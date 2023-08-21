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共軍演習 兩岸軍艦對峙 再打影像戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
共軍宣布對台展開軍事操演，我方昨披露海軍成功級田單艦監控中共徐州艦畫面。圖／海軍司令部提供
共軍宣布對台展開軍事操演，我方昨披露海軍成功級田單艦監控中共徐州艦畫面。圖／海軍司令部提供

共軍宣布對台展開軍事操演，日昨自曝艦艇在台海周邊與我艦對峙畫面，宣稱已在「台島」周邊展開行動。國防部昨天也公布三軍戰備反制畫面，進入「加強戒備」階段，並披露我海軍成功級田單艦與中共徐州號飛彈護衛艦對峙畫面。

此外，共軍東部戰區也公布空軍第十轟炸機師（九四八一○部隊）空廿八團H-6K掛空射型鷹擊-12飛彈升空；海軍快艇廿一支隊（九一七九二部隊）022飛彈快艇則自駐地福建寧德福鼎市猴子鼻發航出海等畫面。

我國防部昨天則公布中共解放軍台海周邊海、空域動態指出，自八月十九日六時至八月廿日六時止，國軍偵獲共機四十五架次、共艦九艘次，持續在台海周邊活動；其中有廿七架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。

面對共軍海空行動，國防部表示，海軍運用聯合情監偵全程掌握周邊共艦動態，並檢派艦艇兵力嚴密監控。並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，以不升高衝突為原則應處各項狀況。

據國防部昨公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，台灣海峽北部空域有蘇愷卅戰機九架次分兩批飛越中線，中南部海峽空域則有殲十一戰機四架次、殲十戰機十二架次分成三波次飛越台海中線，有一架運九通信對抗機在中線南側延伸空域活動。航跡分析，各型機都在中線東側空域進行較長時間飛行，另有一架艦載的直九反潛升機在巴士海峽空域升空，顯見共艦逗留該海域試圖箝制水道。

國防部也公布三軍機艦戰備因應畫面，包括海軍成功級田單艦監控中共徐州號飛彈護衛艦的畫面，以及空軍西岸ＩＤＦ戰機、東岸F-16戰機分批升空警戒的畫面。

【編譯茅毅／綜合報導】路透報導，北京發動環台軍演回應台灣副總統賴清德過境美國，美國十九日呼籲中國大陸停止施壓台灣。

一位美國國務院發言人以聲明對路透表示，「我們呼籲北京停止對台軍事、外交和經濟施壓，改為與台灣開展有意義的對話」。該聲明還提到，美國將持續密切關注前述軍演。

國防部 台海 戰機 飛彈 監控 海峽中線 台灣海峽 F-16

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