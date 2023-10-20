SRF廠拚綠電財 業者：燒什麼沒人管

ＳＲＦ（固體再生燃料）發電廠產出的電被立委及環團批評是假綠能，中央甚至在桃園一口氣專案核准三家廠商設立，企業到底看到什麼商機？業界人士指出，主要是看上燒事業廢棄物發電既可享補貼獎勵，發電時還能享每度近四元的再生能源躉購費率，藉此發綠電財。

業界人士指出，民眾搞不清楚什麼是ＳＲＦ廠，常與一般燒垃圾的焚化爐混淆，前者是嚴格篩分無害、適燃的廢棄物做成燃料棒燃燒發電或取代煤、重油等高汙染的燃料，後者則直接燃燒事廢或家戶垃圾，藉燃燒的高溫一併發電，垃圾分類要求相對較低。但ＳＲＦ廠的關鍵技術是事前篩分廢棄物，設備投資成本較高。

業界人士表示，目前經濟部鼓勵廢棄物發電，也視為再生能源，包含處理農業廢棄物發電，每度的躉購費率高達五點一四元，若焚燒一般垃圾及一般事業廢棄物，每度則有三點九四八二元。由於政府有達標二○二五年非核家園再生能源配比兩成的壓力，雖然國際對燒廢棄物發電是否為再生能源有疑慮，仍給予再生能源躉購費率的優惠。

經濟部回應，國際間由廢棄物轉製ＳＲＦ燃料，一般認定可作為煤炭等化石燃料的替代品，具減碳、資源再利用的效益，國內非有害廢棄物製成ＳＲＦ投入發電，且發電效率達兩成五以上，就可適用躉購費率。但業界指出，百分之廿五的發電效率「極差」，門檻很低，一般汽電共生的發電效率都有百分之五十二，這讓業界評估認為有利可圖。

業界並表示，雖然ＳＲＦ發電可享再生能源躉購費率，但中央核發的再生能源憑證，ＳＲＦ發的電卻無法取得資格。

業界人士說，目前國內有能力做ＳＲＦ燃料棒的篩分廠相當少，實際去看有意願投入的業者，都還是土法煉鋼，要用ＳＲＦ發電還有一段路要走；倒是一些想燒事業廢棄物的焚化廠，為了和地方民意溝通之便，以ＳＲＦ廠包裝行銷，等拿到設立許可，燒了什麼廢棄物「大概就沒人管，也無力去管了」，才是政府和社會要把關的地方。