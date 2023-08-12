專家：前瞻長照據點計畫急就章

衛福部運用前瞻特別預算辦理「長照衛福據點計畫」，被審計部指出進度落後，總體實現率僅二成一。業者表示，政府釋出的閒置空間若要改建為長照據點，需投入大筆經費，且前瞻計畫實施急促，不受長照資源整體管制，在未盤點社區長照資源之下，又額外建置，衍生出飽和亂象，進而影響業者加入意願。

中華民國紅心字會總主任徐國強說，政府釋出的老舊校舍建造時消防法規與現行規定不同，須花經費裝修；教室多為開放格局，設置日照中心依規定須為單元式服務，依收托對象不同，每人面積須六至十平方公尺，換算一間教室只能收托廿人，在不更動主建物的限制下，成本效益難以平衡。

徐國強表示，不少校舍女兒牆過低，考量長者安全必須改建，且若地點不在一樓，則要再花大筆經費設置電梯；閒置空間的地點也須視與交通動線的距離，交通接送是否窒礙難行，這些因素都會影響業者投標意願。

「一般而言，開設長照據點時，會考慮設置區域資源是否飽和，但前瞻計畫做得很急，影響既有長照據點設置規畫。」徐國強說，配合政府政策，前瞻計畫的長照據點迅速開設，但得標單位需要時間改建閒置空間，因不受區域總量管制，導致改建過程中，社區有私人設置的日照機構出現，造成資源重疊、客源瓜分。

台北市社區銀髮族長期照顧發展協會榮譽理事長吳第明說，計畫盤點各單位願意釋出的閒置空間就耗費了許多時間，而且釋出的空間，有不少本來就是所謂的「蚊子館」，地處偏遠，一般人都不想用，身障、失能老人怎會想使用？閒置空間若位於偏鄉、部落，則因文化保守，民眾送托長輩意願低，市場須求不高。

吳第明說，日照中心與住宿型機構不同，每天須家屬來回接送長者，閒置機構如果地處偏遠，民眾也不想把老人送這麼遠。

另外，如果遇到規範不能更動主建物，業者即使取得政府的閒置空間，也很難取得合法立案，獲得二百坪空間，最後也只能使用七、八十坪。