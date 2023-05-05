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兩岸若打巷戰「老百姓拿步槍能撐多久？」退役中將曝殘酷答案

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣向美國採購F-16V戰機，原訂今年初首批交機，不過現在時程要延遲到2025年中以後。本報資料照片
台灣向美國採購F-16V戰機，原訂今年初首批交機，不過現在時程要延遲到2025年中以後。本報資料照片

因應中共解放軍近年對我軍事擾台動作不斷，空軍向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，美方已告知，首批交機時程延遲到2025年中以後。退役中將帥化民表示，萬一兩岸打起巷戰，台灣老百姓一天都撐不下去

帥化民本月3日在中視政論節目《庶民大頭家》中指出，美國對台軍售的裝備都無法決勝，且F-16V戰機還得等到2026年才到，但培養一名國軍飛行員需要7、8年以上，另外台灣需要的是能「垂直起降」的戰機，因為台灣的跑道很脆弱，如果跑道被炸毀，才不會一架飛機都無法起飛。

帥化民表示，美國應該賣給台灣F-35B，才是真正的幫助台灣，讓台灣空軍還有一戰能力，否則空軍起不來，海軍、陸軍都不用談了，直言「我們打的是古代的戰爭嗎？」

主持人哈遠儀則詢問，「萬一打起巷戰，老百姓拿著步槍能撐多久？」對此，帥化民指出，老百姓面臨的是坦克、大砲、飛機、飛彈、無人機，老百姓拿著步槍站在窗口，第一反應就是丟下步槍，一天都撐不下去。

F-16V 帥化民 空軍 戰機 陸軍 國軍

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