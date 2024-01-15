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陽光行動／北市土地難尋 研擬輪候制

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱鍾維軒／台北報導
北市明倫社宅室內廿五坪，但陽台竟有八坪之多。圖／北市都發局提供
北市明倫社宅室內廿五坪，但陽台竟有八坪之多。圖／北市都發局提供

北市是全台社宅興辦進度最快縣市，但北市寸土寸金，未來恐陷入無地可蓋困境。北市都發局長王玉芬坦言，台北公有土地資源非常稀缺，前市長郝龍斌柯文哲任內大量盤點公有地，最多只盤出兩萬多戶，找地蓋社宅處於非常困難時期，但會積極透過公有土地平台持續找適合的土地興辦。

內政部統計，截至今年十一月底，北市已蓋好社宅一萬一六一四戶，興建及已開標八三六五戶、規畫中八十戶，總計兩萬五十九戶。為解決社宅供不應求困境，北市府正研擬推輪候制，目前還在討論相關配套。

市長蔣萬安上任接續社宅政策，新盤點多處潛力基地，力拚再蓋七千戶，其中文山區樟新市場用地、原黎元市場用地、新工處保養廠已編列明年度規畫設計預算，最快二○二六年動工，合計五百四十戶。另外還有北投及內湖機廠、誠正國中等。

「容易蓋的地，早被盤點走了。」王玉芬坦言，財政局能盤點出來的公有土地幾乎都是零碎地，就規模成本根本沒辦法蓋社宅，市府會跨局處研議讓閒置校舍釋出一些土地，透過市有建物及用地整合運用導向都市發展（ＥＯＤ）模式，持續興辦社宅。

王玉芬認為，北市寸土寸金、公有地稀缺，未來社宅或許可朝「區域生活圈」方向思考，住宅政策加入交通建設一併思考，如基隆土地較便宜，可解決沒地、成本高問題，社宅不在地價精華地區，成本、租金會比較便宜。

社宅 北市 基隆 柯文哲 郝龍斌 蔣萬安

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