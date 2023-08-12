前瞻長照進度亮紅燈 砸85億整建實現率僅21%

蔡總統視為執政後最重要的政策之一、「長照二．○」計畫今年再擴大，創預算史上最高。但審計部指出，政府投入八十五億元前瞻預算整建長照據點，但截至去年底，預算實現率僅百分之二一點九四；其中已完工未開辦的長照據點，就占了補助金額約十五億餘元，這項計畫也被國發會連續五年評鑑為高風險（紅燈）預警中的計畫，監察院也要求檢討。

衛福部：因疫進度落後 成立小組輔導

衛福部長照司表示，過去三年新冠疫情影響，缺工、物料上漲等進度落後，已成立跨專業小組輔導。

審計部公布「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別決算審核報告」指出，前瞻預算整建長照據點第一期（一○六到一○七年）核定四四一件，預算實現率百分之八十三點三五；第二期（一○八到一○九年）核定補助二五八件，預算實現率百分之廿四點三二；第三期（一一○到一一一年）核定五十三件，但迄去年底沒有實現數，百分之九九點九四的預算全保留到今年執行。

審計部：完工未開辦 15億經費沒效益

審計部報告指出，衛福部以前瞻第一至三期預算核定補助整建長照據點案件共七五二件，截至去年底，已完工六五三件，約占百分之八六點八四，完工率雖然逾八成，但已完工驗收卻未開辦的長照據點多達一三六件，占第一至三期計畫核定補助案件總數百分之十八；第一期未開辦據點以台南市廿四件最多，其次是嘉義縣八件、桃園市五件；第二期未開辦據點，嘉義縣十三件，台南市十件。審計部報告指出，完工驗收卻還沒開辦服務的補助案件，從特別預算結束年度起到去年底止，有些已經超過二到四年不等，核定補助金額十五億餘元，投入經費未能產生效益。

長照預算實現率低 製表／政治中心

監察院：各縣市搶錢 當時評估不完善

政府斥資補助地方整建長照據點，但成效不彰，監察院調查發現，這些計畫「撤案、工程未竣工或未完成驗收」的原因，是第一期計畫開始後，各縣市搶錢，因此當時評估不完善，沒有考量用地可能造成工程延期，加上疫情爆發後航運塞港、鋼價上漲等問題，許多廠商想解約。

針對已完成驗收卻未能開辦的長照據點，監察院發現，台南市、嘉義縣等縣市當年提出的計畫件數多，把前瞻基礎建設特別預算作為建物修繕財源，但沒有確實盤點當地量能，加上部分當地社區基層組織，可能不清楚接受補助後需提供巷弄長照站的服務，以至於完成驗收後遲未開辦服務，徒增公帑支出。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠批評，衛福部規畫不完善、後續調整不即時，才會讓長照量能供給跟不上需求，各地長照據點蓋好了，卻無人願意承辦長照業務。