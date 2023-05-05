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林郁方：民防政策邏輯 「戰爭一定爆發」

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片
前立委林郁方。圖／聯合報系資料照片

警政署擴大召募四十歲以下民防、義警，國民黨智庫國安組前召集人林郁方表示，蔡政府民防政策的根本邏輯是「戰爭一定會爆發」；國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，擴大義警、民防召募有多重用途，包括應對災害及戰備需求，以利發生天然災害或戰爭時能發揮協勤效果，確保社會照常運作。

林郁方表示，他剖析民防政策的根本邏輯是「戰爭一定會爆發」，因此蔡政府開始採取令人匪夷所思的動作，沒有在立法院傾聽立委的聲音，多聽其他意見就要開始推動。他認為其中重要的問題是，「兩岸一定會發生戰爭嗎？我方在兩岸問題上，沒有發言權嗎？」

蘇紫雲指出，目前兩岸關係比較對峙，民防是全民國防一環，依照全民防衛動員法，民防總隊在戰時可維持秩序跟救災，而台灣近年颱風天災，民防義警都有效發揮力量；他認為，兩岸緊繃局勢只是擴大增加民防的其中原因之一。

蘇紫雲說，各國都有義警編制，如果給予戰術訓練，對維持戰時或天災非常有幫助，若善用人力跟戰術，就能成為既有國土防衛隊，具備保護重要交通橋梁、機構等功能。

蘇紫雲認為，擴大民防召募可讓民防人力編組更充實，目前全國義警義消約六萬多人，主要協助秩序維護，擴大召募規模最重要的是經費補助，各縣市民防經費較少，如何增加經費是關鍵。

戰爭 林郁方 民防

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