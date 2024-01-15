陽光行動／屋漏水玻璃裂 社宅缺失多

各縣市搶蓋社宅，但有些社宅近年才蓋好就出現漏水、管線破裂阻塞等工程瑕疵，民團及官員憂心，目前政策「有地就蓋、先求量達標」，在政治ＫＰＩ要求下，品質難有保證。

北市議員陳怡君說，為了達標搶快搶蓋，導致沒有顧慮社宅使用者需求。過去廣慈社宅被質疑停車格位規畫不良，新奇岩社宅樓梯扶手欄杆規格不合、住戶房間門無法上鎖、鞋櫃放不了鞋、陽台門無法推到底等設計瑕疵，東明社宅更有超過卅起浴室乾濕分離玻璃、臥室玻璃隔間爆裂意外。

此外，明倫社宅被發現冷氣管線藏有磚塊及不明物體；木柵社宅電梯與樓層有高低差；行善社宅水管接縫漏水發霉、排水孔被水泥封死、熱水管被矽力康塞住、安全門的滅火器，有檢查卡卻沒有檢查日期等問題。

桃園蘆竹二號社宅去年五月落成並陸續點交，結果發現地下停車場、大門會遇雨漏水，電梯會淹水，甚至有新房牆壁遭破壞，市府統計有一千多處大小缺失待改善。

桃園八德一號社宅也被反映房間隔音效果不好，臥室與隔壁鄰居浴室可能只隔一道牆，半夜鄰居洗澡唱歌都聽得到，排水孔容易飄異味，附設床板脆弱易壞等狀況。

北市建築師公會理事長黃秀莊認為，嚴重缺工及社宅工期限制，很多細節會被疏忽，不如一般建案嚴謹。

北市官員也坦言，中央、地方搶蓋導致工程標案太多，太多的標案趕時間完工，都是造成社宅品質缺失多的原因之一，加上過去社宅一完工到入住不到六個月，驗收、改善時間不夠。

社會住宅推動聯盟合聘研究員廖庭輝說，政府搶地蓋社宅，大量招標興辦下，曾看過有中央的社宅規畫圖竟出現好幾百戶社宅車道出入口被規畫在三、五米小巷內，照這樣設計圖蓋恐怕會出問題。