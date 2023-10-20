專家：SRF燃料棒不能算綠電

ＳＲＦ燃料棒發電是不是綠電（再生能源）？台灣生質能技術發展協會資深研究員張家驥指出，由於ＳＲＦ燃料棒含有塑料等石化材料，國際普遍不認同是綠電，但用來取代工業用鍋爐燃燒的煤，則相對有減煤減碳效果。但要注意的是一些假ＳＲＦ電廠之名的事業廢棄物焚化爐，不但料源有環保爭議，還是新的二氧化碳排放源，兩者差異很大。

張家驥曾協助環境部訂定ＳＲＦ燃料棒相關規範，他指出，依目前規範，ＳＲＦ燃料棒內容物必須是非有害的適燃物，一般可回收的資源廢棄物，如家電的塑膠殼等不可納入，可容許的塑膠類物質，如很難再利用的塑膠薄膜等，因市場價格不好，可列入當燃料。

根據歐盟執委會對再生能源的定義，是指來自可再生、非化石能源的能源，例如風能、太陽能、地熱、海洋能、水力發電、生質能、沼氣等。至於生質能，則是工業與生活廢棄物中生物可分解的部分才算。

張家驥說，由於ＳＲＦ燃料棒含有塑膠、橡膠等石化材料，燃燒發的電若要稱為綠電或再生能源，嚴格說有疑慮，國際也普遍不認同，但仍有減碳、滅煤、減空汙的效益。

他表示，另一種燃燒事廢發電的焚化爐，表面宣稱ＳＲＦ廠，實際上只是收集事廢裁切、破碎後燃燒，還新增碳排放源，值得政府重視及把關。

台北科技大學環境工程與管理研究所副教授江謝令涵表示，以碳循環角度，若有落實循環經濟步驟，ＳＲＦ確實就是綠能；國外針對ＳＲＦ有一套很嚴格的品質規範，不是所有垃圾都混在一起燒，而是要通過嚴格的篩選，從垃圾中挑出非有害且具適燃性物質，回收轉製成ＳＲＦ，再混入既有水泥窯或發電廠發電。

江謝令涵指出，ＳＲＦ的優勢在於，只要把既有的爐體稍加升級改裝，就可混入石化燃料中燃燒，達到減碳目的，其實可以同時改善既有焚爐爐或水泥窯，「畢竟焚化爐早已存在，提升改造其功效，較不會被民眾抗議」。