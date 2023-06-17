完登花蓮絕美步道 送你登山好物
花蓮縣政府推出「花蓮絕美步道推廣活動」，即日起至11月30日，前往花蓮精選20條步道，持花蓮絕美步道字卡與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成任選5條步道即可獲得運動水壺，完成10條可獲得Goretex防水帽，完成全部20條步道者可獲得雙人休閒折疊椅。各項獎品依登錄完成時間依序限量提供，縣長徐榛蔚歡迎國內外旅客造訪低碳永續幸福花蓮城。
20精選步道 各有特色
花蓮20條絕美步道精選花蓮北中南特色步道，包含合歡東峰（百岳）、石門山（百岳）、太魯閣錐麓古道、大同大禮步道、瓦拉米步道、太魯閣砂卡礑步道、太魯閣燕子口步道、太魯閣布洛灣景觀步道、太魯閣九曲洞步道、太魯閣白楊步道、花蓮市撒固兒步道、吉安鄉楓林步道、壽豐鄉月眉山步道（小百岳）、壽豐鄉鯉魚山步道（小百岳）、池南國家森林遊樂區森林浴步道、大農大富平地森林園區步道、羅山村竹林步道、瑞穗鄉富源國家森林遊樂區景觀步道、豐濱天空步道以及大石鼻山步道，每條步道風景特色各異，提供民眾多樣健行選擇。
森遊小百岳 送登山杖
另外，縣府與戶外運動品牌歐都納公司合作推出活動二「花蓮縣政府X歐都納 森遊花蓮小百岳送登山杖活動」，即日起至12月31日，手持「歐都納玩登小百岳護照」與指定認證點合照，並於歐都納官網上傳，即可參加認證活動。花蓮共有7座小百岳，完登花蓮4座小百岳者，贈送三節登山杖1支；完登全部7座，贈送三節登山杖2支，獎品限量提供，詳細申請方式請見歐都納活動網站。
花蓮絕美步道活動官網：https://hlbts.tw/
森遊花蓮小百岳 2023認證活動網站：https://www.atunas.com.tw/tw/outdoor/certificate/%E3%80%8C%E6%A3%AE%E9%81%8A%E8%8A%B1%E8%93%AE%E5%B0%8F%E7%99%BE%E5%B2%B3%E3%80%8D%E8%AA%8D%E8%AD%89%E6%B4%BB%E5%8B%95
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