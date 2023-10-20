聽新聞
test
0:00 / 0:00

SRF廠拚綠電財 業者：燒什麼沒人管

聯合報／ 記者鄭朝陽鄭國樑柳名耕／台北報導
國內事業廢棄物超過處理量能，廢塑膠亂倒情形普遍，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，減少亂倒，也讓廢塑膠成為再生能源。圖／台南市環保局提供
國內事業廢棄物超過處理量能，廢塑膠亂倒情形普遍，政府力推SRF廢棄物處理能源化政策，減少亂倒，也讓廢塑膠成為再生能源。圖／台南市環保局提供

ＳＲＦ（固體再生燃料）發電廠產出的電被立委及環團批評是假綠能，中央甚至在桃園一口氣專案核准三家廠商設立，企業到底看到什麼商機？業界人士指出，主要是看上燒事業廢棄物發電既可享補貼獎勵，發電時還能享每度近四元的再生能源躉購費率，藉此發綠電財。

業界人士指出，民眾搞不清楚什麼是ＳＲＦ廠，常與一般燒垃圾的焚化爐混淆，前者是嚴格篩分無害、適燃的廢棄物做成燃料棒燃燒發電或取代煤、重油等高汙染的燃料，後者則直接燃燒事廢或家戶垃圾，藉燃燒的高溫一併發電，垃圾分類要求相對較低。但ＳＲＦ廠的關鍵技術是事前篩分廢棄物，設備投資成本較高。

業界人士表示，目前經濟部鼓勵廢棄物發電，也視為再生能源，包含處理農業廢棄物發電，每度的躉購費率高達五點一四元，若焚燒一般垃圾及一般事業廢棄物，每度則有三點九四八二元。由於政府有達標二○二五年非核家園再生能源配比兩成的壓力，雖然國際對燒廢棄物發電是否為再生能源有疑慮，仍給予再生能源躉購費率的優惠。

經濟部回應，國際間由廢棄物轉製ＳＲＦ燃料，一般認定可作為煤炭等化石燃料的替代品，具減碳、資源再利用的效益，國內非有害廢棄物製成ＳＲＦ投入發電，且發電效率達兩成五以上，就可適用躉購費率。但業界指出，百分之廿五的發電效率「極差」，門檻很低，一般汽電共生的發電效率都有百分之五十二，這讓業界評估認為有利可圖。

業界並表示，雖然ＳＲＦ發電可享再生能源躉購費率，但中央核發的再生能源憑證，ＳＲＦ發的電卻無法取得資格。

業界人士說，目前國內有能力做ＳＲＦ燃料棒的篩分廠相當少，實際去看有意願投入的業者，都還是土法煉鋼，要用ＳＲＦ發電還有一段路要走；倒是一些想燒事業廢棄物的焚化廠，為了和地方民意溝通之便，以ＳＲＦ廠包裝行銷，等拿到設立許可，燒了什麼廢棄物「大概就沒人管，也無力去管了」，才是政府和社會要把關的地方。

廢棄物 再生能源 垃圾分類 高溫 非核家園 焚化爐 減碳

延伸閱讀

賴清德能源政策比例惹議 專家：離岸風電較可靠

男酒駕釀連環撞害1死 2車違法載廢棄物意外曝光

批賴清德能源政策保守 環團：自詡重視淨零卻原地踏步

原料含有害廢棄物？環團批燒塑膠的SRF根本「假綠能」

相關新聞

廢棄物燃料化 環團批假綠能

我國垃圾量逐年增高，但公有焚化爐陸續歲修，導致「垃圾山」堆置情況嚴峻，環境部近年推動固體再生燃料（ＳＲＦ）將廢棄物燃料化...

SRF廠拚綠電財 業者：燒什麼沒人管

ＳＲＦ（固體再生燃料）發電廠產出的電被立委及環團批評是假綠能，中央甚至在桃園一口氣專案核准三家廠商設立，企業到底看到什麼...

新聞眼／先射箭再畫靶 綠能打假球？

環境部力推固體再生燃料（ＳＲＦ），經濟部也給燃燒廢棄物發電的再生能源躉購費率優惠，一來可協助去化事業廢棄物垃圾危機，二來...

環境部：國內焚化量能緊縮

環保團體批評環境部高唱循環經濟，卻以綠能之名燃燒含有害廢棄物的ＳＲＦ，更質疑若ＳＲＦ如環境部宣稱更環保減碳，為何不提高Ｓ...

專家：SRF燃料棒不能算綠電

ＳＲＦ燃料棒發電是不是綠電（再生能源）？台灣生質能技術發展協會資深研究員張家驥指出，由於ＳＲＦ燃料棒含有塑料等石化材料，...

桃園觀音反SRF電廠 連署喊撤廠

環團批評用廢棄物重組固體燃料棒（ＳＲＦ）發電是「假綠能」，桃園市議員吳進昌表示，經濟部在桃園市前市長鄭文燦卸任前，一口氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。