休閒農場」，更有室內的「國立故宮博物院南部院區」及「棒棒鯨奇樂園」。

冷研碳索館：自己動手做乾冰

冷研碳索館是全台首間以氣體為主題的觀光工廠，透過手作乾冰、投乾冰互動、乾冰瀑布等體驗，科普二氧化碳知識，除了玩樂，也可增加科學知識，非常適合家長帶著孩子來體驗。

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冷研碳索館是全台首間以氣體為主題的觀光工廠。圖／嘉義縣政府提供

東石漁人碼頭：夏天就是要玩水

碧海、藍天、沙灘，加上孩子歡笑聲的噴水區及精彩水舞秀，充滿異國風情的東石漁人碼頭絕對是台灣西海岸玩水、玩沙的首選。漫步在觀景平台，迎著海風，看著海景，夕陽映照染紅大海，美不勝收！再加上暑假「海之夏」活動熱鬧登場，絕對是親子同樂的好去處。

順遊周邊景點：外傘頂洲、鰲鼓濕地森林園區、向禾休閒漁場、白水湖、高跟鞋教堂、布袋觀光魚市、洲南鹽場、余順豐花生觀光工廠

有著碧海、藍天、沙灘的東石漁人碼頭，是台灣西海岸玩水、玩沙的首選。圖／嘉義縣政府提供

獨角仙休閒農場、逐鹿傳說梅花鹿園：親近萌萌小動物

位於中埔鄉的「獨角仙休閒農場」，有滑草場可以讓孩子滑草放電，還可以餵小馬吃草、小牛喝奶、沙坑玩沙、認識昆蟲生態，好玩到不想回家。番路鄉的「逐鹿傳說梅花鹿園」，猶如台版「奈良公園」，近距離互動餵食梅花鹿，小鹿萌翻天的模樣，超級療癒。

順遊周邊景點：石硦林場、中埔穀倉農創園區、牛埔仔愛情大草原、欣欣水泥森活園、天長地久橋

嘉義縣番路鄉逐鹿傳說梅花鹿園，猶如台版奈良公園，可近距離餵食梅花鹿。圖／嘉義縣政府提供

國立故宮博物院南部院區、棒棒鯨奇樂園：長知識、消暑氣

「故宮南院」館內的展覽及「兒童創意中心」，讓孩子透過多媒體互動及服飾等體驗，增加文化素養；館外還有受小朋友歡迎的「白螺沙灣」沙坑及「紅魔毯」大坡面溜滑梯，絕對值得一遊。對面佔地約2,100坪大型室內親子樂園的「棒棒鯨奇樂園」，有超大海洋球池、好玩刺激的驚速滑梯、發揮想像力的巨型積木、挑戰體力的攀岩等設施，讓小朋友從早玩到晚，樂不思蜀。

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嘉義縣太保市棒棒鯨奇樂園是2100坪大型室內親子樂園，有超大海洋球池、大型溜滑梯。圖／嘉義縣政府提供

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